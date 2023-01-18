https://ria.ru/20230118/starost-1845608865.html

СМИ: старейший человек в мире умер в возрасте 118 лет

СМИ: старейший человек в мире умер в возрасте 118 лет - РИА Новости, 18.01.2023

СМИ: старейший человек в мире умер в возрасте 118 лет

Старейший человек в мире, французская монахиня Люсиль Рандон, скончалась в возрасте 118 лет, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T00:51

2023-01-18T00:51

2023-01-18T01:29

в мире

франциск (хорхе марио бергольо)

тулон

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Старейший человек в мире, французская монахиня Люсиль Рандон, скончалась в возрасте 118 лет, передает агентство Франс Пресс.По словам Тавеллы, Рандон умерла во сне.Рандон незадолго до своего 117-летия победила коронавирус.Люсиль Рандон родилась 11 февраля 1904 года. В молодости она была гувернанткой, работала в госпитале, а потом стала монахиней и приняла имя сестра Андрэ. На свой день рождения в 2019 году она получила личное письмо от папы Римского Франциска и освященные четки.

https://ria.ru/20230113/presli-1844525039.html

тулон

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франциск (хорхе марио бергольо), тулон