https://ria.ru/20230118/snouden-1845655675.html

Сноуден опроверг слухи о проживании на "конспиративной квартире КГБ"

Сноуден опроверг слухи о проживании на "конспиративной квартире КГБ" - РИА Новости, 18.01.2023

Сноуден опроверг слухи о проживании на "конспиративной квартире КГБ"

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден опроверг утверждение, что он жил на "конспиративной квартире КГБ". РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T11:02

2023-01-18T11:02

2023-01-18T11:03

в мире

эдвард сноуден

сша

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден опроверг утверждение, что он жил на "конспиративной квартире КГБ". "Сегодня издание "по борьбе с фейковыми новостями" лживо заявило, что я жил на конспиративной квартире КГБ. Они даже знают, на каком этаже. Что за сенсация! Проблема? Это ложь. Я не сотрудничаю с разведчиками и не живу на конспиративной квартире, тем более рядом с посольством Британии", - написал он в Twitter, комментируя сообщения издания The Insider *. Сноуден также опубликовал карту с отмеченными местами, где, по мнению "разоблачителей фейковых новостей", он живет, и "офисом, полным людей, которые хотят меня убить" - так он назвал посольство Великобритании. Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево". После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство в России, впоследствии ему выдали бессрочный вид на жительство, а в сентябре 2022 года Сноуден получил российское гражданство.* СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20230112/snouden-1844508491.html

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великобритания

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Варвара Скокшина

в мире, эдвард сноуден, сша, великобритания, россия, шереметьево (аэропорт)