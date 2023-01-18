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Старейший в России содовый завод оштрафовали за ядовитое голубое озеро
Старейший в России содовый завод оштрафовали за ядовитое голубое озеро - РИА Новости, 18.01.2023
Старейший в России содовый завод оштрафовали за ядовитое голубое озеро
Пермский краевой суд обязал старейший в России Березниковский содовый завод заплатить 111 миллионов рублей за незаконный сброс отходов, сообщает региональная... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T10:36
2023-01-18T10:36
2023-01-18T10:36
происшествия
россия
березники
пермский краевой суд
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ПЕРМЬ, 18 янв - РИА Новости. Пермский краевой суд обязал старейший в России Березниковский содовый завод заплатить 111 миллионов рублей за незаконный сброс отходов, сообщает региональная прокуратура в среду. По данным ведомства, вблизи шламонакопителя промышленного предприятия в Березниках образовался водоем с жидкостью ярко-голубого цвета, берега которого покрыты белым кристаллизованным веществом. Эксперты пришли к выводу, что жидкость в водоеме идентична по цвету и составу отходам производства завода. Таким образом, отходы с предприятия попадали на земельный участок вблизи реки Камы и отравляли почву. Выявивший нарушение природоохранный прокурор обратился в суд с требованием возместить причиненный природе вред. Суд первой инстанции вынес отрицательное решение, однако прокуратура настояла на своем и обжаловала его. Судебный акт еще не вступил в силу, при этом предприятие уже занимается "восстановлением целостности оборудования", чтобы не допускать утечки неочищенных сточных вод на почву и в "голубое озеро". Березниковский содовый завод является старейшим содовым заводом в России, специализируется на производстве соды и карбонатных пород.
https://ria.ru/20221209/otkhody-1837577275.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, березники, пермский краевой суд
Происшествия, Россия, Березники, Пермский краевой суд
Старейший в России содовый завод оштрафовали за ядовитое голубое озеро
Березниковский содовый завод заплатит 111 миллионов рублей за незаконный сброс отходов
ПЕРМЬ, 18 янв - РИА Новости. Пермский краевой суд обязал старейший в России Березниковский содовый завод заплатить 111 миллионов рублей за незаконный сброс отходов, сообщает региональная прокуратура в среду.
По данным ведомства, вблизи шламонакопителя промышленного предприятия в Березниках
образовался водоем с жидкостью ярко-голубого цвета, берега которого покрыты белым кристаллизованным веществом. Эксперты пришли к выводу, что жидкость в водоеме идентична по цвету и составу отходам производства завода.
Таким образом, отходы с предприятия попадали на земельный участок вблизи реки Камы и отравляли почву. Выявивший нарушение природоохранный прокурор обратился в суд с требованием возместить причиненный природе вред. Суд первой инстанции вынес отрицательное решение, однако прокуратура настояла на своем и обжаловала его.
"Пермский краевой суд согласился с позицией прокуратуры о привлечении акционерного общества к гражданско-правовой ответственности и постановил взыскать с предприятия в бюджет Березниковского городского округа 111 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Судебный акт еще не вступил в силу, при этом предприятие уже занимается "восстановлением целостности оборудования", чтобы не допускать утечки неочищенных сточных вод на почву и в "голубое озеро".
Березниковский содовый завод является старейшим содовым заводом в России, специализируется на производстве соды и карбонатных пород.