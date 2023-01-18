https://ria.ru/20230118/shamany-1845755007.html

Шаман рассказал о необычной традиции россиян перед Крещением

Шаман рассказал о необычной традиции россиян перед Крещением - РИА Новости, 18.01.2023

Шаман рассказал о необычной традиции россиян перед Крещением

На Святочной неделе перед Крещением люди чаще обращаются к шаманам, хотя это не связано с православными традициями, рассказал РИА Новости действительный член... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T18:00

2023-01-18T18:00

2023-01-18T18:00

религия

россия

русская православная церковь

праздник крещения господня

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. На Святочной неделе перед Крещением люди чаще обращаются к шаманам, хотя это не связано с православными традициями, рассказал РИА Новости действительный член Единого совета шаманов России шаман Николай Качуров.Двенадцать праздничных дней между Рождеством (7 января по новому стилю) и Крещением (19 января) называются святками. По уставу Русской православной церкви, это "святые дни" – время особой духовной радости и продолжения празднования. По народным же поверьям, с началом святок открывается дверь в потусторонний мир, откуда возвращаются души умерших. Наиболее благоприятным временем для ворожбы на Руси считался вечер накануне Крещения – в народе считалось, что именно в это время нечистая сила особенно сильна. "Если мы коснемся вопросов, с которыми к нам приходят, то первое – это здоровье, конечно, всегда это достаток, это семейные отношения, это отношения с детьми, со своими родителями. Шаманы издревле занимались вопросами охоты: сейчас это реже, ко мне не надо приходить и узнавать, будет добыча или нет, то есть это, грубо говоря, достаток. Различные вещи связаны уже с шаманствующими людьми, которые приходят узнать у нас, как жить в этом состоянии, как понимать, что такое шаманство и шаманизм", – сказал шаман. При этом он подчеркнул, что вероисповедание обращающихся за помощью для шамана не играет значительной роли. "Будь человек приверженцем православия или любого христианского течения, будь он мусульманин или буддист – мне не важно. Ко мне приходит человек, и помочь надо человеку. То есть его вероисповедание, религия шаману не то чтобы не интересна, но, по крайней мере, никак не мешает. Это вам скажет любой, кто принимает ежедневно людей и понимает, о чем идет речь", – добавил Качуров. Он отметил, что непосредственно Святки не приводят к большому притоку просителей. "Особого наплыва людей нет, именно православных в связи с их праздниками. Просто заканчиваются праздники новогодние – люди начинают потихоньку приходить в себя, и в том числе поднимаются какие-то вопросы, отложенные на эти пятнадцать дней. Грубо говоря, люди идут чуть чаще, чем обычно", – рассказал шаман. Святочные гадания, пояснил он, не входят ни в обычный круг занятий, для которых нужна помощь шамана, ни в перечень собственно шаманских дел. "Они народными способами проводятся, и для этого помощник в виде шамана особо не нужен, тем более что мы не гадаем. Гадания это игра: выйду ли я замуж в этом году, сколько у меня будет детей – ответы на эти вопросы не стоят ни моего времени, ни времени людей в плане серьезности отношения. Это некая игра, и чаще люди к нам именно по гаданиям не приходят", – заключил действительный член Единого совета шаманов России.

https://ria.ru/20230118/tserkov-1845625622.html

https://ria.ru/20230118/voda-1845625745.html

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россия, русская православная церковь, праздник крещения господня