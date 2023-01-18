https://ria.ru/20230118/soledar-1845707955.html

Потери украинских военных в Соледаре исчисляются тысячами, заявил Пушилин

Потери украинских военных в Соледаре исчисляются тысячами, заявил Пушилин - РИА Новости, 18.01.2023

Потери украинских военных в Соледаре исчисляются тысячами, заявил Пушилин

Украина потеряла в боях за Соледар тысячи человек, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T13:27

2023-01-18T13:27

2023-01-18T14:18

специальная военная операция на украине

в мире

соледар

денис пушилин

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Украина потеряла в боях за Соледар тысячи человек, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."С учетом перебрасываемых резервов и с учетом того, что противник сам сейчас не сможет даже посчитать, сколько у него потерь, мы тоже не будем пока называть конкретные цифры, но это тысячи и тысячи боевиков, которые направлялись, чтобы удержать позиции", — сказал он в эфире Первого канала.Пушилин также отметил, что бои за городом продолжаются. Там "продолжает продвигаться вперед" ЧВК "Вагнер".По его словам, из самого Соледара вывезены около 500 мирных жителей. Часть из них находятся в Шахтерске, остальных перенаправили в другие регионы.Как сообщило ранее Минобороны, занятие этого населенного пункта важно в плане развития наступления, которое позволит отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске, а затем взять их в котел.

https://ria.ru/20230118/nato-1845710527.html

соледар

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, соледар, денис пушилин