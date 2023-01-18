https://ria.ru/20230118/spasenie-1845684885.html

На Сахалине спасли детеныша тюленя, пролежавшего на берегу три дня

На Сахалине спасли детеныша тюленя, пролежавшего на берегу три дня - РИА Новости, 18.01.2023

На Сахалине спасли детеныша тюленя, пролежавшего на берегу три дня

Сотрудники МЧС на Сахалине спасли детеныша тюленя, пролежавшего три дня на берегу Охотского моря из-за замерзания майны, сообщает ведомство. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T12:23

2023-01-18T12:23

2023-01-18T12:30

хорошие новости

охотское море

сахалин

сахалинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Сотрудники МЧС на Сахалине спасли детеныша тюленя, пролежавшего три дня на берегу Охотского моря из-за замерзания майны, сообщает ведомство. "В Сахалинской области на берегу Охотского моря местный житель нашел сивуча весом около 80 килограммов. Животное вынырнуло из воды, но пока находилось на льду, майна замерзла. Путь обратно в воду был закрыт, из-за чего тюлень провел на поверхности более трех суток", - говорится в сообщении Telegram-канала МЧС РФ. Отмечается, что на помощь тюленю на снегоходе с санями выдвинулись спасатели и представители общественной организации. "Сивуча на санях довезли к береговой линии Охотского моря и выпустили в естественную среду обитания", - резюмирует ведомство.

https://ria.ru/20230110/spasenie-1843970166.html

охотское море

сахалин

сахалинская область

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Спасатели выпускают детеныша тюленя в Охотское море Спасатели выпускают детеныша тюленя в Охотское море 2023-01-18T12:23 true PT0M32S

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охотское море, сахалин, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)