Рейтинг@Mail.ru
Россия отрезала Артемовск от снабжения, заявил командир "Ахмата" - РИА Новости, 18.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230118/spetsoperatsiya-1845705662.html
Россия отрезала Артемовск от снабжения, заявил командир "Ахмата"
Россия отрезала Артемовск от снабжения, заявил командир "Ахмата" - РИА Новости, 18.01.2023
Россия отрезала Артемовск от снабжения, заявил командир "Ахмата"
Российские силы перерезали основные артерии снабжения украинской группировки в Артемовске (Бахмут), сейчас блокируются оставшиеся, заявил командир спецназа... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:20
2023-01-18T13:20
специальная военная операция на украине
апты алаудинов
сергей кривонос
донбасс
россия
артемовск
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840232034_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b3120601b7a5c4dc552482317b38ce2.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российские силы перерезали основные артерии снабжения украинской группировки в Артемовске (Бахмут), сейчас блокируются оставшиеся, заявил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. По его словам, бойцы "Вагнера" и подразделения ВС РФ на данный момент блокируют Артемовск, который имеет важнейшее значение в обеспечении украинской группировки в Донбассе. "Артемовск обжат с правой стороны, перерезаны основные артерии обеспечения подразделений ВСУ жизненно необходимыми продуктами питания, боеприпасами и многим другим. Думаю, что в ближайшие дни по итогам работы, которую они ведут для того, чтобы до конца заблокировать оставшуюся артерию, будет очень серьезный результат у нас в этом направлении", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, по всей линии соприкосновения в Донбассе идут тяжелые бои, инициатива "полностью находится на нашей стороне, ежедневно уничтожается противник, очень большие потери он несет и в живой силе, и в технике". По его словам, зона ответственности его подразделений - от недавно освобожденного Соледара от Кременной, но ожесточенные бои идут не только там: "Противник из последних сил пытается что-то сделать, чтобы оправдать доверие своих западных хозяев". Минобороны РФ на прошлой неделе объявило, что освобождение Соледара важно в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в "котел". Как признавал бывший замкомандующего сил специальных операций украинских войск генерал Сергей Кривонос, потеря Артемовска может в будущем создать условия для окружения украинской группировки в Донбассе.
https://ria.ru/20230117/artemovsk-1845379044.html
https://ria.ru/20230118/sol-1845703240.html
донбасс
россия
артемовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840232034_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ed03933355e0dabab716218df4ff4b3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
апты алаудинов, сергей кривонос, донбасс, россия, артемовск, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Апты Алаудинов, Сергей Кривонос, Донбасс, Россия, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Безопасность
13:20 18.01.2023
 
Россия отрезала Артемовск от снабжения, заявил командир "Ахмата"

Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов: Россия отрезала Артемовск от основных путей снабжения

© РИА НовостиПомощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов на передовых позициях в Донбассе
Помощник главы Чечни, командир спецназа Ахмат, замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов на передовых позициях в Донбассе - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов на передовых позициях в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российские силы перерезали основные артерии снабжения украинской группировки в Артемовске (Бахмут), сейчас блокируются оставшиеся, заявил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.
По его словам, бойцы "Вагнера" и подразделения ВС РФ на данный момент блокируют Артемовск, который имеет важнейшее значение в обеспечении украинской группировки в Донбассе.
Вид на Артемовск - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 10:35Специальная военная операция на Украине
Пушилин выразил надежду на освобождение Артемовска в ближайшее время
"Артемовск обжат с правой стороны, перерезаны основные артерии обеспечения подразделений ВСУ жизненно необходимыми продуктами питания, боеприпасами и многим другим. Думаю, что в ближайшие дни по итогам работы, которую они ведут для того, чтобы до конца заблокировать оставшуюся артерию, будет очень серьезный результат у нас в этом направлении", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, по всей линии соприкосновения в Донбассе идут тяжелые бои, инициатива "полностью находится на нашей стороне, ежедневно уничтожается противник, очень большие потери он несет и в живой силе, и в технике".
По его словам, зона ответственности его подразделений - от недавно освобожденного Соледара от Кременной, но ожесточенные бои идут не только там: "Противник из последних сил пытается что-то сделать, чтобы оправдать доверие своих западных хозяев".
Минобороны РФ на прошлой неделе объявило, что освобождение Соледара важно в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в "котел".
Как признавал бывший замкомандующего сил специальных операций украинских войск генерал Сергей Кривонос, потеря Артемовска может в будущем создать условия для окружения украинской группировки в Донбассе.
Танк Т-72 в южном секторе спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 13:15Специальная военная операция на Украине
Российские войска освободили населенный пункт Соль
 
Специальная военная операция на УкраинеАпты АлаудиновСергей КривоносДонбассРоссияАртемовскВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала