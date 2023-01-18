05:41 18.01.2023 (обновлено: 07:32 18.01.2023)
СМИ: Пентагон отправляет на Украину боеприпасы из Израиля
NYT: США передают Украине свои 155-миллиметровые снаряды со складов в Израиле
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные перевозят технику
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные перевозят технику. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пентагон использует обширный запас американских боеприпасов на складах в Израиле для поставки 155-миллиметровых снарядов Украине, пишет газета New York Times со ссылкой на американских и израильских чиновников.
"Пентагон использует обширный, но малоизвестный запас американских боеприпасов в Израиле, чтобы удовлетворить острую потребность Украины в артиллерийских снарядах", - говорится в материале.
Поставки осуществляются с американских складов, созданных еще в 1970-е годы после арабо-израильского конфликта, "когда Соединенные Штаты перебрасывали по воздуху оружие для пополнения запасов израильских сил".
Сейчас американские чиновники "пытаются собрать достаточно снарядов", чтобы обеспечить снабжение ими ВСУ в 2023 году.
Ранее глава минобороны Израиля Бени Ганц на встрече с послами стран ЕС отказался поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений, несмотря на то, что еврейское государство продолжает поддерживать Киев посредством гуманитарной помощи. Кроме того, Ганц пообещал помочь Киеву в разработке систем раннего гражданского оповещения об обстрелах, для чего израильская сторона запросила у украинцев информацию о потребностях в средствах ПВО.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также ВСУ получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.