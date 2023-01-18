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В Музее кинематографа в Турине объяснили, почему дали награду Кевину Спейси - РИА Новости, 18.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230118/spacey-1845806124.html
В Музее кинематографа в Турине объяснили, почему дали награду Кевину Спейси
В Музее кинематографа в Турине объяснили, почему дали награду Кевину Спейси - РИА Новости, 18.01.2023
В Музее кинематографа в Турине объяснили, почему дали награду Кевину Спейси
Доменико де Гаэтано, глава Национального музея кинематографа (Моле-Антонеллиана) в Турине, объяснил, почему Кевину Спейси присудили награду за прижизненные... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T19:00
2023-01-18T19:00
культура
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Доменико де Гаэтано, глава Национального музея кинематографа (Моле-Антонеллиана) в Турине, объяснил, почему Кевину Спейси присудили награду за прижизненные достижения, сообщает Deadline. Кевин Спейси получил премию Музея кинематографа в Турине, сообщили местные газеты la Stampa и il Fatto Quotidiano.По данным изданий, приезд Спейси в Италию, церемония его награждения и последовавший мастер-класс актера стали его первыми публичными выступлениями после обвинений в его адрес в сексуальных домогательствах.Получая награду за вклад в развитие кино, Спейси поблагодарил туринский музей за приглашение и смелость."Я живу своей жизнью каждый день, хожу в рестораны, встречаюсь с людьми, вожу машину, играю в теннис, я всегда встречал щедрых, искренних и сострадательных людей. Я не прятался и не пошел жить в пещеру", – заявил он итальянским журналистам.По словам Доменико де Гаэтано, актера пригласили после того, как он был признан судом присяжных невиновным по делу о домогательствах в адрес Энтони Реппа. "В Италии верят в презумпцию невиновности. Когда в Нью-Йорке закончился суд и Спейси оправдали, то даже если потенциально в будущем были бы другие судебные процессы, пока он был невиновен", – поделился мнением Доменико де Гаэтан.Cовет музея поддержал идею пригласить Спейси, негативных отзывов в итальянской прессе или от общественности было мало, говорится в статье.В июне состоится очередное заседание суда по делу против Спейси. Он обвиняется по четырем пунктам о сексуальном насилии и по одному о принуждении к участию в сексуальном контакте.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, кевин спейси, турин
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, Кевин Спейси, Турин
19:00 18.01.2023
 
В Музее кинематографа в Турине объяснили, почему дали награду Кевину Спейси

Глава Музея кинематографа в Турине объяснил, почему премию за достижения дали Спейси

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАктер Кевин Спейси
Актер Кевин Спейси - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Доменико де Гаэтано, глава Национального музея кинематографа (Моле-Антонеллиана) в Турине, объяснил, почему Кевину Спейси присудили награду за прижизненные достижения, сообщает Deadline.
Кевин Спейси получил премию Музея кинематографа в Турине, сообщили местные газеты la Stampa и il Fatto Quotidiano.
По данным изданий, приезд Спейси в Италию, церемония его награждения и последовавший мастер-класс актера стали его первыми публичными выступлениями после обвинений в его адрес в сексуальных домогательствах.
Получая награду за вклад в развитие кино, Спейси поблагодарил туринский музей за приглашение и смелость.
"Я живу своей жизнью каждый день, хожу в рестораны, встречаюсь с людьми, вожу машину, играю в теннис, я всегда встречал щедрых, искренних и сострадательных людей. Я не прятался и не пошел жить в пещеру", – заявил он итальянским журналистам.
По словам Доменико де Гаэтано, актера пригласили после того, как он был признан судом присяжных невиновным по делу о домогательствах в адрес Энтони Реппа.
"В Италии верят в презумпцию невиновности. Когда в Нью-Йорке закончился суд и Спейси оправдали, то даже если потенциально в будущем были бы другие судебные процессы, пока он был невиновен", – поделился мнением Доменико де Гаэтан.
Cовет музея поддержал идею пригласить Спейси, негативных отзывов в итальянской прессе или от общественности было мало, говорится в статье.
В июне состоится очередное заседание суда по делу против Спейси. Он обвиняется по четырем пунктам о сексуальном насилии и по одному о принуждении к участию в сексуальном контакте.
Актер Кевин Спейси - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 17:29Культура
Спейси вновь заявил в суде о своей невиновности в домогательствах
 
КультураНовости культурыКино и сериалыЗнаменитостиКевин СпейсиТурин
 
 
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