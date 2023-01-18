https://ria.ru/20230118/ssha-1845618206.html

СМИ: Пентагон отправляет на Украину боеприпасы из Израиля

СМИ: Пентагон отправляет на Украину боеприпасы из Израиля - РИА Новости, 18.01.2023

СМИ: Пентагон отправляет на Украину боеприпасы из Израиля

Пентагон использует обширный запас американских боеприпасов на складах в Израиле для поставки 155-миллиметровых снарядов Украине, пишет газета New York Times со РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T05:41

2023-01-18T05:41

2023-01-18T07:32

бени ганц

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

израиль

россия

нато

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840229888_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_820daddd74d1f81bfd32b293fa1d1df7.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пентагон использует обширный запас американских боеприпасов на складах в Израиле для поставки 155-миллиметровых снарядов Украине, пишет газета New York Times со ссылкой на американских и израильских чиновников.Поставки осуществляются с американских складов, созданных еще в 1970-е годы после арабо-израильского конфликта, "когда Соединенные Штаты перебрасывали по воздуху оружие для пополнения запасов израильских сил".По данным газеты, в 2022 году США и Израиль договорились о поставке на Украину около 300 тысяч снарядов калибром 155 миллиметров. Примерно половина из них к настоящему моменту уже отправлена в Европу.Сейчас американские чиновники "пытаются собрать достаточно снарядов", чтобы обеспечить снабжение ими ВСУ в 2023 году.Ранее глава минобороны Израиля Бени Ганц на встрече с послами стран ЕС отказался поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений, несмотря на то, что еврейское государство продолжает поддерживать Киев посредством гуманитарной помощи. Кроме того, Ганц пообещал помочь Киеву в разработке систем раннего гражданского оповещения об обстрелах, для чего израильская сторона запросила у украинцев информацию о потребностях в средствах ПВО.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также ВСУ получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230118/tsel-1845614278.html

https://ria.ru/20230114/ukraina-1844844730.html

украина

израиль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бени ганц, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, израиль, россия, нато, министерство обороны сша, евросоюз