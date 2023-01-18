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СМИ: США вскоре объявят об одном из крупнейших пакетов помощи Украине - РИА Новости, 18.01.2023
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СМИ: США вскоре объявят об одном из крупнейших пакетов помощи Украине
СМИ: США вскоре объявят об одном из крупнейших пакетов помощи Украине - РИА Новости, 18.01.2023
СМИ: США вскоре объявят об одном из крупнейших пакетов помощи Украине
США в ближайшие дни могут объявить об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине, однако там пока не намерены передавать современные танки, о которых... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T20:26
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сша
украина
в мире
джон кирби
нато
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. США в ближайшие дни могут объявить об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине, однако там пока не намерены передавать современные танки, о которых просит Киев, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников, знакомых с планами."Ожидается, что США объявят один из крупнейших пакетов военной помощи Украине в ближайшие дни... Но Киев просит современные танки - запрос который США пока не собираются удовлетворять", - сообщает телеканал.Отмечается, что Вашингтон на фоне тех союзников, которые объявили о передаче Киеву танков, теперь кажется более осторожным в предоставлении Украине военной помощи, чем другие партнеры.Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США могут объявить о новом пакете помощи Украине к концу этой недели.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230118/konflikt-1845774031.html
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сша, украина, в мире, джон кирби, нато
США, Украина, В мире, Джон Кирби, НАТО
20:26 18.01.2023 (обновлено: 20:39 18.01.2023)
 
СМИ: США вскоре объявят об одном из крупнейших пакетов помощи Украине

CNN: США объявят об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине в ближайшие дни

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. США в ближайшие дни могут объявить об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине, однако там пока не намерены передавать современные танки, о которых просит Киев, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников, знакомых с планами.
"Ожидается, что США объявят один из крупнейших пакетов военной помощи Украине в ближайшие дни... Но Киев просит современные танки - запрос который США пока не собираются удовлетворять", - сообщает телеканал.
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Отмечается, что Вашингтон на фоне тех союзников, которые объявили о передаче Киеву танков, теперь кажется более осторожным в предоставлении Украине военной помощи, чем другие партнеры.
Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США могут объявить о новом пакете помощи Украине к концу этой недели.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В США назвали неожиданное препятствие для отправки западных танков Украине
 
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