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Болгария убедила Евросоюз отключить SWIFT и заморозить активы ЦБ России - РИА Новости, 18.01.2023
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Болгария убедила Евросоюз отключить SWIFT и заморозить активы ЦБ России
Болгария убедила Евросоюз отключить SWIFT и заморозить активы ЦБ России - РИА Новости, 18.01.2023
Болгария убедила Евросоюз отключить SWIFT и заморозить активы ЦБ России
Страны Евросоюза отключили платежную систему SWIFT и заморозили активы Центробанка России лишь после того, как их в этом убедили тогдашний премьер Болгарии... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T14:04
2023-01-18T22:04
санкции
санкции в отношении россии
россия
кирил петков
болгария
swift
евросоюз
в мире
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БЕРЛИН, 18 янв — РИА Новости. Страны Евросоюза отключили платежную систему SWIFT и заморозили активы Центробанка России лишь после того, как их в этом убедили тогдашний премьер Болгарии Кирил Петков и министр финансов Асен Василев, пишет немецкое издание Welt.Как сказано в статье, 25 февраля прошлого года Петков посетил заседание Европейского cовета, где обратился к каждому присутствующему и попросил поддержать инициативу."Его предложение: отсоединить Россию от платежной системы SWIFT и заморозить европейские активы Центробанка. У многих глав государств были сомнения, но в конечном итоге Европейская комиссия поддержала этот шаг", — сообщает издание, пообщавшееся с политиком. В это же время Асен Василев принял участие во встрече министров финансов ЕС Ecofin в Париже. И там, как подчеркнули журналисты, тоже "царила нерешительность", хотя глава болгарского Минфина требовал незамедлительного принятия решений. Позже в интервью Welt Петков и Василев подтвердили данную информацию. Последний уточнил, что смог убедить ЕК с помощью рассказа про судьбу Болгарии после Второй мировой войны, где, по его мнению, советские власти начали преследовать инакомыслящих.Неназванные участники встречи подтвердили изданию, что министр смог убедить присутствующих. "Через два дня Брюссель принял меры. В кругах ЕС говорится о "болгарском предложении", — резюмировало СМИ. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников по НАТО — ухудшить жизнь миллионов людей. В Кремле не раз заявляли, что Москва решит все проблемы, которые ей создает Запад.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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санкции, санкции в отношении россии, россия, кирил петков, болгария, swift, евросоюз, в мире
Санкции, Санкции в отношении России, Россия, Кирил Петков, Болгария, SWIFT, Евросоюз, В мире
14:04 18.01.2023 (обновлено: 22:04 18.01.2023)
 
Болгария убедила Евросоюз отключить SWIFT и заморозить активы ЦБ России

Премьер Болгарии Петков убедил Евросоюз отключить SWIFT и заморозить активы ЦБ России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БЕРЛИН, 18 янв — РИА Новости. Страны Евросоюза отключили платежную систему SWIFT и заморозили активы Центробанка России лишь после того, как их в этом убедили тогдашний премьер Болгарии Кирил Петков и министр финансов Асен Василев, пишет немецкое издание Welt.
Как сказано в статье, 25 февраля прошлого года Петков посетил заседание Европейского cовета, где обратился к каждому присутствующему и попросил поддержать инициативу.
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"Его предложение: отсоединить Россию от платежной системы SWIFT и заморозить европейские активы Центробанка. У многих глав государств были сомнения, но в конечном итоге Европейская комиссия поддержала этот шаг", — сообщает издание, пообщавшееся с политиком.
В это же время Асен Василев принял участие во встрече министров финансов ЕС Ecofin в Париже. И там, как подчеркнули журналисты, тоже "царила нерешительность", хотя глава болгарского Минфина требовал незамедлительного принятия решений.
Позже в интервью Welt Петков и Василев подтвердили данную информацию. Последний уточнил, что смог убедить ЕК с помощью рассказа про судьбу Болгарии после Второй мировой войны, где, по его мнению, советские власти начали преследовать инакомыслящих.
Неназванные участники встречи подтвердили изданию, что министр смог убедить присутствующих.
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Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников по НАТО — ухудшить жизнь миллионов людей. В Кремле не раз заявляли, что Москва решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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