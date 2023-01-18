https://ria.ru/20230118/spasenie-1845684885.html
На Сахалине спасли детеныша тюленя, пролежавшего на берегу три дня
На Сахалине спасли детеныша тюленя, пролежавшего на берегу три дня - РИА Новости, 18.01.2023
На Сахалине спасли детеныша тюленя, пролежавшего на берегу три дня
Сотрудники МЧС на Сахалине спасли детеныша тюленя, пролежавшего три дня на берегу Охотского моря из-за замерзания майны, сообщает ведомство. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T12:23
2023-01-18T12:23
2023-01-18T12:30
хорошие новости
охотское море
сахалин
сахалинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Сотрудники МЧС на Сахалине спасли детеныша тюленя, пролежавшего три дня на берегу Охотского моря из-за замерзания майны, сообщает ведомство. "В Сахалинской области на берегу Охотского моря местный житель нашел сивуча весом около 80 килограммов. Животное вынырнуло из воды, но пока находилось на льду, майна замерзла. Путь обратно в воду был закрыт, из-за чего тюлень провел на поверхности более трех суток", - говорится в сообщении Telegram-канала МЧС РФ. Отмечается, что на помощь тюленю на снегоходе с санями выдвинулись спасатели и представители общественной организации. "Сивуча на санях довезли к береговой линии Охотского моря и выпустили в естественную среду обитания", - резюмирует ведомство.
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Спасатели выпускают детеныша тюленя в Охотское море
Спасатели выпускают детеныша тюленя в Охотское море
2023-01-18T12:23
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охотское море, сахалин, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Охотское море, Сахалин, Сахалинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:23 18.01.2023 (обновлено: 12:30 18.01.2023)
На Сахалине спасли детеныша тюленя, пролежавшего на берегу три дня
На Сахалине сотрудники МЧС вернули в море детеныша тюленя, пролежавшего на берегу три дня