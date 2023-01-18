Рейтинг@Mail.ru
Старейший в России содовый завод оштрафовали за ядовитое голубое озеро - РИА Новости, 18.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230118/shtraf-1845649350.html
Старейший в России содовый завод оштрафовали за ядовитое голубое озеро
Старейший в России содовый завод оштрафовали за ядовитое голубое озеро - РИА Новости, 18.01.2023
Старейший в России содовый завод оштрафовали за ядовитое голубое озеро
Пермский краевой суд обязал старейший в России Березниковский содовый завод заплатить 111 миллионов рублей за незаконный сброс отходов, сообщает региональная... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T10:36
2023-01-18T10:36
происшествия
россия
березники
пермский краевой суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_48249d5feab215000626c8542b6dfe99.jpg
ПЕРМЬ, 18 янв - РИА Новости. Пермский краевой суд обязал старейший в России Березниковский содовый завод заплатить 111 миллионов рублей за незаконный сброс отходов, сообщает региональная прокуратура в среду. По данным ведомства, вблизи шламонакопителя промышленного предприятия в Березниках образовался водоем с жидкостью ярко-голубого цвета, берега которого покрыты белым кристаллизованным веществом. Эксперты пришли к выводу, что жидкость в водоеме идентична по цвету и составу отходам производства завода. Таким образом, отходы с предприятия попадали на земельный участок вблизи реки Камы и отравляли почву. Выявивший нарушение природоохранный прокурор обратился в суд с требованием возместить причиненный природе вред. Суд первой инстанции вынес отрицательное решение, однако прокуратура настояла на своем и обжаловала его. Судебный акт еще не вступил в силу, при этом предприятие уже занимается "восстановлением целостности оборудования", чтобы не допускать утечки неочищенных сточных вод на почву и в "голубое озеро". Березниковский содовый завод является старейшим содовым заводом в России, специализируется на производстве соды и карбонатных пород.
https://ria.ru/20221209/otkhody-1837577275.html
https://ria.ru/20220825/shtrafy-1811972726.html
россия
березники
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_85:0:1152:800_1920x0_80_0_0_3ce2ad7afc6a1a84a309a4f9388f9540.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, березники, пермский краевой суд
Происшествия, Россия, Березники, Пермский краевой суд
10:36 18.01.2023
 
Старейший в России содовый завод оштрафовали за ядовитое голубое озеро

Березниковский содовый завод заплатит 111 миллионов рублей за незаконный сброс отходов

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 18 янв - РИА Новости. Пермский краевой суд обязал старейший в России Березниковский содовый завод заплатить 111 миллионов рублей за незаконный сброс отходов, сообщает региональная прокуратура в среду.
По данным ведомства, вблизи шламонакопителя промышленного предприятия в Березниках образовался водоем с жидкостью ярко-голубого цвета, берега которого покрыты белым кристаллизованным веществом. Эксперты пришли к выводу, что жидкость в водоеме идентична по цвету и составу отходам производства завода.
Мусоровоз во время парада городской техники на Садовом кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря 2022, 17:55Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Москва возглавила "Зеленый рейтинг" регионов в сфере обращения с отходами
Таким образом, отходы с предприятия попадали на земельный участок вблизи реки Камы и отравляли почву. Выявивший нарушение природоохранный прокурор обратился в суд с требованием возместить причиненный природе вред. Суд первой инстанции вынес отрицательное решение, однако прокуратура настояла на своем и обжаловала его.
"Пермский краевой суд согласился с позицией прокуратуры о привлечении акционерного общества к гражданско-правовой ответственности и постановил взыскать с предприятия в бюджет Березниковского городского округа 111 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Судебный акт еще не вступил в силу, при этом предприятие уже занимается "восстановлением целостности оборудования", чтобы не допускать утечки неочищенных сточных вод на почву и в "голубое озеро".
Березниковский содовый завод является старейшим содовым заводом в России, специализируется на производстве соды и карбонатных пород.
Сотрудник коммунальных служб во время уборки мусора - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа 2022, 03:15
Юрист рассказала правду о “штрафах за мусор” для россиян
 
ПроисшествияРоссияБерезникиПермский краевой суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала