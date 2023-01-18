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Актер порно из-за деменции избежал суда по обвинениям в изнасилованиях - РИА Новости, 18.01.2023
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Культура
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Актер порно из-за деменции избежал суда по обвинениям в изнасилованиях
Актер порно из-за деменции избежал суда по обвинениям в изнасилованиях - РИА Новости, 18.01.2023
Актер порно из-за деменции избежал суда по обвинениям в изнасилованиях
Актер порно Рон Джереми из-за своего психического состояния избежал суда по обвинениям по 33 пунктам в изнасилованиях и сексуальном насилии, пишет Deadline. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T11:44
2023-01-18T11:44
культура
новости культуры
деменция
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Актер порно Рон Джереми из-за своего психического состояния избежал суда по обвинениям по 33 пунктам в изнасилованиях и сексуальном насилии, пишет Deadline.По данным СМИ, у него деменция.Судья заявил, что почти 70-летний предполагаемый серийный преступник находится в состоянии "неизлечимого нейрокогнитивного спада". Согласно экспертизе его здоровье "скорее всего не подлежит восстановлению".Если бы Рон Джереми предстал перед законом и был признан виновным, то ему грозило бы 300 лет тюрьмы. Предполагается, что в начале 1990-х он напал на 21 человека в возрасте от 15 до 51 года.Сейчас Джереми в исправительном учреждении. 7 февраля состоится еще одно слушание. Вероятно, будет решаться вопрос о его переводе в психиатрическую клинику и о том, насколько его пребывание там будет ограничено. А также, представляет ли он опасность для других и себя самого.
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Елена Громова
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новости культуры, деменция
Культура, Новости культуры, Деменция
11:44 18.01.2023
 
Актер порно из-за деменции избежал суда по обвинениям в изнасилованиях

Актер порно Рон Джереми из-за деменции избежал суда по обвинениям в изнасилованиях

© AP Photo / David McNew Актер фильмов для взрослых Рон Джереми в Центре уголовного правосудия Клары Шортридж Фольц в Лос-Анджелесе. 26 июня 2020
 Актер фильмов для взрослых Рон Джереми в Центре уголовного правосудия Клары Шортридж Фольц в Лос-Анджелесе. 26 июня 2020 - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© AP Photo / David McNew
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Актер порно Рон Джереми из-за своего психического состояния избежал суда по обвинениям по 33 пунктам в изнасилованиях и сексуальном насилии, пишет Deadline.
По данным СМИ, у него деменция.
Судья заявил, что почти 70-летний предполагаемый серийный преступник находится в состоянии "неизлечимого нейрокогнитивного спада". Согласно экспертизе его здоровье "скорее всего не подлежит восстановлению".
Если бы Рон Джереми предстал перед законом и был признан виновным, то ему грозило бы 300 лет тюрьмы. Предполагается, что в начале 1990-х он напал на 21 человека в возрасте от 15 до 51 года.
Сейчас Джереми в исправительном учреждении. 7 февраля состоится еще одно слушание. Вероятно, будет решаться вопрос о его переводе в психиатрическую клинику и о том, насколько его пребывание там будет ограничено. А также, представляет ли он опасность для других и себя самого.
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