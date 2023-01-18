В Липецкой области открыли две школы

ЛИПЕЦК, 18 янв – РИА Новости. Две школы открылись в Липецкой области - в Лебедяни и посёлке Ключ Жизни Елецкого района, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, учреждения построены по программе Минсельхоза России "Комплексное развитие сельских территорий". В открытии принял участие первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут."В ходе одной из наших первых встреч с лебедянцами они попросили построить в городе новую школу. Мы своё обещание выполнили и, глядя на радостные лица пришедших на открытие жителей, убедились, что сделали это достойно. Но этого корпуса мало. В скором времени начнём строить в Лебедяни ещё одну школу, которая будет вдвое больше этой", - сказал Артамонов.Губернатор отметил, что открытие нового корпуса школы в поселке Ключ Жизни Елецкого района позволит муниципалитету полностью решить вопрос со второй сменой. "В новой школе будут учиться 250 ребятишек, здесь есть все необходимое для комфортного пребывания и обучения детей, а самое главное, что ребята теперь будут учиться в одну смену", - сказал Артамонов.
"В ходе одной из наших первых встреч с лебедянцами они попросили построить в городе новую школу. Мы своё обещание выполнили и, глядя на радостные лица пришедших на открытие жителей, убедились, что сделали это достойно. Но этого корпуса мало. В скором времени начнём строить в Лебедяни ещё одну школу, которая будет вдвое больше этой", - сказал Артамонов.
Губернатор отметил, что открытие нового корпуса школы в поселке Ключ Жизни Елецкого района позволит муниципалитету полностью решить вопрос со второй сменой.
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