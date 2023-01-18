https://ria.ru/20230118/tanzaniets-1845854324.html
В ДНР при попытке вытащить раненого бойца погиб доброволец из Танзании
В ДНР при попытке вытащить раненого бойца погиб доброволец из Танзании - РИА Новости, 18.01.2023
В ДНР при попытке вытащить раненого бойца погиб доброволец из Танзании
Таримо Немес Раймонд родом из Танзании, ушедший добровольцем в зону спецоперации в составе группы "Вагнер", погиб в Артемовском районе в ДНР, когда тащил... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T23:45
2023-01-18T23:45
2023-01-18T23:49
специальная военная операция на украине
в мире
танзания
артемовск
донецкая народная республика
чвк "вагнер"
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КРАСНОДАР, 18 янв - РИА Новости. Таримо Немес Раймонд родом из Танзании, ушедший добровольцем в зону спецоперации в составе группы "Вагнер", погиб в Артемовском районе в ДНР, когда тащил раненого бойца под артобстрелом, рассказал РИА Новости боец с позывным Стрела. По словам собеседника агентства, из Танзании Раймонд приехал учиться по обмену в Российском технологическом университете МИРЭА, но не доучился и попал за решетку из-за убийства, вину он не признал. В колонии он пожелал пойти добровольцем в зону спецоперации. Он добавил, что с танзанийцем попрощались в привычном месте недалеко от тренировочной базы в хуторе Молькино на Кубани. Раймонда захоронили в начале декабря у часовни в Горячем Ключе, но известно об этом стало только сейчас. Так определили родные, сказав, что "воину та земля пухом, за которую он бился", объяснил собеседник агентства. Раймонду был 31 год. Он награжден медалью "Вагнера" "За отвагу" посмертно. Артемовск (украинское название Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230113/dobrovoltsy-1844655838.html
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в мире, танзания, артемовск, донецкая народная республика, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Танзания, Артемовск, Донецкая Народная Республика, ЧВК "Вагнер"
23:45 18.01.2023 (обновлено: 23:49 18.01.2023)
В ДНР при попытке вытащить раненого бойца погиб доброволец из Танзании
В ДНР при попытке вытащить раненого военного погиб боец "Группы Вагнера" из Танзании
КРАСНОДАР, 18 янв - РИА Новости. Таримо Немес Раймонд родом из Танзании, ушедший добровольцем в зону спецоперации в составе группы "Вагнер", погиб в Артемовском районе в ДНР, когда тащил раненого бойца под артобстрелом, рассказал РИА Новости боец с позывным Стрела.
По словам собеседника агентства, из Танзании Раймонд приехал учиться по обмену в Российском технологическом университете МИРЭА, но не доучился и попал за решетку из-за убийства, вину он не признал. В колонии он пожелал пойти добровольцем в зону спецоперации.
"Сражался он на территории Бахмута (Артемовска
- ред.), неоднократно проявил мужество и отвагу, рискуя жизнью по отношению к нашим ребятам, 24 октября героически погиб в окрестностях Опытного, тащил раненого бойца и погиб под артобстрелом", - отметил собеседник агентства.
Он добавил, что с танзанийцем попрощались в привычном месте недалеко от тренировочной базы в хуторе Молькино на Кубани. Раймонда захоронили в начале декабря у часовни в Горячем Ключе, но известно об этом стало только сейчас. Так определили родные, сказав, что "воину та земля пухом, за которую он бился", объяснил собеседник агентства. Раймонду был 31 год. Он награжден медалью "Вагнера" "За отвагу" посмертно.
Артемовск (украинское название Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву
части ДНР к северу от крупного города Горловка
, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе
.