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Потери украинских военных в Соледаре исчисляются тысячами, заявил Пушилин - РИА Новости, 18.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230118/soledar-1845707955.html
Потери украинских военных в Соледаре исчисляются тысячами, заявил Пушилин
Потери украинских военных в Соледаре исчисляются тысячами, заявил Пушилин - РИА Новости, 18.01.2023
Потери украинских военных в Соледаре исчисляются тысячами, заявил Пушилин
Украина потеряла в боях за Соледар тысячи человек, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:27
2023-01-18T14:18
специальная военная операция на украине
в мире
соледар
денис пушилин
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Украина потеряла в боях за Соледар тысячи человек, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."С учетом перебрасываемых резервов и с учетом того, что противник сам сейчас не сможет даже посчитать, сколько у него потерь, мы тоже не будем пока называть конкретные цифры, но это тысячи и тысячи боевиков, которые направлялись, чтобы удержать позиции", — сказал он в эфире Первого канала.Пушилин также отметил, что бои за городом продолжаются. Там "продолжает продвигаться вперед" ЧВК "Вагнер".По его словам, из самого Соледара вывезены около 500 мирных жителей. Часть из них находятся в Шахтерске, остальных перенаправили в другие регионы.Как сообщило ранее Минобороны, занятие этого населенного пункта важно в плане развития наступления, которое позволит отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске, а затем взять их в котел.
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в мире, соледар, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Соледар, Денис Пушилин
13:27 18.01.2023 (обновлено: 14:18 18.01.2023)
 
Потери украинских военных в Соледаре исчисляются тысячами, заявил Пушилин

Врио главы ДНР Пушилин: потери украинских военных в Соледаре исчисляются тысячами

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Украина потеряла в боях за Соледар тысячи человек, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"С учетом перебрасываемых резервов и с учетом того, что противник сам сейчас не сможет даже посчитать, сколько у него потерь, мы тоже не будем пока называть конкретные цифры, но это тысячи и тысячи боевиков, которые направлялись, чтобы удержать позиции", — сказал он в эфире Первого канала.
Пушилин также отметил, что бои за городом продолжаются. Там "продолжает продвигаться вперед" ЧВК "Вагнер".
По его словам, из самого Соледара вывезены около 500 мирных жителей. Часть из них находятся в Шахтерске, остальных перенаправили в другие регионы.
Как сообщило ранее Минобороны, занятие этого населенного пункта важно в плане развития наступления, которое позволит отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске, а затем взять их в котел.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСоледарДенис Пушилин
 
 
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