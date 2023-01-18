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В Вашингтоне произошла стрельба, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.01.2023
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В Вашингтоне произошла стрельба, сообщили СМИ
В Вашингтоне произошла стрельба, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.01.2023
В Вашингтоне произошла стрельба, сообщили СМИ
Один человек погиб, еще двое, включая 15-летнего подростка, пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне, сообщает телеканал NBC. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T07:43
2023-01-18T07:45
в мире
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Один человек погиб, еще двое, включая 15-летнего подростка, пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне, сообщает телеканал NBC. Сообщается, что погибла женщина, ставшая "непреднамеренной целью" для стрелявшего, она скончалась от полученных ран. Отмечается, что жизни пострадавших ничего не угрожает. Как сообщает телеканал, подросток открыл ответный огонь, он будет привлечен к ответственности. Правоохранители разыскивают первого стрелка.
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в мире, nbc
В мире, NBC
07:43 18.01.2023 (обновлено: 07:45 18.01.2023)
 
В Вашингтоне произошла стрельба, сообщили СМИ

NBC: в результате стрельбы в Вашингтоне один человек погиб, еще двое пострадали

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль в Вашингтоне
Полицейский автомобиль в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Полицейский автомобиль в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Один человек погиб, еще двое, включая 15-летнего подростка, пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне, сообщает телеканал NBC.
Сообщается, что погибла женщина, ставшая "непреднамеренной целью" для стрелявшего, она скончалась от полученных ран.
Отмечается, что жизни пострадавших ничего не угрожает. Как сообщает телеканал, подросток открыл ответный огонь, он будет привлечен к ответственности.
Правоохранители разыскивают первого стрелка.
Полиция на месте стрельбы в США - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
06:29
Аналитики назвали число случаев массовой стрельбы в США с начала года
 
В миреNBC
 
 
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