https://ria.ru/20230118/ssha-1845619586.html

Аналитики назвали число случаев массовой стрельбы в США с начала года

Аналитики назвали число случаев массовой стрельбы в США с начала года - РИА Новости, 18.01.2023

Аналитики назвали число случаев массовой стрельбы в США с начала года

Шесть человек, включая шестимесячного ребенка погибли в результате стрельбы в Калифорнии, ставшей тридцатым случаем массовой стрельбы в США с начала года,... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T06:29

2023-01-18T06:29

2023-01-18T06:46

в мире

джо байден

мартин лютер кинг

камала харрис

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калифорния

флорида

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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Шесть человек, включая шестимесячного ребенка погибли в результате стрельбы в Калифорнии, ставшей тридцатым случаем массовой стрельбы в США с начала года, сообщает портал Gun Violence Archive. Как сообщают американские СМИ, шесть человек, включая младенца, погибли в городе Гошен, штат Калифорния. По данным офиса местного шерифа, инцидент, напоминавший "казнь в стиле наркокартелей", связан с бандами. Накануне, как сообщалось, восьмерых подстрелили во Флориде на праздновании Дня Мартина Лютера Кинга младшего. Как указывает портал, с начала года в США происходят в среднем по два случая массовой стрельбы в день. Борьба с "эпидемией вооруженного насилия", как характеризует происходящее президент США Джо Байден, является декларируемым приоритетом администрации, однако значительных подвижек в этом процессе, несмотря на предпринимаемые усилия, не происходит. В январе прошлого года Белый дом объявил, что лицензию на оружие дадут только тем, у кого есть место для его хранения. Минюст тогда напомнил, что, согласно требованиям, нарушением считается предоставление ложной информации при покупке оружия, умолчание об обнаруженном украденном или потерянном оружии, пренебрежение продавцом проверкой необходимых документов и записей о преступлениях перед передачей оружия, продажа или передача в руки лицу, которому запрещено владение, в том числе нерезиденту, а наличие защищенного места хранения оружия должно было подтверждено федеральной лицензией. При этом на минувшей неделе шестилетний ребенок в штате Виргиния стрелял в учительницу из пистолета своей матери. В апреле прошлого года Байден запретил наборы для самостоятельного сбора оружия без серийных номеров. До этого в интернете можно было заказать соответствующий комплект, из которого за полчаса и без какой-либо подготовки собрать "пистолет-призрак". Вновь проблема вооруженного насилия оказалась в фокусе внимания американских властей после двух трагедий в мае 2022 года: вооруженного нападения на супермаркет в Буффало, где погибли 10 человек, и массового расстрела в начальной школе Ювальде, где преступник убил 19 детей и двух учительниц. В конце июня Байден подписал закон, ужесточивший проверки потенциальных покупателей оружия в возрасте от 18 лет до 21 года, он также поощряет штаты к принятию норм, позволяющих отказывать во владении пистолетами и винтовками лицам, которых суд признает опасными для общества, финансирует программы школьной безопасности и психологической помощи молодежи. Подобную норму приняли впервые за 30 лет, поэтому президент США и администрация называют ее прорывной. При этом в руководстве Штатов осознают не только угрозу для детей - Байден говорил, что от огнестрельного оружия их погибает больше, чем полицейских и военных вместе взятых, - но и чрезмерное распространение оружия. Вице-президент США Камала Харрис признавала, что его в стране больше, чем людей. Статистика владения оружием за 2021 год демонстрировала, что в США на 100 человек его приходится 120,5 единиц. Байден говорил, что хранит дома четыре дробовика.

https://ria.ru/20221124/strelba-1833820318.html

https://ria.ru/20230106/strelba-1843237235.html

сша

калифорния

флорида

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в мире, джо байден, мартин лютер кинг, камала харрис, сша, калифорния, флорида