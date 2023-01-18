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Ушастую сову изъяли у фотографов на Космодамианской набережной в Москве - РИА Новости, 24.01.2023
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Ушастую сову изъяли у фотографов на Космодамианской набережной в Москве
Ушастую сову изъяли у фотографов на Космодамианской набережной в Москве - РИА Новости, 24.01.2023
Ушастую сову изъяли у фотографов на Космодамианской набережной в Москве
Ушастую сову изъяли у уличных фотографов на Космодамианской набережной в центре Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-18T16:09
2023-01-24T16:11
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Ушастую сову изъяли у уличных фотографов на Космодамианской набережной в центре Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Ушастую сову спасли на Космодамианской набережной в Центральном административном округе. Редкая птица была изъята у уличных фотографов рядом с Московским международным Домом музыки. Сову использовали как живой реквизит", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас она находится в центре реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. "Ушастая сова внесена в Красную книгу Москвы под 3-й категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы, входит в списки приложений Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Пребывание на оживленной улице для хищных птиц – большой стресс, еще труднее в снег и дождь, ведь в дикой природе совы бы нашли укрытие и переждали непогоду", - дополняется в сообщении. В ведомстве напомнили, что сообщить об обнаружении диких животных и фактах жестокого обращения с ними можно по номеру +7 (495) 777-77-77.
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городское хозяйство москвы, москва, красная книга
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Красная книга
16:09 18.01.2023 (обновлено: 16:11 24.01.2023)
 

Ушастую сову изъяли у фотографов на Космодамианской набережной в Москве

CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Ушастая сова, изъятая у уличных фотографов на Космодамианской набережной в центре Москвы
Ушастая сова, изъятая у уличных фотографов на Космодамианской набережной в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы /
Ушастая сова, изъятая у уличных фотографов на Космодамианской набережной в центре Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Ушастую сову изъяли у уличных фотографов на Космодамианской набережной в центре Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Ушастую сову спасли на Космодамианской набережной в Центральном административном округе. Редкая птица была изъята у уличных фотографов рядом с Московским международным Домом музыки. Сову использовали как живой реквизит", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас она находится в центре реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
"Ушастая сова внесена в Красную книгу Москвы под 3-й категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы, входит в списки приложений Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Пребывание на оживленной улице для хищных птиц – большой стресс, еще труднее в снег и дождь, ведь в дикой природе совы бы нашли укрытие и переждали непогоду", - дополняется в сообщении.
В ведомстве напомнили, что сообщить об обнаружении диких животных и фактах жестокого обращения с ними можно по номеру +7 (495) 777-77-77.
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