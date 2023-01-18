Кулеба назвал идею о снятии санкций ЕС с девяти человек неприемлемой
Кулеба назвал идею о снятии санкций с девяти человек, "связанных с Россией", неприемлемой
© AP Photo / Andrew KravchenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал неприемлемым предложение Венгрии снять санкции ЕС с девяти человек, якобы связанных с руководством РФ.
Ранее в СМИ появлялась информации о требованиях Венгрии снять санкции ЕС с ряда россиян.
"Предложение Венгрии снять санкции против девяти связанных с (президентом РФ Владимиром) Путиным лиц неприемлемо", - написал Кулеба в Twitter.
Вместе с тем он призывает, напротив, усилить санкции против России, чтобы они затронули индустрию производства ракет и БПЛА, отдельных лиц, энергетику, банки, СМИ, информационно-коммуникационные технологии, а также ввести меры против Ирана.
Ранее правительство Венгрии сообщило, что в среднем 97% участников консультации "отвергли санкции, вызывающие серьезный вред". По словам представителя кабмина, Будапешт рассчитывает, что в Брюсселе прислушаются к однозначным результатам консультации и предпримут меры по пересмотру санкционной политики, от которой страдает экономика Европы.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.