Россия отрезала Артемовск от снабжения, заявил командир "Ахмата"
Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов: Россия отрезала Артемовск от основных путей снабжения
© РИА НовостиПомощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов на передовых позициях в Донбассе
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов на передовых позициях в Донбассе. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российские силы перерезали основные артерии снабжения украинской группировки в Артемовске (Бахмут), сейчас блокируются оставшиеся, заявил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.
По его словам, бойцы "Вагнера" и подразделения ВС РФ на данный момент блокируют Артемовск, который имеет важнейшее значение в обеспечении украинской группировки в Донбассе.
"Артемовск обжат с правой стороны, перерезаны основные артерии обеспечения подразделений ВСУ жизненно необходимыми продуктами питания, боеприпасами и многим другим. Думаю, что в ближайшие дни по итогам работы, которую они ведут для того, чтобы до конца заблокировать оставшуюся артерию, будет очень серьезный результат у нас в этом направлении", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, по всей линии соприкосновения в Донбассе идут тяжелые бои, инициатива "полностью находится на нашей стороне, ежедневно уничтожается противник, очень большие потери он несет и в живой силе, и в технике".
По его словам, зона ответственности его подразделений - от недавно освобожденного Соледара от Кременной, но ожесточенные бои идут не только там: "Противник из последних сил пытается что-то сделать, чтобы оправдать доверие своих западных хозяев".
Минобороны РФ на прошлой неделе объявило, что освобождение Соледара важно в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в "котел".
Как признавал бывший замкомандующего сил специальных операций украинских войск генерал Сергей Кривонос, потеря Артемовска может в будущем создать условия для окружения украинской группировки в Донбассе.