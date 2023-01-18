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Глава МИД Венгрии призвал от санкций вернуться к взаимному уважению - РИА Новости, 18.01.2023
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Глава МИД Венгрии призвал от санкций вернуться к взаимному уважению
Глава МИД Венгрии призвал от санкций вернуться к взаимному уважению - РИА Новости, 18.01.2023
Глава МИД Венгрии призвал от санкций вернуться к взаимному уважению
Международная политика должна вернуться из эпохи санкций и блокад в эпоху диалога и взаимного уважения, считает министр иностранных дел и внешнеэкономических... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T20:35
2023-01-18T20:35
в мире
мигель диас-канель бермудес
петер сийярто
бруно родригес
куба
венгрия
гавана
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 18 янв - РИА Новости. Международная политика должна вернуться из эпохи санкций и блокад в эпоху диалога и взаимного уважения, считает министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Во многих точках мира происходят вооруженные конфликты, цены на энергию и инфляция взлетели до небес, во многих регионах не хватает продовольствия, миграционные волны все сильнее. Чтобы хоть как-то выйти из этой ситуации и пережить эпоху кризисов и опасностей, необходимо, чтобы международная политика снова вернулась на почву взаимного уважения, а эпоха санкций и блокад сменилась эпохой диалога и переговоров", - сказал Сийярто в видеообращении из Гаваны, которое транслировалось в соцсетях. "За последние годы мы могли испытать, что политика, основанная на блокадах и санкциях, становилась все более безуспешной с точки зрения собственных целей и только приносила трудности и страдания людям, которые на самом деле ничего не могли сделать с причинами, по которым они были введены. Более того, во многих случаях санкции и блокады были болезненными скорее для тех, кто их вводил", - добавил он. Сийярто подчеркнул, что Венгрия выступает за снятие американской блокады с Кубы и регулярно голосует за соответствующую резолюцию ООН вместе с другими странами ЕС. "Венгерская экономика также может извлечь большую пользу из сотрудничества с Кубой, ведь здесь очень нуждаются в венгерских решениях, технологиях и мощностях в области сельского хозяйства, пищевой промышленности и управления водными ресурсами... Куба открыта к тому, чтобы здесь появились венгерские предприятия этих сфер", - отметил глава венгерского МИД. Он сообщил, что Будапешт и Гавана уже обсуждают конкретные проекты сотрудничества в сфере переработки мяса домашней птицы и свинины и защиты от стихийных бедствий. Между Венгрией и Кубой существует обширное сотрудничество в области высшего образования, в основном в области сельскохозяйственных наук, которое планируется распространить также на область медицинских наук и индустрии здравоохранения, отметил Сийярто. Глава венгерского МИД в ходе визита на Кубу провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, запланированы также переговоры с министром иностранных дел Бруно Родригесом и министром внешней торговли и иностранных инвестиций Родриго Мальмиеркой.
https://ria.ru/20230113/vengriya-1844645513.html
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в мире, мигель диас-канель бермудес, петер сийярто, бруно родригес, куба, венгрия, гавана, евросоюз, оон
В мире, Мигель Диас-Канель Бермудес, Петер Сийярто, Бруно Родригес, Куба, Венгрия, Гавана, Евросоюз, ООН
20:35 18.01.2023
 
Глава МИД Венгрии призвал от санкций вернуться к взаимному уважению

Глава МИД Венгрии Сийярто призвал от санкций и блокад вернуться к взаимному уважению

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 янв - РИА Новости. Международная политика должна вернуться из эпохи санкций и блокад в эпоху диалога и взаимного уважения, считает министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Во многих точках мира происходят вооруженные конфликты, цены на энергию и инфляция взлетели до небес, во многих регионах не хватает продовольствия, миграционные волны все сильнее. Чтобы хоть как-то выйти из этой ситуации и пережить эпоху кризисов и опасностей, необходимо, чтобы международная политика снова вернулась на почву взаимного уважения, а эпоха санкций и блокад сменилась эпохой диалога и переговоров", - сказал Сийярто в видеообращении из Гаваны, которое транслировалось в соцсетях.
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"За последние годы мы могли испытать, что политика, основанная на блокадах и санкциях, становилась все более безуспешной с точки зрения собственных целей и только приносила трудности и страдания людям, которые на самом деле ничего не могли сделать с причинами, по которым они были введены. Более того, во многих случаях санкции и блокады были болезненными скорее для тех, кто их вводил", - добавил он.
Сийярто подчеркнул, что Венгрия выступает за снятие американской блокады с Кубы и регулярно голосует за соответствующую резолюцию ООН вместе с другими странами ЕС.
"Венгерская экономика также может извлечь большую пользу из сотрудничества с Кубой, ведь здесь очень нуждаются в венгерских решениях, технологиях и мощностях в области сельского хозяйства, пищевой промышленности и управления водными ресурсами... Куба открыта к тому, чтобы здесь появились венгерские предприятия этих сфер", - отметил глава венгерского МИД.
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Он сообщил, что Будапешт и Гавана уже обсуждают конкретные проекты сотрудничества в сфере переработки мяса домашней птицы и свинины и защиты от стихийных бедствий. Между Венгрией и Кубой существует обширное сотрудничество в области высшего образования, в основном в области сельскохозяйственных наук, которое планируется распространить также на область медицинских наук и индустрии здравоохранения, отметил Сийярто.
Глава венгерского МИД в ходе визита на Кубу провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, запланированы также переговоры с министром иностранных дел Бруно Родригесом и министром внешней торговли и иностранных инвестиций Родриго Мальмиеркой.
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В миреМигель Диас-Канель БермудесПетер СийяртоБруно РодригесКубаВенгрияГаванаЕвросоюзООН
 
 
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