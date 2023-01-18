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Россияне стали лидерами по турпотоку в Таиланд в январе
Россияне стали лидерами по турпотоку в Таиланд в январе - РИА Новости, 18.01.2023
Россияне стали лидерами по турпотоку в Таиланд в январе
Россия лидирует по турпотоку в Таиланд по итогам первых двух недель января, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T19:10
2023-01-18T19:10
2023-01-18T19:10
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россия лидирует по турпотоку в Таиланд по итогам первых двух недель января, сообщает АТОР.С 1 по 15 января Королевство посетили 99 593 отдыхающих из РФ, следует из статистики Управления по туризму Таиланда (ТАТ). И это лучший результат среди всех государств.На втором месте по количеству прибытий — граждане Малайзии, а третьем — корейцы. Также в топ вошли путешественники из Индии и Лаоса.Спрос на направление сейчас ажиотажный, подтверждают российские эксперты."Отельеры королевства пока не повышают тарифы или по меньшей мере делают это не массово. Цены продолжают держаться на приемлемом для текущей ситуации уровне", — отмечают в АТОР.Пакетный тур в Паттайю на 11 ночей с вылетом в феврале сейчас можно купить за 154 тысячи рублей на двоих, на Пхукет — за 192 тысячи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), таиланд, россия, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Таиланд, Россия, куда можно лететь
Россияне стали лидерами по турпотоку в Таиланд в январе
АТОР: Россия лидирует по турпотоку в Таиланд по итогам первых двух недель января