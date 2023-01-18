https://ria.ru/20230118/shtraf-1845649350.html

Старейший в России содовый завод оштрафовали за ядовитое голубое озеро

Старейший в России содовый завод оштрафовали за ядовитое голубое озеро - РИА Новости, 18.01.2023

Старейший в России содовый завод оштрафовали за ядовитое голубое озеро

Пермский краевой суд обязал старейший в России Березниковский содовый завод заплатить 111 миллионов рублей за незаконный сброс отходов, сообщает региональная... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T10:36

2023-01-18T10:36

2023-01-18T10:36

происшествия

россия

березники

пермский краевой суд

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ПЕРМЬ, 18 янв - РИА Новости. Пермский краевой суд обязал старейший в России Березниковский содовый завод заплатить 111 миллионов рублей за незаконный сброс отходов, сообщает региональная прокуратура в среду. По данным ведомства, вблизи шламонакопителя промышленного предприятия в Березниках образовался водоем с жидкостью ярко-голубого цвета, берега которого покрыты белым кристаллизованным веществом. Эксперты пришли к выводу, что жидкость в водоеме идентична по цвету и составу отходам производства завода. Таким образом, отходы с предприятия попадали на земельный участок вблизи реки Камы и отравляли почву. Выявивший нарушение природоохранный прокурор обратился в суд с требованием возместить причиненный природе вред. Суд первой инстанции вынес отрицательное решение, однако прокуратура настояла на своем и обжаловала его. Судебный акт еще не вступил в силу, при этом предприятие уже занимается "восстановлением целостности оборудования", чтобы не допускать утечки неочищенных сточных вод на почву и в "голубое озеро". Березниковский содовый завод является старейшим содовым заводом в России, специализируется на производстве соды и карбонатных пород.

https://ria.ru/20221209/otkhody-1837577275.html

https://ria.ru/20220825/shtrafy-1811972726.html

россия

березники

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, березники, пермский краевой суд