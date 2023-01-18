https://ria.ru/20230118/sanktsii-1845848285.html

Кулеба назвал идею о снятии санкций ЕС с девяти человек неприемлемой

Кулеба назвал идею о снятии санкций ЕС с девяти человек неприемлемой - РИА Новости, 18.01.2023

Кулеба назвал идею о снятии санкций ЕС с девяти человек неприемлемой

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал неприемлемым предложение Венгрии снять санкции ЕС с девяти человек, якобы связанных с руководством РФ. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T22:18

2023-01-18T22:18

2023-01-18T22:18

санкции в отношении россии

евросоюз

дмитрий кулеба

венгрия

украина

россия

в мире

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал неприемлемым предложение Венгрии снять санкции ЕС с девяти человек, якобы связанных с руководством РФ. Ранее в СМИ появлялась информации о требованиях Венгрии снять санкции ЕС с ряда россиян. Вместе с тем он призывает, напротив, усилить санкции против России, чтобы они затронули индустрию производства ракет и БПЛА, отдельных лиц, энергетику, банки, СМИ, информационно-коммуникационные технологии, а также ввести меры против Ирана. Ранее правительство Венгрии сообщило, что в среднем 97% участников консультации "отвергли санкции, вызывающие серьезный вред". По словам представителя кабмина, Будапешт рассчитывает, что в Брюсселе прислушаются к однозначным результатам консультации и предпримут меры по пересмотру санкционной политики, от которой страдает экономика Европы. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230118/sanktsii-1845823640.html

венгрия

украина

россия

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санкции в отношении россии, евросоюз, дмитрий кулеба, венгрия, украина, россия, в мире