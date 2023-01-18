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СМИ: старейший человек в мире умер в возрасте 118 лет
СМИ: старейший человек в мире умер в возрасте 118 лет - РИА Новости, 18.01.2023
СМИ: старейший человек в мире умер в возрасте 118 лет
Старейший человек в мире, французская монахиня Люсиль Рандон, скончалась в возрасте 118 лет, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T00:51
2023-01-18T00:51
2023-01-18T01:29
в мире
франциск (хорхе марио бергольо)
тулон
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Старейший человек в мире, французская монахиня Люсиль Рандон, скончалась в возрасте 118 лет, передает агентство Франс Пресс.По словам Тавеллы, Рандон умерла во сне.Рандон незадолго до своего 117-летия победила коронавирус.Люсиль Рандон родилась 11 февраля 1904 года. В молодости она была гувернанткой, работала в госпитале, а потом стала монахиней и приняла имя сестра Андрэ. На свой день рождения в 2019 году она получила личное письмо от папы Римского Франциска и освященные четки.
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в мире, франциск (хорхе марио бергольо), тулон
В мире, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Тулон
00:51 18.01.2023 (обновлено: 01:29 18.01.2023)
СМИ: старейший человек в мире умер в возрасте 118 лет
"FP": старейший человек в мире, монахиня Люсиль Рандон, скончалась в возрасте 118 лет