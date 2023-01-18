https://ria.ru/20230118/sanktsii-1845823640.html

Запад интересует только поддержка антироссийских санкций, заявил Вучич

Запад интересует только поддержка антироссийских санкций, заявил Вучич - РИА Новости, 18.01.2023

Запад интересует только поддержка антироссийских санкций, заявил Вучич

Запад не интересуют другая позиция, кроме поддержки санкций в отношении России и независимости самопровозглашенной республики Косово, заявил президент Сербии... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T19:35

2023-01-18T19:35

2023-01-18T19:35

в мире

александр вучич

мирослав лайчак

россия

косово

сша

евросоюз

оон

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БЕЛГРАД, 18 янв - РИА Новости. Запад не интересуют другая позиция, кроме поддержки санкций в отношении России и независимости самопровозглашенной республики Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Глава сербского государства находится в Давосе, где на полях форума провел встречу со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком и еще рядом западных и региональных политиков. "Не знаю, как мы из всего этого выйдем, перед нами трудные времена, особенно учитывая разговоры, которые у меня были в политическом смысле с Лайчаком, и всё, что я слышал здесь", - заявил Вучич сербским журналистам в среду. "Просто больше никто не хочет слышать или видеть, что есть другой взгляд. Единственное, что их занимает - санкции, независимое Косово, никакого несогласия с ними, все кто против - их противник. Так что перед нами решающий и один из тяжелейших в нашей новейшей истории в экономическом и политическом смысле год", - указал сербский лидер. Он напомнил, что ожидает 20 января в Белграде пять представителей США, Германии, Франции, Италии и снова Лайчака от ЕС и в начале следующей недели расскажет в обращении гражданам о том, что Запад требует от Сербии по вопросу санкций и Косово и Метохии. Вучич ранее указал на внешнее давление на Белград с целью обеспечить самопровозглашенной республике Косово членство в ООН в контексте предстоящего визита в Сербию советника госдепартамента США Дерека Шолле. Ранее он предположил, что Запад потребует от властей Сербии подписать соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград поддержит санкции в отношении России. Глава комитета по Косово и Метохии Скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун сообщил в ноябре РИА Новости, что власти самопровозглашенного Косово при поддержке ЕС и США продвигают в повестку переговоров с Белградом в Брюсселе неприемлемое "франко-германское" предложение о фактическом признании независимости и допущении Приштины в ООН.

https://ria.ru/20230114/vuchich-1844865125.html

https://ria.ru/20230112/sanktsii-1844359479.html

https://ria.ru/20230117/vuchich-1845337788.html

россия

косово

сша

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в мире, александр вучич, мирослав лайчак, россия, косово, сша, евросоюз, оон, санкции в отношении россии