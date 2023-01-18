https://ria.ru/20230118/sova-1847121757.html
Ушастую сову изъяли у фотографов на Космодамианской набережной в Москве
Ушастую сову изъяли у фотографов на Космодамианской набережной в Москве - РИА Новости, 24.01.2023
Ушастую сову изъяли у фотографов на Космодамианской набережной в Москве
Ушастую сову изъяли у уличных фотографов на Космодамианской набережной в центре Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-18T16:09
2023-01-18T16:09
2023-01-24T16:11
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
красная книга
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847117724_0:336:960:876_1920x0_80_0_0_897bf5a2331de43af7abd9d9606c9394.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Ушастую сову изъяли у уличных фотографов на Космодамианской набережной в центре Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Ушастую сову спасли на Космодамианской набережной в Центральном административном округе. Редкая птица была изъята у уличных фотографов рядом с Московским международным Домом музыки. Сову использовали как живой реквизит", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас она находится в центре реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. "Ушастая сова внесена в Красную книгу Москвы под 3-й категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы, входит в списки приложений Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Пребывание на оживленной улице для хищных птиц – большой стресс, еще труднее в снег и дождь, ведь в дикой природе совы бы нашли укрытие и переждали непогоду", - дополняется в сообщении. В ведомстве напомнили, что сообщить об обнаружении диких животных и фактах жестокого обращения с ними можно по номеру +7 (495) 777-77-77.
https://ria.ru/20221013/moskva-1824029217.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847117724_0:188:960:908_1920x0_80_0_0_82225db29494911049fd343226f1f342.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, красная книга
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Красная книга
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Ушастую сову изъяли у уличных фотографов на Космодамианской набережной в центре Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Ушастую сову спасли на Космодамианской набережной в Центральном административном округе. Редкая птица была изъята у уличных фотографов рядом с Московским международным Домом музыки
. Сову использовали как живой реквизит", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас она находится в центре реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
"Ушастая сова внесена в Красную книгу Москвы под 3-й категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы, входит в списки приложений Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Пребывание на оживленной улице для хищных птиц – большой стресс, еще труднее в снег и дождь, ведь в дикой природе совы бы нашли укрытие и переждали непогоду", - дополняется в сообщении.
В ведомстве напомнили, что сообщить об обнаружении диких животных и фактах жестокого обращения с ними можно по номеру +7 (495) 777-77-77.