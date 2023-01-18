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Часть Махачкалы осталась без света из-за крупной аварии - РИА Новости, 18.01.2023
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Часть Махачкалы осталась без света из-за крупной аварии
Часть Махачкалы осталась без света из-за крупной аварии - РИА Новости, 18.01.2023
Часть Махачкалы осталась без света из-за крупной аварии
Часть Махачкалы осталась без света из-за крупной аварии на трансформаторе, сообщает пресс-служба администрации Махачкалы. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T18:02
2023-01-18T18:02
происшествия
махачкала
жкх
россия
электричество
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МАХАЧКАЛА, 18 янв — РИА Новости. Часть Махачкалы осталась без света из-за крупной аварии на трансформаторе, сообщает пресс-служба администрации Махачкалы. "По данным ресурсоснабжающей организации, произошла крупная авария на силовом трансформаторе 110 тысяч вольт. Без энергоснабжения остаются микрорайон Первая Махачкала, посёлок Семендер, часть проспекта Акушинского", — говорится в сообщении. На месте работает аварийно-ремонтная бригада ЦПУ Дагэнерго, добавили власти.
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происшествия, махачкала, жкх, россия, электричество
Происшествия, Махачкала, ЖКХ, Россия, Электричество
18:02 18.01.2023
 
Часть Махачкалы осталась без света из-за крупной аварии

Часть Махачкалы осталась без света из-за крупной аварии на трансформаторе

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в медиабанкОпора высоковольтной ЛЭП
Опора высоковольтной ЛЭП - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Евгений Переверзев
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МАХАЧКАЛА, 18 янв — РИА Новости. Часть Махачкалы осталась без света из-за крупной аварии на трансформаторе, сообщает пресс-служба администрации Махачкалы.
"По данным ресурсоснабжающей организации, произошла крупная авария на силовом трансформаторе 110 тысяч вольт. Без энергоснабжения остаются микрорайон Первая Махачкала, посёлок Семендер, часть проспекта Акушинского", — говорится в сообщении.
На месте работает аварийно-ремонтная бригада ЦПУ Дагэнерго, добавили власти.
Затопление улици кипятком в Пионерском районе Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 16:27
В Екатеринбурге несколько улиц затопило кипятком
 
ПроисшествияМахачкалаЖКХРоссияЭлектричество
 
 
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