https://ria.ru/20230118/soledar-1845707955.html
Потери украинских военных в Соледаре исчисляются тысячами, заявил Пушилин
Потери украинских военных в Соледаре исчисляются тысячами, заявил Пушилин - РИА Новости, 18.01.2023
Потери украинских военных в Соледаре исчисляются тысячами, заявил Пушилин
Украина потеряла в боях за Соледар тысячи человек, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:27
2023-01-18T13:27
2023-01-18T14:18
специальная военная операция на украине
в мире
соледар
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795693322_0:158:3071:1885_1920x0_80_0_0_916dc242b05d17e7008d35155718889c.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Украина потеряла в боях за Соледар тысячи человек, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."С учетом перебрасываемых резервов и с учетом того, что противник сам сейчас не сможет даже посчитать, сколько у него потерь, мы тоже не будем пока называть конкретные цифры, но это тысячи и тысячи боевиков, которые направлялись, чтобы удержать позиции", — сказал он в эфире Первого канала.Пушилин также отметил, что бои за городом продолжаются. Там "продолжает продвигаться вперед" ЧВК "Вагнер".По его словам, из самого Соледара вывезены около 500 мирных жителей. Часть из них находятся в Шахтерске, остальных перенаправили в другие регионы.Как сообщило ранее Минобороны, занятие этого населенного пункта важно в плане развития наступления, которое позволит отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске, а затем взять их в котел.
https://ria.ru/20230118/nato-1845710527.html
соледар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795693322_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa43c2105969e1727d6b5d4ba1c0ee95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, соледар, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Соледар, Денис Пушилин
13:27 18.01.2023 (обновлено: 14:18 18.01.2023)
Потери украинских военных в Соледаре исчисляются тысячами, заявил Пушилин
Врио главы ДНР Пушилин: потери украинских военных в Соледаре исчисляются тысячами