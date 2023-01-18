https://ria.ru/20230118/spetsoperatsiya-1845707103.html

Российские военные выбили ВСУ с позиций восточнее Опытного, заявил Пушилин

Российские военные выбили ВСУ с позиций восточнее Опытного, заявил Пушилин - РИА Новости, 18.01.2023

Российские военные выбили ВСУ с позиций восточнее Опытного, заявил Пушилин

Российские военные выбили украинские войска с позиций восточнее Опытного в ДНР, организовав себе плацдарм, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T13:24

2023-01-18T13:24

2023-01-18T13:36

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845084107_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_80a161d6cd15941a8f5550ceb841fa05.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российские военные выбили украинские войска с позиций восточнее Опытного в ДНР, организовав себе плацдарм, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."На авдеевском направлении сейчас можно говорить, что наши подразделения выбили (украинские войска - ред.) с позиций восточнее Опытного, там расширили плацдарм. Также в северной части Водяного наши подразделения уже улучшили позиции"", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20230118/sol-1845703240.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин