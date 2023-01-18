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Почти все планы по производству техники для СВО выполнены, заявил Мишустин - РИА Новости, 18.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Почти все планы по производству техники для СВО выполнены, заявил Мишустин
Почти все планы по производству техники для СВО выполнены, заявил Мишустин - РИА Новости, 18.01.2023
Почти все планы по производству техники для СВО выполнены, заявил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что почти все планы по производству военной авиа-и автомобильной техники, а также средств защиты для нужд специальной РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T14:40
2023-01-18T14:58
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что почти все планы по производству военной авиа-и автомобильной техники, а также средств защиты для нужд специальной военной операции полностью реализованы."В начале работы нашего Координационного совета установили целевые задания, выполнение которых требуется строго соблюдать. По предварительным итогам практически полностью реализованы планы по производству военной авиационной и автомобильной техники, ракетно-артиллеристского и бронетанкового вооружения, средств бронезащиты, всесезонного полевого обмундирования для снабжения войск", - сказал Мишустин на заседании Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.Он добавил, что сейчас важно "в непрерывном режиме наращивать мощности предприятий обороно-промышленного комплекса, закупать необходимое оборудование".
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безопасность, россия, михаил мишустин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Михаил Мишустин
14:40 18.01.2023 (обновлено: 14:58 18.01.2023)
 
Почти все планы по производству техники для СВО выполнены, заявил Мишустин

Мишустин: почти все планы по производству авиа- и автотехники для СВО реализованы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что почти все планы по производству военной авиа-и автомобильной техники, а также средств защиты для нужд специальной военной операции полностью реализованы.
"В начале работы нашего Координационного совета установили целевые задания, выполнение которых требуется строго соблюдать. По предварительным итогам практически полностью реализованы планы по производству военной авиационной и автомобильной техники, ракетно-артиллеристского и бронетанкового вооружения, средств бронезащиты, всесезонного полевого обмундирования для снабжения войск", - сказал Мишустин на заседании Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.
Он добавил, что сейчас важно "в непрерывном режиме наращивать мощности предприятий обороно-промышленного комплекса, закупать необходимое оборудование".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
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Мишустин призвал организовать ежедневное восполнение военной техники
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМихаил Мишустин
 
 
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