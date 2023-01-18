https://ria.ru/20230118/sova-1847121757.html

Ушастую сову изъяли у фотографов на Космодамианской набережной в Москве

Ушастую сову изъяли у фотографов на Космодамианской набережной в Москве - РИА Новости, 24.01.2023

Ушастую сову изъяли у фотографов на Космодамианской набережной в Москве

Ушастую сову изъяли у уличных фотографов на Космодамианской набережной в центре Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-18T16:09

2023-01-18T16:09

2023-01-24T16:11

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Ушастую сову изъяли у уличных фотографов на Космодамианской набережной в центре Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Ушастую сову спасли на Космодамианской набережной в Центральном административном округе. Редкая птица была изъята у уличных фотографов рядом с Московским международным Домом музыки. Сову использовали как живой реквизит", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас она находится в центре реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. "Ушастая сова внесена в Красную книгу Москвы под 3-й категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы, входит в списки приложений Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Пребывание на оживленной улице для хищных птиц – большой стресс, еще труднее в снег и дождь, ведь в дикой природе совы бы нашли укрытие и переждали непогоду", - дополняется в сообщении. В ведомстве напомнили, что сообщить об обнаружении диких животных и фактах жестокого обращения с ними можно по номеру +7 (495) 777-77-77.

https://ria.ru/20221013/moskva-1824029217.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, красная книга