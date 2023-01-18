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Депутат заверил, что жителей Херсона не выселят из санатория на Кубани - РИА Новости, 18.01.2023
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Депутат заверил, что жителей Херсона не выселят из санатория на Кубани
Депутат заверил, что жителей Херсона не выселят из санатория на Кубани - РИА Новости, 18.01.2023
Депутат заверил, что жителей Херсона не выселят из санатория на Кубани
Депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов заявил РИА Новости в связи с сообщениями в соцсетях, что жителей Херсонской области не собираются выселять РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T19:19
2023-01-18T19:19
сергей алтухов
херсонская область
херсон
туапсинский район
госдума рф
краснодарский край
происшествия
россия
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КРАСНОДАР, 18 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов заявил РИА Новости в связи с сообщениями в соцсетях, что жителей Херсонской области не собираются выселять из санатория в Туапсинском районе, идет оформление документов и жилищных сертификатов, люди обеспечены одеждой и горячим питанием. Ранее военный корреспондент Александр Коц написал в Telegram-канале о данных, что некоторые жители Херсонской области, эвакуированные в начале ноября в Туапсинский район, до сих пор не могут получить документы и выплаты, а сотрудники санатория, в котором их разместили, якобы угрожают эвакуированным выселением, он назвал проблему "не единичной, но решаемой". "Связался с главой района Сергеем Бойко. Он заверил меня, что никаких решений по ограничению сроков пребывания в местах размещения не принималось. В санатории "Прометей" на данный момент размещено 510 человек, эвакуированных из Херсона. Все обеспечены одеждой и горячим питанием. Ведется оформление документов и жилищных сертификатов. Помогаем с поиском работы. Все частные, нетипичные случаи мы разбираем в ручном режиме", - сказал собеседник агентства. Уточняется, что в санаториях и здравницах сейчас размещены около 4 тысяч граждан, эвакуированных из Херсонской области. Из них почти тысяча – дети. "Все они получили крышу надо головой, горячие питание, предметы первой необходимости", - отметил депутат. По словам Алтухова, к нему обращались жители Херсонской области с просьбой содействовать в оформлении документов, в первую очередь паспортов. Тогда заминка произошла из-за того, что процесс принятия российского гражданства был начат в Херсоне сразу после референдума. "В связи с эвакуацией документы и люди просто оказались в разных местах: бумаги - в Крыму, граждане - в Краснодарском крае", - уточнил депутат. Отмечается, что в течение недели эта проблема была решена, граждане получили документы, без которых невозможно назначить выплаты. Однако обращений, связанных с тем, что в выплате было отказано, не поступало. "Если такая проблема есть – мои помощники на связи практически круглосуточно, можно обращаться. Это наши сограждане и никто отмахиваться от сложностей не собирается. Каждый вопрос решим", - заключил Алтухов.
https://ria.ru/20230116/vsu-1845196556.html
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сергей алтухов, херсонская область , херсон, туапсинский район, госдума рф, краснодарский край, происшествия, россия
Сергей Алтухов, Херсонская область , Херсон, Туапсинский район, Госдума РФ, Краснодарский край, Происшествия, Россия
19:19 18.01.2023
 
Депутат заверил, что жителей Херсона не выселят из санатория на Кубани

Депутат Алтухов заявил, что жителей Херсона не собираются выселять из санатория на Кубани

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкБеженцы из Херсонской области
Беженцы из Херсонской области - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Беженцы из Херсонской области. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 18 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов заявил РИА Новости в связи с сообщениями в соцсетях, что жителей Херсонской области не собираются выселять из санатория в Туапсинском районе, идет оформление документов и жилищных сертификатов, люди обеспечены одеждой и горячим питанием.
Ранее военный корреспондент Александр Коц написал в Telegram-канале о данных, что некоторые жители Херсонской области, эвакуированные в начале ноября в Туапсинский район, до сих пор не могут получить документы и выплаты, а сотрудники санатория, в котором их разместили, якобы угрожают эвакуированным выселением, он назвал проблему "не единичной, но решаемой".
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"Связался с главой района Сергеем Бойко. Он заверил меня, что никаких решений по ограничению сроков пребывания в местах размещения не принималось. В санатории "Прометей" на данный момент размещено 510 человек, эвакуированных из Херсона. Все обеспечены одеждой и горячим питанием. Ведется оформление документов и жилищных сертификатов. Помогаем с поиском работы. Все частные, нетипичные случаи мы разбираем в ручном режиме", - сказал собеседник агентства.
Уточняется, что в санаториях и здравницах сейчас размещены около 4 тысяч граждан, эвакуированных из Херсонской области. Из них почти тысяча – дети. "Все они получили крышу надо головой, горячие питание, предметы первой необходимости", - отметил депутат.
По словам Алтухова, к нему обращались жители Херсонской области с просьбой содействовать в оформлении документов, в первую очередь паспортов. Тогда заминка произошла из-за того, что процесс принятия российского гражданства был начат в Херсоне сразу после референдума. "В связи с эвакуацией документы и люди просто оказались в разных местах: бумаги - в Крыму, граждане - в Краснодарском крае", - уточнил депутат.
Отмечается, что в течение недели эта проблема была решена, граждане получили документы, без которых невозможно назначить выплаты. Однако обращений, связанных с тем, что в выплате было отказано, не поступало. "Если такая проблема есть – мои помощники на связи практически круглосуточно, можно обращаться. Это наши сограждане и никто отмахиваться от сложностей не собирается. Каждый вопрос решим", - заключил Алтухов.
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Сергей АлтуховХерсонская областьХерсонТуапсинский районГосдума РФКраснодарский крайПроисшествияРоссия
 
 
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