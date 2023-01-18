https://ria.ru/20230118/shos-1845818418.html
Минск выразил готовность ускорить выполнение процедур для вступления в ШОС
Минск выразил готовность ускорить выполнение процедур для вступления в ШОС - РИА Новости, 18.01.2023
Минск выразил готовность ускорить выполнение процедур для вступления в ШОС
Официальный Минск готов ускорить выполнение международных юридических процедур для вступления Белоруссии в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T19:07
2023-01-18T19:07
2023-01-18T19:07
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МИНСК, 18 янв - РИА Новости. Официальный Минск готов ускорить выполнение международных юридических процедур для вступления Белоруссии в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена, заявил начальник главного управления Азии, Африки и Латинской Америки МИД республики Игорь Белый.Как сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства, 17 января дипломат участвовал в церемонии подписания протокола по итогам консультаций уполномоченных представителей государств-членов ШОС с уполномоченным представителем Белоруссии."В ходе мероприятия белорусской стороной озвучена готовность к ускорению выполнения международно-юридических процедур для вступления в ШОС в качестве полноправного члена", - говорится в сообщении.С 2010 года Белоруссия является партнером по диалогу, а с 2015 года имеет статус официального наблюдателя ШОС. Решение о начале процедуры приема Белоруссии в организацию было принято на заседании Совета глав государств-членов ШОС в Самарканде (Узбекистан) в сентябре 2022 года.
https://ria.ru/20230105/shos-1843106432.html
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в мире, минск, белоруссия, шос, азия
В мире, Минск, Белоруссия, ШОС, Азия
Минск выразил готовность ускорить выполнение процедур для вступления в ШОС
МИД Белоруссии: Минск готов ускорить выполнение необходимых процедур для вступления в ШОС