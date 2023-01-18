https://ria.ru/20230118/sunak-1845839586.html
Опрос: большинство британцев считают, что Сунак не выполнит свои обещания
Опрос: большинство британцев считают, что Сунак не выполнит свои обещания - РИА Новости, 18.01.2023
Опрос: большинство британцев считают, что Сунак не выполнит свои обещания
Большинство жителей Великобритании считают, что премьер-министр Риши Сунак не сможет выполнить свои новогодние обещания по улучшению жизни в стране,... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T21:03
2023-01-18T21:03
2023-01-18T21:04
риши сунак
великобритания
в мире
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Большинство жителей Великобритании считают, что премьер-министр Риши Сунак не сможет выполнить свои новогодние обещания по улучшению жизни в стране, свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в среду социологической службой Ipsos. В начале 2023 года Сунак дал пять обещаний на 2023 год, направленных на улучшение жизни в стране. Он намерен вдвое сократить инфляцию, развивать экономику, снизить госдолг, улучшить систему здравоохранения и бороться с нелегальными мигрантами. Только 27% британцев считают, что правительство Сунака "проделает хорошую работу" по развитию экономики и снижению госдолга. В действиях властей по остановке миграционного потока уверены 24% опрошенных, а по снижению вдвое инфляции – 23%. Наименьшую вероятность успеха имеет вопрос улучшения системы здравоохранения – только 19% британцев считают, что правительство сможет снизить количество пациентов в листах ожидания и улучшить доступ к медицинским услугам. Исследование проводилось онлайн для журнала Economist в период с 6 по 10 января. В нем принял участие 1141 британец старше 18 лет. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до 3,5% с 3%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам декабря составила 10,5%.
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риши сунак, великобритания, в мире
Риши Сунак, Великобритания, В мире
21:03 18.01.2023 (обновлено: 21:04 18.01.2023)
Опрос: большинство британцев считают, что Сунак не выполнит свои обещания
Опрос Ipsos: большинство британцев считают, что Сунак не выполнит новогодние обещания
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости.
Большинство жителей Великобритании считают, что премьер-министр Риши Сунак не сможет выполнить свои новогодние обещания по улучшению жизни в стране, свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в среду социологической службой Ipsos
.
В начале 2023 года Сунак дал пять обещаний на 2023 год, направленных на улучшение жизни в стране. Он намерен вдвое сократить инфляцию, развивать экономику, снизить госдолг, улучшить систему здравоохранения и бороться с нелегальными мигрантами.
Только 27% британцев считают, что правительство Сунака "проделает хорошую работу" по развитию экономики и снижению госдолга. В действиях властей по остановке миграционного потока уверены 24% опрошенных, а по снижению вдвое инфляции – 23%.
Наименьшую вероятность успеха имеет вопрос улучшения системы здравоохранения – только 19% британцев считают, что правительство сможет снизить количество пациентов в листах ожидания и улучшить доступ к медицинским услугам.
Исследование проводилось онлайн для журнала Economist в период с 6 по 10 января. В нем принял участие 1141 британец старше 18 лет.
После начала спецоперации РФ
на Украине
Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе
и США
. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до 3,5% с 3%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам декабря составила 10,5%.