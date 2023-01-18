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Россияне стали лидерами по турпотоку в Таиланд в январе - РИА Новости, 18.01.2023
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Туризм
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Россияне стали лидерами по турпотоку в Таиланд в январе
Россияне стали лидерами по турпотоку в Таиланд в январе - РИА Новости, 18.01.2023
Россияне стали лидерами по турпотоку в Таиланд в январе
Россия лидирует по турпотоку в Таиланд по итогам первых двух недель января, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T19:10
2023-01-18T19:10
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
таиланд
россия
куда можно лететь
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россия лидирует по турпотоку в Таиланд по итогам первых двух недель января, сообщает АТОР.С 1 по 15 января Королевство посетили 99 593 отдыхающих из РФ, следует из статистики Управления по туризму Таиланда (ТАТ). И это лучший результат среди всех государств.На втором месте по количеству прибытий — граждане Малайзии, а третьем — корейцы. Также в топ вошли путешественники из Индии и Лаоса.Спрос на направление сейчас ажиотажный, подтверждают российские эксперты."Отельеры королевства пока не повышают тарифы или по меньшей мере делают это не массово. Цены продолжают держаться на приемлемом для текущей ситуации уровне", — отмечают в АТОР.Пакетный тур в Паттайю на 11 ночей с вылетом в феврале сейчас можно купить за 154 тысячи рублей на двоих, на Пхукет — за 192 тысячи.
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новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), таиланд, россия, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Таиланд, Россия, куда можно лететь
19:10 18.01.2023
 
Россияне стали лидерами по турпотоку в Таиланд в январе

АТОР: Россия лидирует по турпотоку в Таиланд по итогам первых двух недель января

© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в медиабанкОтель на острове Пхукет
Отель на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Юрий Кавер
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россия лидирует по турпотоку в Таиланд по итогам первых двух недель января, сообщает АТОР.
С 1 по 15 января Королевство посетили 99 593 отдыхающих из РФ, следует из статистики Управления по туризму Таиланда (ТАТ). И это лучший результат среди всех государств.
На втором месте по количеству прибытий — граждане Малайзии, а третьем — корейцы. Также в топ вошли путешественники из Индии и Лаоса.
Спрос на направление сейчас ажиотажный, подтверждают российские эксперты.
"Отельеры королевства пока не повышают тарифы или по меньшей мере делают это не массово. Цены продолжают держаться на приемлемом для текущей ситуации уровне", — отмечают в АТОР.
Пакетный тур в Паттайю на 11 ночей с вылетом в феврале сейчас можно купить за 154 тысячи рублей на двоих, на Пхукет — за 192 тысячи.
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ТуризмНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)ТаиландРоссиякуда можно лететь
 
 
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