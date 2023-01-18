https://ria.ru/20230118/shkoly-1845680094.html

В Липецкой области открыли две школы

В Липецкой области открыли две школы - РИА Новости, 18.01.2023

В Липецкой области открыли две школы

Две школы открылись в Липецкой области - в Лебедяни и посёлке Ключ Жизни Елецкого района, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T12:13

2023-01-18T12:13

2023-01-18T12:13

липецкая область

игорь артамонов

елецкий район

оксана лут

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ЛИПЕЦК, 18 янв – РИА Новости. Две школы открылись в Липецкой области - в Лебедяни и посёлке Ключ Жизни Елецкого района, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, учреждения построены по программе Минсельхоза России "Комплексное развитие сельских территорий". В открытии принял участие первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут."В ходе одной из наших первых встреч с лебедянцами они попросили построить в городе новую школу. Мы своё обещание выполнили и, глядя на радостные лица пришедших на открытие жителей, убедились, что сделали это достойно. Но этого корпуса мало. В скором времени начнём строить в Лебедяни ещё одну школу, которая будет вдвое больше этой", - сказал Артамонов.Губернатор отметил, что открытие нового корпуса школы в поселке Ключ Жизни Елецкого района позволит муниципалитету полностью решить вопрос со второй сменой. "В новой школе будут учиться 250 ребятишек, здесь есть все необходимое для комфортного пребывания и обучения детей, а самое главное, что ребята теперь будут учиться в одну смену", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230117/stem-tekhnologii-1845543898.html

елецкий район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, елецкий район, оксана лут