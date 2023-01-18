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Шольц назвал условие для поставки Украине танков Leopard 2, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.01.2023
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Шольц назвал условие для поставки Украине танков Leopard 2, сообщили СМИ
Шольц назвал условие для поставки Украине танков Leopard 2, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.01.2023
Шольц назвал условие для поставки Украине танков Leopard 2, сообщили СМИ
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом во вторник дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, но при условии, что... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T23:07
2023-01-18T23:50
в мире
олаф шольц
украина
германия
нато
m1 abrams
евросоюз
джо байден
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БЕРЛИН, 18 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом во вторник дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, но при условии, что американская сторона поставит боевые танки Abrams, сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники. "Канцлер, очевидно, готов поставить Украине танки Leopard 2. Но только при условии, что США также предоставят боевые танки", - указывает издание. Уточняется, что в телефонном разговоре с Байденом во вторник Шольц дал понять, что Германия может уступить давлению в вопросе поставок, но только в том случае, если США поставят танки Abrams. Канцлер ФРГ, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, напомнил, что Германия находится среди лидеров стран по объему поддержки Украины, и заверил, что его страна и впредь будет оказывать помощь. При этом он подчеркнул, что его страна не хочет односторонних шагов, все решения предпринимаются в координации с союзниками, в частности, с США, которые "играют в этом вопросе важную роль". Германия до сих пор воздерживалась от поставок Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера ФРГ в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали Шольца принять решение о поставках. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230118/za-1845617937.html
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844721264.html
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в мире, олаф шольц, украина, германия, нато, m1 abrams, евросоюз, джо байден, сша
В мире, Олаф Шольц, Украина, Германия, НАТО, M1 Abrams, Евросоюз, Джо Байден, США
23:07 18.01.2023 (обновлено: 23:50 18.01.2023)
 
Шольц назвал условие для поставки Украине танков Leopard 2, сообщили СМИ

SZ: Шольц согласился поставить танки Украине Leopard 2, если США передадут Abrams

© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachНемецкие танки Leopard 2
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Немецкие танки Leopard 2. Архивное фото
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БЕРЛИН, 18 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом во вторник дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, но при условии, что американская сторона поставит боевые танки Abrams, сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники.
"Канцлер, очевидно, готов поставить Украине танки Leopard 2. Но только при условии, что США также предоставят боевые танки", - указывает издание. Уточняется, что в телефонном разговоре с Байденом во вторник Шольц дал понять, что Германия может уступить давлению в вопросе поставок, но только в том случае, если США поставят танки Abrams.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 05:33
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Канцлер ФРГ, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, напомнил, что Германия находится среди лидеров стран по объему поддержки Украины, и заверил, что его страна и впредь будет оказывать помощь. При этом он подчеркнул, что его страна не хочет односторонних шагов, все решения предпринимаются в координации с союзниками, в частности, с США, которые "играют в этом вопросе важную роль".
Германия до сих пор воздерживалась от поставок Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера ФРГ в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали Шольца принять решение о поставках.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 18:34Специальная военная операция на Украине
В Госдуме заявили о новом черном рынке из-за поставок оружия Украине
 
В миреОлаф ШольцУкраинаГерманияНАТОM1 AbramsЕвросоюзДжо БайденСША
 
 
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