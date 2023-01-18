https://ria.ru/20230118/sanatoriy-1845820501.html

Депутат заверил, что жителей Херсона не выселят из санатория на Кубани

Депутат заверил, что жителей Херсона не выселят из санатория на Кубани - РИА Новости, 18.01.2023

Депутат заверил, что жителей Херсона не выселят из санатория на Кубани

Депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов заявил РИА Новости в связи с сообщениями в соцсетях, что жителей Херсонской области не собираются выселять РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T19:19

2023-01-18T19:19

2023-01-18T19:19

сергей алтухов

херсонская область

херсон

туапсинский район

госдума рф

краснодарский край

происшествия

россия

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КРАСНОДАР, 18 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов заявил РИА Новости в связи с сообщениями в соцсетях, что жителей Херсонской области не собираются выселять из санатория в Туапсинском районе, идет оформление документов и жилищных сертификатов, люди обеспечены одеждой и горячим питанием. Ранее военный корреспондент Александр Коц написал в Telegram-канале о данных, что некоторые жители Херсонской области, эвакуированные в начале ноября в Туапсинский район, до сих пор не могут получить документы и выплаты, а сотрудники санатория, в котором их разместили, якобы угрожают эвакуированным выселением, он назвал проблему "не единичной, но решаемой". "Связался с главой района Сергеем Бойко. Он заверил меня, что никаких решений по ограничению сроков пребывания в местах размещения не принималось. В санатории "Прометей" на данный момент размещено 510 человек, эвакуированных из Херсона. Все обеспечены одеждой и горячим питанием. Ведется оформление документов и жилищных сертификатов. Помогаем с поиском работы. Все частные, нетипичные случаи мы разбираем в ручном режиме", - сказал собеседник агентства. Уточняется, что в санаториях и здравницах сейчас размещены около 4 тысяч граждан, эвакуированных из Херсонской области. Из них почти тысяча – дети. "Все они получили крышу надо головой, горячие питание, предметы первой необходимости", - отметил депутат. По словам Алтухова, к нему обращались жители Херсонской области с просьбой содействовать в оформлении документов, в первую очередь паспортов. Тогда заминка произошла из-за того, что процесс принятия российского гражданства был начат в Херсоне сразу после референдума. "В связи с эвакуацией документы и люди просто оказались в разных местах: бумаги - в Крыму, граждане - в Краснодарском крае", - уточнил депутат. Отмечается, что в течение недели эта проблема была решена, граждане получили документы, без которых невозможно назначить выплаты. Однако обращений, связанных с тем, что в выплате было отказано, не поступало. "Если такая проблема есть – мои помощники на связи практически круглосуточно, можно обращаться. Это наши сограждане и никто отмахиваться от сложностей не собирается. Каждый вопрос решим", - заключил Алтухов.

https://ria.ru/20230116/vsu-1845196556.html

https://ria.ru/20221229/doklad-1842314732.html

херсонская область

херсон

туапсинский район

краснодарский край

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Владимир Лаврентьев

сергей алтухов, херсонская область , херсон, туапсинский район, госдума рф, краснодарский край, происшествия, россия