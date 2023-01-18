https://ria.ru/20230118/srok-1845738642.html

Педофил обжаловал пожизненный срок за убийство двух сестер в Рыбинске

Педофил обжаловал пожизненный срок за убийство двух сестер в Рыбинске - РИА Новости, 18.01.2023

Педофил обжаловал пожизненный срок за убийство двух сестер в Рыбинске

Защита осужденного пожизненно убийцы двух девочек в Рыбинске подал апелляцию на приговор, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского областного суда... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T14:58

2023-01-18T14:58

2023-01-18T17:15

происшествия

рыбинск

омская область

ярославская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Защита осужденного пожизненно убийцы двух девочек в Рыбинске подал апелляцию на приговор, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова в среду. Ярославский областной суд 28 декабря прошлого года приговорил Виталия Молчанова к пожизненному лишению свободы за убийство с особой жестокостью и надругательство над двумя малолетними сестрами, его падчерицами. Молчанов после оглашения приговора заявил журналистам, что будет его обжаловать. Педофила не устроил формальный момент: по его утверждению, он надругался над детьми, когда они были уже мертвы, а не наоборот, как решил суд. По мнению Молчанова, этот факт должен быть важен для матери его жертв. "Поступила апелляционная жалоба защитника Молчанова на приговор. Рассматривать ее будет Первый апелляционный суд", - сказала Козлова. Позднее она добавила, что в суд поступила апелляционная жалоба и от самого Молчанова: "Он просит приговор отменить и направить дело на новое рассмотрение". Между тем ранее он утверждал, что саму меру наказания опротестовывать не будет.Сестры 8 и 13 лет были убиты в Рыбинске в сентябре 2020 года. Обвиняемый – их отчим Виталий Молчанов, к которому мать сестер переехала за полтора месяца до трагедии из Омской области после знакомства в интернете. Незадолго до этого, в 2019 году, он освободился из колонии, где сидел за убийства и другие особо тяжкие преступления. СК РФ сообщал, что, оставшись дома наедине с детьми, Молчанов попытался изнасиловать одну из падчериц и надругаться иным способом над другой, затем он убил их. Сообщалось, что Молчанов также осквернил тела, но эту статью в итоге исключили до суда за истечением срока давности. Детали случившегося публично не оглашались из-за характера дела.

https://ria.ru/20230112/pedofil-1844286655.html

https://ria.ru/20230109/sud-1843687123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, рыбинск, омская область, ярославская область, следственный комитет россии (ск рф)