https://ria.ru/20230118/tailand-1845818951.html

Россияне стали лидерами по турпотоку в Таиланд в январе

Россияне стали лидерами по турпотоку в Таиланд в январе - РИА Новости, 18.01.2023

Россияне стали лидерами по турпотоку в Таиланд в январе

Россия лидирует по турпотоку в Таиланд по итогам первых двух недель января, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T19:10

2023-01-18T19:10

2023-01-18T19:10

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россия лидирует по турпотоку в Таиланд по итогам первых двух недель января, сообщает АТОР.С 1 по 15 января Королевство посетили 99 593 отдыхающих из РФ, следует из статистики Управления по туризму Таиланда (ТАТ). И это лучший результат среди всех государств.На втором месте по количеству прибытий — граждане Малайзии, а третьем — корейцы. Также в топ вошли путешественники из Индии и Лаоса.Спрос на направление сейчас ажиотажный, подтверждают российские эксперты."Отельеры королевства пока не повышают тарифы или по меньшей мере делают это не массово. Цены продолжают держаться на приемлемом для текущей ситуации уровне", — отмечают в АТОР.Пакетный тур в Паттайю на 11 ночей с вылетом в феврале сейчас можно купить за 154 тысячи рублей на двоих, на Пхукет — за 192 тысячи.

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таиланд

россия

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), таиланд, россия, куда можно лететь