https://ria.ru/20230118/sud-1845662234.html

Актер порно из-за деменции избежал суда по обвинениям в изнасилованиях

Актер порно из-за деменции избежал суда по обвинениям в изнасилованиях - РИА Новости, 18.01.2023

Актер порно из-за деменции избежал суда по обвинениям в изнасилованиях

Актер порно Рон Джереми из-за своего психического состояния избежал суда по обвинениям по 33 пунктам в изнасилованиях и сексуальном насилии, пишет Deadline. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T11:44

2023-01-18T11:44

2023-01-18T11:44

культура

новости культуры

деменция

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Актер порно Рон Джереми из-за своего психического состояния избежал суда по обвинениям по 33 пунктам в изнасилованиях и сексуальном насилии, пишет Deadline.По данным СМИ, у него деменция.Судья заявил, что почти 70-летний предполагаемый серийный преступник находится в состоянии "неизлечимого нейрокогнитивного спада". Согласно экспертизе его здоровье "скорее всего не подлежит восстановлению".Если бы Рон Джереми предстал перед законом и был признан виновным, то ему грозило бы 300 лет тюрьмы. Предполагается, что в начале 1990-х он напал на 21 человека в возрасте от 15 до 51 года.Сейчас Джереми в исправительном учреждении. 7 февраля состоится еще одно слушание. Вероятно, будет решаться вопрос о его переводе в психиатрическую клинику и о том, насколько его пребывание там будет ограничено. А также, представляет ли он опасность для других и себя самого.

https://ria.ru/20230116/domingo-1845071032.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, деменция