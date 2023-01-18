https://ria.ru/20230118/shtraf-1845662857.html

Суд оштрафовал "Новую газету" за дискредитацию армии

Суд оштрафовал "Новую газету" за дискредитацию армии - РИА Новости, 18.01.2023

Суд оштрафовал "Новую газету" за дискредитацию армии

Таганский суд Москвы на 500 тысяч рублей оштрафовал редакцию "Новой газеты" за дискредитацию российской армии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T11:23

2023-01-18T11:23

2023-01-18T11:23

россия

москва

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

украинская православная церковь

московский патриархат

общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Таганский суд Москвы на 500 тысяч рублей оштрафовал редакцию "Новой газеты" за дискредитацию российской армии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук. "Суд признал виновным АНО "Редакционно-издательский дом "Новая газета" по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей", - сказала Гуринчук. Это максимально возможный по данной статье штраф юрлицу. Поводом для привлечения к административной ответственности стал материал журналистки Татьяны Брицкой "Каков поп!", опубликованный в журнале "Новая рассказ-газета". В нем говорится о священнике Андрее Ткачеве, который до 2014 года служил в Украинской православной церкви Московского патриархата, а позже перебрался в Россию. Ранее Басманный суд Москвы отобрал лицензию СМИ у печатной версии "Новой газеты" и издательского дома "Новая рассказ-газета". Поводом для лишения издания лицензии стал тот факт, что еще в 2006 году оно не представило в Роскомнадзор свой обновленный устав после смены учредителя, как это предписано законом. Между тем де-факто "Новая газета" приостановила работу еще в марте 2022 года после второго предупреждения Роскомнадзора о недопустимости нарушения законодательства РФ. В 2022 году "Новую газету" штрафовали на 350 и 300 тысяч рублей по административной статье о распространении недостоверной информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ). Впоследствии уехавшие из России журналисты "Новой газеты" создали под тем же брендом новый проект под названием "Новая газета. Европа". Подчеркивалось, что это "не филиал "Новой газеты", но самостоятельный проект, независимый юридически и фактически".

https://ria.ru/20221219/diskreditatsiya-1839778810.html

https://ria.ru/20221226/delo-1841427800.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), украинская православная церковь, московский патриархат, общество