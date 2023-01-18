https://ria.ru/20230118/spetsoperatsiya-1845705662.html

Россия отрезала Артемовск от снабжения, заявил командир "Ахмата"

Россия отрезала Артемовск от снабжения, заявил командир "Ахмата" - РИА Новости, 18.01.2023

Россия отрезала Артемовск от снабжения, заявил командир "Ахмата"

Российские силы перерезали основные артерии снабжения украинской группировки в Артемовске (Бахмут), сейчас блокируются оставшиеся, заявил командир спецназа... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T13:20

2023-01-18T13:20

2023-01-18T13:20

специальная военная операция на украине

апты алаудинов

сергей кривонос

донбасс

россия

артемовск

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российские силы перерезали основные артерии снабжения украинской группировки в Артемовске (Бахмут), сейчас блокируются оставшиеся, заявил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. По его словам, бойцы "Вагнера" и подразделения ВС РФ на данный момент блокируют Артемовск, который имеет важнейшее значение в обеспечении украинской группировки в Донбассе. "Артемовск обжат с правой стороны, перерезаны основные артерии обеспечения подразделений ВСУ жизненно необходимыми продуктами питания, боеприпасами и многим другим. Думаю, что в ближайшие дни по итогам работы, которую они ведут для того, чтобы до конца заблокировать оставшуюся артерию, будет очень серьезный результат у нас в этом направлении", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, по всей линии соприкосновения в Донбассе идут тяжелые бои, инициатива "полностью находится на нашей стороне, ежедневно уничтожается противник, очень большие потери он несет и в живой силе, и в технике". По его словам, зона ответственности его подразделений - от недавно освобожденного Соледара от Кременной, но ожесточенные бои идут не только там: "Противник из последних сил пытается что-то сделать, чтобы оправдать доверие своих западных хозяев". Минобороны РФ на прошлой неделе объявило, что освобождение Соледара важно в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в "котел". Как признавал бывший замкомандующего сил специальных операций украинских войск генерал Сергей Кривонос, потеря Артемовска может в будущем создать условия для окружения украинской группировки в Донбассе.

https://ria.ru/20230117/artemovsk-1845379044.html

https://ria.ru/20230118/sol-1845703240.html

донбасс

россия

артемовск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

апты алаудинов, сергей кривонос, донбасс, россия, артемовск, вооруженные силы украины, безопасность