https://ria.ru/20230118/sol-1845703240.html

Российские войска освободили населенный пункт Соль

Российские войска освободили населенный пункт Соль - РИА Новости, 18.01.2023

Российские войска освободили населенный пункт Соль

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Соль на Донецком направлении, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T13:15

2023-01-18T13:15

2023-01-18T14:18

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

южный военный округ

россия

владимир путин

краматорск

соледар

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Соль на Донецком направлении, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.Вооруженные силы уничтожили в районе Краматорска склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня HIMARS и "Град". Всего ВСУ потеряли на этом участке линии соприкосновения:На Купянском направлении артиллерия Западного военного округа нанесла огневое поражение подразделениям противника возле Двуречного и Крахмального в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР.Подразделения Центрального военного округа и ВДВ поразили цели ВСУ на Краснолиманском направлении неподалеку от Стельмаховки и Червоной Дибровы в ЛНР, а также Серебрянского лесничества.Российские военные уничтожили более 90 украинских военнослужащих, боевую машину пехоты и три боевые бронированные машины.На Южнодонецком направлении артиллерия Восточного и Южного военных округов, а также морской пехоты Тихоокеанского флота сорвали попытки противника атаковать в направлении Степного, Сладкого и Урожайного в ДНР. Украинские потери составили:Кроме того, за минувшие сутки ВКС России сбили самолет Су-25 Воздушных сил Украины, а средства ПВО — семь беспилотников.Соль — транспортный узел, расположенный к северо-западу от Соледара. Российские военные завершили операцию по освобождению этого города вечером 12 января. Он имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Получение контроля над Соледаром позволяет отрезать от снабжения подразделения ВСУ в Артемовске и затем взять их в котел.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230111/dnr-1844060938.html

https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844640974.html

https://ria.ru/20230116/soledar-1845151759.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

краматорск

соледар

луганская народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, донецкая народная республика, южный военный округ, россия, владимир путин, краматорск, соледар, вооруженные силы украины, луганская народная республика, воздушно-десантные войска россии, воздушно-космические силы россии, су-25