13:15 18.01.2023 (обновлено: 14:18 18.01.2023)
Российские войска освободили населенный пункт Соль
Минобороны России: добровольцы штурмовых отрядов освободили населенный пункт Соль в ДНР
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкТанк Т-72 в южном секторе спецоперации
Танк Т-72 в южном секторе спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Соль на Донецком направлении, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.
"Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Соль Донецкой Народной Республики", — сообщили в ведомстве.
Вооруженные силы уничтожили в районе Краматорска склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня HIMARS и "Град". Всего ВСУ потеряли на этом участке линии соприкосновения:
- —до 90 военнослужащих;
- —три боевые бронированные машины;
- —четыре автомобиля, гаубицу "Мста-Б";
- —боевую машину РСЗО "Град".
На Купянском направлении артиллерия Западного военного округа нанесла огневое поражение подразделениям противника возле Двуречного и Крахмального в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР.
"Уничтожены свыше 60 украинских военнослужащих, бронетранспортер, два пикапа, два автомобиля и одна артиллерийская система М777 производства США", — отметили в министерстве.
Подразделения Центрального военного округа и ВДВ поразили цели ВСУ на Краснолиманском направлении неподалеку от Стельмаховки и Червоной Дибровы в ЛНР, а также Серебрянского лесничества.
Российские военные уничтожили более 90 украинских военнослужащих, боевую машину пехоты и три боевые бронированные машины.
На Южнодонецком направлении артиллерия Восточного и Южного военных округов, а также морской пехоты Тихоокеанского флота сорвали попытки противника атаковать в направлении Степного, Сладкого и Урожайного в ДНР. Украинские потери составили:
- —до 90 украинских военнослужащих;
- —четыре боевые бронированные машины;
- —пикап и семь автомобилей.
Соль — транспортный узел, расположенный к северо-западу от Соледара. Российские военные завершили операцию по освобождению этого города вечером 12 января. Он имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Получение контроля над Соледаром позволяет отрезать от снабжения подразделения ВСУ в Артемовске и затем взять их в котел.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.