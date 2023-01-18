https://ria.ru/20230118/sanktsii-1845718884.html

Болгария убедила Евросоюз отключить SWIFT и заморозить активы ЦБ России

Болгария убедила Евросоюз отключить SWIFT и заморозить активы ЦБ России - РИА Новости, 18.01.2023

Болгария убедила Евросоюз отключить SWIFT и заморозить активы ЦБ России

Страны Евросоюза отключили платежную систему SWIFT и заморозили активы Центробанка России лишь после того, как их в этом убедили тогдашний премьер Болгарии... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T14:04

2023-01-18T14:04

2023-01-18T22:04

санкции

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БЕРЛИН, 18 янв — РИА Новости. Страны Евросоюза отключили платежную систему SWIFT и заморозили активы Центробанка России лишь после того, как их в этом убедили тогдашний премьер Болгарии Кирил Петков и министр финансов Асен Василев, пишет немецкое издание Welt.Как сказано в статье, 25 февраля прошлого года Петков посетил заседание Европейского cовета, где обратился к каждому присутствующему и попросил поддержать инициативу."Его предложение: отсоединить Россию от платежной системы SWIFT и заморозить европейские активы Центробанка. У многих глав государств были сомнения, но в конечном итоге Европейская комиссия поддержала этот шаг", — сообщает издание, пообщавшееся с политиком. В это же время Асен Василев принял участие во встрече министров финансов ЕС Ecofin в Париже. И там, как подчеркнули журналисты, тоже "царила нерешительность", хотя глава болгарского Минфина требовал незамедлительного принятия решений. Позже в интервью Welt Петков и Василев подтвердили данную информацию. Последний уточнил, что смог убедить ЕК с помощью рассказа про судьбу Болгарии после Второй мировой войны, где, по его мнению, советские власти начали преследовать инакомыслящих.Неназванные участники встречи подтвердили изданию, что министр смог убедить присутствующих. "Через два дня Брюссель принял меры. В кругах ЕС говорится о "болгарском предложении", — резюмировало СМИ. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников по НАТО — ухудшить жизнь миллионов людей. В Кремле не раз заявляли, что Москва решит все проблемы, которые ей создает Запад.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20230118/sanktsii-1845699821.html

https://ria.ru/20230117/sanktsii-1845574991.html

https://ria.ru/20230117/sanktsii-1845486255.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкции, санкции в отношении россии, россия, кирил петков, болгария, swift, евросоюз, в мире