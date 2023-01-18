https://ria.ru/20230118/stavki-1845694432.html
Житель Саратова убил мать, требовавшую вернуть более миллиона рублей
Житель Саратова убил мать, требовавшую вернуть более миллиона рублей - РИА Новости, 18.01.2023
Житель Саратова убил мать, требовавшую вернуть более миллиона рублей
Житель Саратова предстанет перед судом по обвинению в убийстве матери, у которой он одолжил более 1 миллиона рублей и проиграл на ставках в букмекерских... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T12:51
2023-01-18T12:51
2023-01-18T13:02
происшествия
саратов
саратовский областной суд
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 18 янв - РИА Новости. Житель Саратова предстанет перед судом по обвинению в убийстве матери, у которой он одолжил более 1 миллиона рублей и проиграл на ставках в букмекерских конторах, сообщила региональная прокуратура. По данным ведомства, обвиняемый в течение нескольких лет взял в долг у матери в общей сложности более 1 миллиона рублей, которые проигрывал на ставках в букмекерских конторах и не возвращал, а когда вечером 19 января 2022 года женщина в ходе ссоры потребовала вернуть деньги, сын убил ее. По версии СУСК РФ по области, обвиняемый в ходе конфликта напал на мать с кухонным ножом, а затем задушил ее шнуром от роутера. По данным Саратовского областного суда, дело поступило в суд и принято к производству. "Назначено предварительное слушание - 23 января 11.00 (10.00 мск)", - говорится в карточке дела на сайте суда. Мужчина обвиняется по статье УК РФ "Убийство из корыстных побуждений", санкции которой предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20230117/obninsk-1845334194.html
https://ria.ru/20230117/shkolnitsa-1845542004.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, саратовский областной суд , россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Саратовский областной суд , Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
12:51 18.01.2023 (обновлено: 13:02 18.01.2023)
Житель Саратова убил мать, требовавшую вернуть более миллиона рублей
Саратовец убил мать, требовавшую вернуть более миллиона рублей, проигранных на ставках
САРАТОВ, 18 янв - РИА Новости. Житель Саратова предстанет перед судом по обвинению в убийстве матери, у которой он одолжил более 1 миллиона рублей и проиграл на ставках в букмекерских конторах, сообщила региональная прокуратура.
По данным ведомства, обвиняемый в течение нескольких лет взял в долг у матери в общей сложности более 1 миллиона рублей, которые проигрывал на ставках в букмекерских конторах и не возвращал, а когда вечером 19 января 2022 года женщина в ходе ссоры потребовала вернуть деньги, сын убил ее.
По версии СУСК РФ по области, обвиняемый в ходе конфликта напал на мать с кухонным ножом, а затем задушил ее шнуром от роутера.
По данным Саратовского областного суда
, дело поступило в суд и принято к производству. "Назначено предварительное слушание - 23 января 11.00 (10.00 мск)", - говорится в карточке дела на сайте суда.
Мужчина обвиняется по статье УК РФ "Убийство из корыстных побуждений", санкции которой предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.