https://ria.ru/20230118/sanatoriy-1845820501.html
Депутат заверил, что жителей Херсона не выселят из санатория на Кубани
Депутат заверил, что жителей Херсона не выселят из санатория на Кубани - РИА Новости, 18.01.2023
Депутат заверил, что жителей Херсона не выселят из санатория на Кубани
Депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов заявил РИА Новости в связи с сообщениями в соцсетях, что жителей Херсонской области не собираются выселять РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T19:19
2023-01-18T19:19
2023-01-18T19:19
сергей алтухов
херсонская область
херсон
туапсинский район
госдума рф
краснодарский край
происшествия
россия
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КРАСНОДАР, 18 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов заявил РИА Новости в связи с сообщениями в соцсетях, что жителей Херсонской области не собираются выселять из санатория в Туапсинском районе, идет оформление документов и жилищных сертификатов, люди обеспечены одеждой и горячим питанием. Ранее военный корреспондент Александр Коц написал в Telegram-канале о данных, что некоторые жители Херсонской области, эвакуированные в начале ноября в Туапсинский район, до сих пор не могут получить документы и выплаты, а сотрудники санатория, в котором их разместили, якобы угрожают эвакуированным выселением, он назвал проблему "не единичной, но решаемой". "Связался с главой района Сергеем Бойко. Он заверил меня, что никаких решений по ограничению сроков пребывания в местах размещения не принималось. В санатории "Прометей" на данный момент размещено 510 человек, эвакуированных из Херсона. Все обеспечены одеждой и горячим питанием. Ведется оформление документов и жилищных сертификатов. Помогаем с поиском работы. Все частные, нетипичные случаи мы разбираем в ручном режиме", - сказал собеседник агентства. Уточняется, что в санаториях и здравницах сейчас размещены около 4 тысяч граждан, эвакуированных из Херсонской области. Из них почти тысяча – дети. "Все они получили крышу надо головой, горячие питание, предметы первой необходимости", - отметил депутат. По словам Алтухова, к нему обращались жители Херсонской области с просьбой содействовать в оформлении документов, в первую очередь паспортов. Тогда заминка произошла из-за того, что процесс принятия российского гражданства был начат в Херсоне сразу после референдума. "В связи с эвакуацией документы и люди просто оказались в разных местах: бумаги - в Крыму, граждане - в Краснодарском крае", - уточнил депутат. Отмечается, что в течение недели эта проблема была решена, граждане получили документы, без которых невозможно назначить выплаты. Однако обращений, связанных с тем, что в выплате было отказано, не поступало. "Если такая проблема есть – мои помощники на связи практически круглосуточно, можно обращаться. Это наши сограждане и никто отмахиваться от сложностей не собирается. Каждый вопрос решим", - заключил Алтухов.
https://ria.ru/20230116/vsu-1845196556.html
https://ria.ru/20221229/doklad-1842314732.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей алтухов, херсонская область , херсон, туапсинский район, госдума рф, краснодарский край, происшествия, россия
Сергей Алтухов, Херсонская область , Херсон, Туапсинский район, Госдума РФ, Краснодарский край, Происшествия, Россия
Депутат заверил, что жителей Херсона не выселят из санатория на Кубани
Депутат Алтухов заявил, что жителей Херсона не собираются выселять из санатория на Кубани
КРАСНОДАР, 18 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов заявил РИА Новости в связи с сообщениями в соцсетях, что жителей Херсонской области не собираются выселять из санатория в Туапсинском районе, идет оформление документов и жилищных сертификатов, люди обеспечены одеждой и горячим питанием.
Ранее военный корреспондент Александр Коц написал в Telegram-канале о данных, что некоторые жители Херсонской области, эвакуированные в начале ноября в Туапсинский район, до сих пор не могут получить документы и выплаты, а сотрудники санатория, в котором их разместили, якобы угрожают эвакуированным выселением, он назвал проблему "не единичной, но решаемой".
"Связался с главой района Сергеем Бойко
. Он заверил меня, что никаких решений по ограничению сроков пребывания в местах размещения не принималось. В санатории "Прометей" на данный момент размещено 510 человек, эвакуированных из Херсона. Все обеспечены одеждой и горячим питанием. Ведется оформление документов и жилищных сертификатов. Помогаем с поиском работы. Все частные, нетипичные случаи мы разбираем в ручном режиме", - сказал собеседник агентства.
Уточняется, что в санаториях и здравницах сейчас размещены около 4 тысяч граждан, эвакуированных из Херсонской области. Из них почти тысяча – дети. "Все они получили крышу надо головой, горячие питание, предметы первой необходимости", - отметил депутат.
По словам Алтухова, к нему обращались жители Херсонской области с просьбой содействовать в оформлении документов, в первую очередь паспортов. Тогда заминка произошла из-за того, что процесс принятия российского гражданства был начат в Херсоне сразу после референдума. "В связи с эвакуацией документы и люди просто оказались в разных местах: бумаги - в Крыму, граждане - в Краснодарском крае", - уточнил депутат.
Отмечается, что в течение недели эта проблема была решена, граждане получили документы, без которых невозможно назначить выплаты. Однако обращений, связанных с тем, что в выплате было отказано, не поступало. "Если такая проблема есть – мои помощники на связи практически круглосуточно, можно обращаться. Это наши сограждане и никто отмахиваться от сложностей не собирается. Каждый вопрос решим", - заключил Алтухов.