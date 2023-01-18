https://ria.ru/20230118/svo-1845733016.html

Почти все планы по производству техники для СВО выполнены, заявил Мишустин

Почти все планы по производству техники для СВО выполнены, заявил Мишустин - РИА Новости, 18.01.2023

Почти все планы по производству техники для СВО выполнены, заявил Мишустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что почти все планы по производству военной авиа-и автомобильной техники, а также средств защиты для нужд специальной РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T14:40

2023-01-18T14:40

2023-01-18T14:58

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825311565_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_30a14470c6d723fc2022c88714adb9ec.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что почти все планы по производству военной авиа-и автомобильной техники, а также средств защиты для нужд специальной военной операции полностью реализованы."В начале работы нашего Координационного совета установили целевые задания, выполнение которых требуется строго соблюдать. По предварительным итогам практически полностью реализованы планы по производству военной авиационной и автомобильной техники, ракетно-артиллеристского и бронетанкового вооружения, средств бронезащиты, всесезонного полевого обмундирования для снабжения войск", - сказал Мишустин на заседании Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.Он добавил, что сейчас важно "в непрерывном режиме наращивать мощности предприятий обороно-промышленного комплекса, закупать необходимое оборудование".

https://ria.ru/20230118/tekhnika-1845731048.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, михаил мишустин