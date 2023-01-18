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В Липецкой области открыли две школы - РИА Новости, 18.01.2023
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Липецкая область
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В Липецкой области открыли две школы
В Липецкой области открыли две школы - РИА Новости, 18.01.2023
В Липецкой области открыли две школы
Две школы открылись в Липецкой области - в Лебедяни и посёлке Ключ Жизни Елецкого района, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T12:13
2023-01-18T12:13
липецкая область
игорь артамонов
елецкий район
оксана лут
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ЛИПЕЦК, 18 янв – РИА Новости. Две школы открылись в Липецкой области - в Лебедяни и посёлке Ключ Жизни Елецкого района, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, учреждения построены по программе Минсельхоза России "Комплексное развитие сельских территорий". В открытии принял участие первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут."В ходе одной из наших первых встреч с лебедянцами они попросили построить в городе новую школу. Мы своё обещание выполнили и, глядя на радостные лица пришедших на открытие жителей, убедились, что сделали это достойно. Но этого корпуса мало. В скором времени начнём строить в Лебедяни ещё одну школу, которая будет вдвое больше этой", - сказал Артамонов.Губернатор отметил, что открытие нового корпуса школы в поселке Ключ Жизни Елецкого района позволит муниципалитету полностью решить вопрос со второй сменой. "В новой школе будут учиться 250 ребятишек, здесь есть все необходимое для комфортного пребывания и обучения детей, а самое главное, что ребята теперь будут учиться в одну смену", - сказал Артамонов.
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игорь артамонов, елецкий район, оксана лут
Липецкая область, Игорь Артамонов, Елецкий район, Оксана Лут
12:13 18.01.2023
 

В Липецкой области открыли две школы

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиВ Липецкой области открыли две школы
В Липецкой области открыли две школы - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 18 янв – РИА Новости. Две школы открылись в Липецкой области - в Лебедяни и посёлке Ключ Жизни Елецкого района, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, учреждения построены по программе Минсельхоза России "Комплексное развитие сельских территорий". В открытии принял участие первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут.
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиВ Липецкой области открыли две школы
В Липецкой области открыли две школы
1 из 2
В Липецкой области открыли две школы
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиВ Липецкой области открыли две школы
В Липецкой области открыли две школы
2 из 2
В Липецкой области открыли две школы
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
1 из 2
В Липецкой области открыли две школы
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
2 из 2
В Липецкой области открыли две школы
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
"В ходе одной из наших первых встреч с лебедянцами они попросили построить в городе новую школу. Мы своё обещание выполнили и, глядя на радостные лица пришедших на открытие жителей, убедились, что сделали это достойно. Но этого корпуса мало. В скором времени начнём строить в Лебедяни ещё одну школу, которая будет вдвое больше этой", - сказал Артамонов.
Губернатор отметил, что открытие нового корпуса школы в поселке Ключ Жизни Елецкого района позволит муниципалитету полностью решить вопрос со второй сменой.
Заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на церемонии открытия нового детского сада в райцентре Доброе Липецкой области - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
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"В новой школе будут учиться 250 ребятишек, здесь есть все необходимое для комфортного пребывания и обучения детей, а самое главное, что ребята теперь будут учиться в одну смену", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЕлецкий районОксана Лут
 
 
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