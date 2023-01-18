Рейтинг@Mail.ru
Минск выразил готовность ускорить выполнение процедур для вступления в ШОС - РИА Новости, 18.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230118/shos-1845818418.html
Минск выразил готовность ускорить выполнение процедур для вступления в ШОС
Минск выразил готовность ускорить выполнение процедур для вступления в ШОС - РИА Новости, 18.01.2023
Минск выразил готовность ускорить выполнение процедур для вступления в ШОС
Официальный Минск готов ускорить выполнение международных юридических процедур для вступления Белоруссии в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T19:07
2023-01-18T19:07
в мире
минск
белоруссия
шос
азия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744213695_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_a568e73da73a077ecfa504c2877495b4.jpg
МИНСК, 18 янв - РИА Новости. Официальный Минск готов ускорить выполнение международных юридических процедур для вступления Белоруссии в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена, заявил начальник главного управления Азии, Африки и Латинской Америки МИД республики Игорь Белый.Как сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства, 17 января дипломат участвовал в церемонии подписания протокола по итогам консультаций уполномоченных представителей государств-членов ШОС с уполномоченным представителем Белоруссии."В ходе мероприятия белорусской стороной озвучена готовность к ускорению выполнения международно-юридических процедур для вступления в ШОС в качестве полноправного члена", - говорится в сообщении.С 2010 года Белоруссия является партнером по диалогу, а с 2015 года имеет статус официального наблюдателя ШОС. Решение о начале процедуры приема Белоруссии в организацию было принято на заседании Совета глав государств-членов ШОС в Самарканде (Узбекистан) в сентябре 2022 года.
https://ria.ru/20230105/shos-1843106432.html
минск
белоруссия
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744213695_145:0:2417:1704_1920x0_80_0_0_56f861e86fe33f5002e478830884f573.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, минск, белоруссия, шос, азия
В мире, Минск, Белоруссия, ШОС, Азия
19:07 18.01.2023
 
Минск выразил готовность ускорить выполнение процедур для вступления в ШОС

МИД Белоруссии: Минск готов ускорить выполнение необходимых процедур для вступления в ШОС

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 янв - РИА Новости. Официальный Минск готов ускорить выполнение международных юридических процедур для вступления Белоруссии в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена, заявил начальник главного управления Азии, Африки и Латинской Америки МИД республики Игорь Белый.
Как сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства, 17 января дипломат участвовал в церемонии подписания протокола по итогам консультаций уполномоченных представителей государств-членов ШОС с уполномоченным представителем Белоруссии.
"В ходе мероприятия белорусской стороной озвучена готовность к ускорению выполнения международно-юридических процедур для вступления в ШОС в качестве полноправного члена", - говорится в сообщении.
С 2010 года Белоруссия является партнером по диалогу, а с 2015 года имеет статус официального наблюдателя ШОС. Решение о начале процедуры приема Белоруссии в организацию было принято на заседании Совета глав государств-членов ШОС в Самарканде (Узбекистан) в сентябре 2022 года.
Флаги стран участников ШОС - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
5 января, 06:09
В ШОС заявили о необходимости укреплять сотрудничество с АСЕАН
 
В миреМинскБелоруссияШОСАзия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала