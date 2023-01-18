https://ria.ru/20230118/stavki-1845694432.html

Житель Саратова убил мать, требовавшую вернуть более миллиона рублей

Житель Саратова убил мать, требовавшую вернуть более миллиона рублей - РИА Новости, 18.01.2023

Житель Саратова убил мать, требовавшую вернуть более миллиона рублей

Житель Саратова предстанет перед судом по обвинению в убийстве матери, у которой он одолжил более 1 миллиона рублей и проиграл на ставках в букмекерских... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T12:51

2023-01-18T12:51

2023-01-18T13:02

происшествия

саратов

саратовский областной суд

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 18 янв - РИА Новости. Житель Саратова предстанет перед судом по обвинению в убийстве матери, у которой он одолжил более 1 миллиона рублей и проиграл на ставках в букмекерских конторах, сообщила региональная прокуратура. По данным ведомства, обвиняемый в течение нескольких лет взял в долг у матери в общей сложности более 1 миллиона рублей, которые проигрывал на ставках в букмекерских конторах и не возвращал, а когда вечером 19 января 2022 года женщина в ходе ссоры потребовала вернуть деньги, сын убил ее. По версии СУСК РФ по области, обвиняемый в ходе конфликта напал на мать с кухонным ножом, а затем задушил ее шнуром от роутера. По данным Саратовского областного суда, дело поступило в суд и принято к производству. "Назначено предварительное слушание - 23 января 11.00 (10.00 мск)", - говорится в карточке дела на сайте суда. Мужчина обвиняется по статье УК РФ "Убийство из корыстных побуждений", санкции которой предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20230117/obninsk-1845334194.html

https://ria.ru/20230117/shkolnitsa-1845542004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, саратов, саратовский областной суд , россия, следственный комитет россии (ск рф)