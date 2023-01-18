https://ria.ru/20230118/svet-1845804735.html

Часть Махачкалы осталась без света из-за крупной аварии

Часть Махачкалы осталась без света из-за крупной аварии - РИА Новости, 18.01.2023

Часть Махачкалы осталась без света из-за крупной аварии

Часть Махачкалы осталась без света из-за крупной аварии на трансформаторе, сообщает пресс-служба администрации Махачкалы. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T18:02

2023-01-18T18:02

2023-01-18T18:02

происшествия

махачкала

жкх

россия

электричество

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МАХАЧКАЛА, 18 янв — РИА Новости. Часть Махачкалы осталась без света из-за крупной аварии на трансформаторе, сообщает пресс-служба администрации Махачкалы. "По данным ресурсоснабжающей организации, произошла крупная авария на силовом трансформаторе 110 тысяч вольт. Без энергоснабжения остаются микрорайон Первая Махачкала, посёлок Семендер, часть проспекта Акушинского", — говорится в сообщении. На месте работает аварийно-ремонтная бригада ЦПУ Дагэнерго, добавили власти.

https://ria.ru/20230118/kipyatok-1845770824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

происшествия, махачкала, жкх, россия, электричество