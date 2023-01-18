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Лавров назвал главные слова 2022 года - РИА Новости, 18.01.2023
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Лавров назвал главные слова 2022 года
Лавров назвал главные слова 2022 года - РИА Новости, 18.01.2023
Лавров назвал главные слова 2022 года
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал самым трагичным и самым обнадеживающим в 2022 году слова "война" и "победа". РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T12:53
2023-01-18T12:53
сергей лавров
россия
в мире
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал самым трагичным и самым обнадеживающим в 2022 году слова "война" и "победа". На пресс-конференции Лаврова попросили выбрать три слова, которые он считает самым трагичным, самым обнадеживающим и самым важным в 2022 году, которое должен услышать весь мир. "Это действительно такой лирический вопрос... Знаете, ну слово "война", я не побоюсь этого сказать. Потому что происходящее является нашим ответом, который, как сказал президент, может быть, нужно было и чуть-чуть раньше сделать, но это именно ответ, и он не опоздал, это важно, на ту гибридную войну, которую против нас развязали и под лозунгом которой в самых разных вариациях сейчас Запад продвигает свою повестку дня", - ответил Лавров. "Ну а слово, которое дает надежду - это "победа", - добавил он. "Я думаю, он (мир) должен услышать слово "победа". Те, кто хочет услышать слово "переговоры", они, к сожалению, сами этих переговоров не хотят и всячески манипулируют этим термином для того, чтобы затягивать эту войну как можно дольше против России", - подчеркнул Лавров.
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сергей лавров, россия, в мире
Сергей Лавров, Россия, В мире
12:53 18.01.2023
 
Лавров назвал главные слова 2022 года

Глава МИД Лавров назвал слова война и победа самыми важными в 2022 году

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал самым трагичным и самым обнадеживающим в 2022 году слова "война" и "победа".
На пресс-конференции Лаврова попросили выбрать три слова, которые он считает самым трагичным, самым обнадеживающим и самым важным в 2022 году, которое должен услышать весь мир.
"Это действительно такой лирический вопрос... Знаете, ну слово "война", я не побоюсь этого сказать. Потому что происходящее является нашим ответом, который, как сказал президент, может быть, нужно было и чуть-чуть раньше сделать, но это именно ответ, и он не опоздал, это важно, на ту гибридную войну, которую против нас развязали и под лозунгом которой в самых разных вариациях сейчас Запад продвигает свою повестку дня", - ответил Лавров.
"Ну а слово, которое дает надежду - это "победа", - добавил он.
"Я думаю, он (мир) должен услышать слово "победа". Те, кто хочет услышать слово "переговоры", они, к сожалению, сами этих переговоров не хотят и всячески манипулируют этим термином для того, чтобы затягивать эту войну как можно дольше против России", - подчеркнул Лавров.
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