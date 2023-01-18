Рейтинг@Mail.ru
Педофил обжаловал пожизненный срок за убийство двух сестер в Рыбинске - РИА Новости, 18.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230118/srok-1845738642.html
Педофил обжаловал пожизненный срок за убийство двух сестер в Рыбинске
Педофил обжаловал пожизненный срок за убийство двух сестер в Рыбинске - РИА Новости, 18.01.2023
Педофил обжаловал пожизненный срок за убийство двух сестер в Рыбинске
Защита осужденного пожизненно убийцы двух девочек в Рыбинске подал апелляцию на приговор, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского областного суда... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T14:58
2023-01-18T17:15
происшествия
рыбинск
омская область
ярославская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Защита осужденного пожизненно убийцы двух девочек в Рыбинске подал апелляцию на приговор, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова в среду. Ярославский областной суд 28 декабря прошлого года приговорил Виталия Молчанова к пожизненному лишению свободы за убийство с особой жестокостью и надругательство над двумя малолетними сестрами, его падчерицами. Молчанов после оглашения приговора заявил журналистам, что будет его обжаловать. Педофила не устроил формальный момент: по его утверждению, он надругался над детьми, когда они были уже мертвы, а не наоборот, как решил суд. По мнению Молчанова, этот факт должен быть важен для матери его жертв. "Поступила апелляционная жалоба защитника Молчанова на приговор. Рассматривать ее будет Первый апелляционный суд", - сказала Козлова. Позднее она добавила, что в суд поступила апелляционная жалоба и от самого Молчанова: "Он просит приговор отменить и направить дело на новое рассмотрение". Между тем ранее он утверждал, что саму меру наказания опротестовывать не будет.Сестры 8 и 13 лет были убиты в Рыбинске в сентябре 2020 года. Обвиняемый – их отчим Виталий Молчанов, к которому мать сестер переехала за полтора месяца до трагедии из Омской области после знакомства в интернете. Незадолго до этого, в 2019 году, он освободился из колонии, где сидел за убийства и другие особо тяжкие преступления. СК РФ сообщал, что, оставшись дома наедине с детьми, Молчанов попытался изнасиловать одну из падчериц и надругаться иным способом над другой, затем он убил их. Сообщалось, что Молчанов также осквернил тела, но эту статью в итоге исключили до суда за истечением срока давности. Детали случившегося публично не оглашались из-за характера дела.
https://ria.ru/20230112/pedofil-1844286655.html
https://ria.ru/20230109/sud-1843687123.html
рыбинск
омская область
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e9af5db47718cd3edbd3f6ebc4d2992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, рыбинск, омская область, ярославская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Рыбинск, Омская область, Ярославская область, Следственный комитет России (СК РФ)
14:58 18.01.2023 (обновлено: 17:15 18.01.2023)
 
Педофил обжаловал пожизненный срок за убийство двух сестер в Рыбинске

Педофил обжаловал пожизненный срок за убийство двух сестер в Рыбинске в сентябре 2020 года

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в медиабанк
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Защита осужденного пожизненно убийцы двух девочек в Рыбинске подал апелляцию на приговор, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова в среду.
Ярославский областной суд 28 декабря прошлого года приговорил Виталия Молчанова к пожизненному лишению свободы за убийство с особой жестокостью и надругательство над двумя малолетними сестрами, его падчерицами.
Молчанов после оглашения приговора заявил журналистам, что будет его обжаловать. Педофила не устроил формальный момент: по его утверждению, он надругался над детьми, когда они были уже мертвы, а не наоборот, как решил суд. По мнению Молчанова, этот факт должен быть важен для матери его жертв.
"Поступила апелляционная жалоба защитника Молчанова на приговор. Рассматривать ее будет Первый апелляционный суд", - сказала Козлова.
Полиция - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 08:45
В Приангарье объявили в розыск педофила
Позднее она добавила, что в суд поступила апелляционная жалоба и от самого Молчанова: "Он просит приговор отменить и направить дело на новое рассмотрение". Между тем ранее он утверждал, что саму меру наказания опротестовывать не будет.
Сестры 8 и 13 лет были убиты в Рыбинске в сентябре 2020 года. Обвиняемый – их отчим Виталий Молчанов, к которому мать сестер переехала за полтора месяца до трагедии из Омской области после знакомства в интернете. Незадолго до этого, в 2019 году, он освободился из колонии, где сидел за убийства и другие особо тяжкие преступления.
СК РФ сообщал, что, оставшись дома наедине с детьми, Молчанов попытался изнасиловать одну из падчериц и надругаться иным способом над другой, затем он убил их. Сообщалось, что Молчанов также осквернил тела, но эту статью в итоге исключили до суда за истечением срока давности. Детали случившегося публично не оглашались из-за характера дела.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 15:43
В Омске будут судить мужчину, изнасиловавшего девятилетнюю девочку
 
ПроисшествияРыбинскОмская областьЯрославская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала