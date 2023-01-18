https://ria.ru/20230118/spacey-1845806124.html

В Музее кинематографа в Турине объяснили, почему дали награду Кевину Спейси

В Музее кинематографа в Турине объяснили, почему дали награду Кевину Спейси - РИА Новости, 18.01.2023

В Музее кинематографа в Турине объяснили, почему дали награду Кевину Спейси

Доменико де Гаэтано, глава Национального музея кинематографа (Моле-Антонеллиана) в Турине, объяснил, почему Кевину Спейси присудили награду за прижизненные... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T19:00

2023-01-18T19:00

2023-01-18T19:00

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Доменико де Гаэтано, глава Национального музея кинематографа (Моле-Антонеллиана) в Турине, объяснил, почему Кевину Спейси присудили награду за прижизненные достижения, сообщает Deadline. Кевин Спейси получил премию Музея кинематографа в Турине, сообщили местные газеты la Stampa и il Fatto Quotidiano.По данным изданий, приезд Спейси в Италию, церемония его награждения и последовавший мастер-класс актера стали его первыми публичными выступлениями после обвинений в его адрес в сексуальных домогательствах.Получая награду за вклад в развитие кино, Спейси поблагодарил туринский музей за приглашение и смелость."Я живу своей жизнью каждый день, хожу в рестораны, встречаюсь с людьми, вожу машину, играю в теннис, я всегда встречал щедрых, искренних и сострадательных людей. Я не прятался и не пошел жить в пещеру", – заявил он итальянским журналистам.По словам Доменико де Гаэтано, актера пригласили после того, как он был признан судом присяжных невиновным по делу о домогательствах в адрес Энтони Реппа. "В Италии верят в презумпцию невиновности. Когда в Нью-Йорке закончился суд и Спейси оправдали, то даже если потенциально в будущем были бы другие судебные процессы, пока он был невиновен", – поделился мнением Доменико де Гаэтан.Cовет музея поддержал идею пригласить Спейси, негативных отзывов в итальянской прессе или от общественности было мало, говорится в статье.В июне состоится очередное заседание суда по делу против Спейси. Он обвиняется по четырем пунктам о сексуальном насилии и по одному о принуждении к участию в сексуальном контакте.

https://ria.ru/20230113/spacey-1844696319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, кевин спейси, турин