https://ria.ru/20230118/spetsoperatsiya-1845707103.html
Российские военные выбили ВСУ с позиций восточнее Опытного, заявил Пушилин
Российские военные выбили ВСУ с позиций восточнее Опытного, заявил Пушилин - РИА Новости, 18.01.2023
Российские военные выбили ВСУ с позиций восточнее Опытного, заявил Пушилин
Российские военные выбили украинские войска с позиций восточнее Опытного в ДНР, организовав себе плацдарм, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:24
2023-01-18T13:24
2023-01-18T13:36
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российские военные выбили украинские войска с позиций восточнее Опытного в ДНР, организовав себе плацдарм, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."На авдеевском направлении сейчас можно говорить, что наши подразделения выбили (украинские войска - ред.) с позиций восточнее Опытного, там расширили плацдарм. Также в северной части Водяного наши подразделения уже улучшили позиции"", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20230118/sol-1845703240.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
13:24 18.01.2023 (обновлено: 13:36 18.01.2023)
Российские военные выбили ВСУ с позиций восточнее Опытного, заявил Пушилин
Врио главы ДНР Пушилин: российские военные выбили ВСУ с позиций восточнее Опытного