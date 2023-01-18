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Сноуден опроверг слухи о проживании на "конспиративной квартире КГБ" - РИА Новости, 18.01.2023
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Сноуден опроверг слухи о проживании на "конспиративной квартире КГБ"
Сноуден опроверг слухи о проживании на "конспиративной квартире КГБ" - РИА Новости, 18.01.2023
Сноуден опроверг слухи о проживании на "конспиративной квартире КГБ"
Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден опроверг утверждение, что он жил на "конспиративной квартире КГБ". РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T11:02
2023-01-18T11:03
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден опроверг утверждение, что он жил на "конспиративной квартире КГБ". "Сегодня издание "по борьбе с фейковыми новостями" лживо заявило, что я жил на конспиративной квартире КГБ. Они даже знают, на каком этаже. Что за сенсация! Проблема? Это ложь. Я не сотрудничаю с разведчиками и не живу на конспиративной квартире, тем более рядом с посольством Британии", - написал он в Twitter, комментируя сообщения издания The Insider *. Сноуден также опубликовал карту с отмеченными местами, где, по мнению "разоблачителей фейковых новостей", он живет, и "офисом, полным людей, которые хотят меня убить" - так он назвал посольство Великобритании. Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево". После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство в России, впоследствии ему выдали бессрочный вид на жительство, а в сентябре 2022 года Сноуден получил российское гражданство.* СМИ, выполняющее функции иноагента.
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в мире, эдвард сноуден, сша, великобритания, россия, шереметьево (аэропорт)
В мире, Эдвард Сноуден, США, Великобритания, Россия, Шереметьево (аэропорт)
11:02 18.01.2023 (обновлено: 11:03 18.01.2023)
 
Сноуден опроверг слухи о проживании на "конспиративной квартире КГБ"

Экс-сотрудник спецслужб США Сноуден заявил, что не жил на конспиративной квартире КГБ

© AP Photo / Armando FrancaЭдвард Сноуден
Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© AP Photo / Armando Franca
Эдвард Сноуден. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден опроверг утверждение, что он жил на "конспиративной квартире КГБ".
"Сегодня издание "по борьбе с фейковыми новостями" лживо заявило, что я жил на конспиративной квартире КГБ. Они даже знают, на каком этаже. Что за сенсация! Проблема? Это ложь. Я не сотрудничаю с разведчиками и не живу на конспиративной квартире, тем более рядом с посольством Британии", - написал он в Twitter, комментируя сообщения издания The Insider *.
Сноуден также опубликовал карту с отмеченными местами, где, по мнению "разоблачителей фейковых новостей", он живет, и "офисом, полным людей, которые хотят меня убить" - так он назвал посольство Великобритании.
Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево". После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство в России, впоследствии ему выдали бессрочный вид на жительство, а в сентябре 2022 года Сноуден получил российское гражданство.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.
Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 22:09
Сноуден высмеял Байдена за хранение секретных документов в гараже
 
В миреЭдвард СноуденСШАВеликобританияРоссияШереметьево (аэропорт)
 
 
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