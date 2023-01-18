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Полиция отыскала подростка, сделавшего сальто с крыши поезда в метро Москвы - РИА Новости, 18.01.2023
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Полиция отыскала подростка, сделавшего сальто с крыши поезда в метро Москвы
Полиция отыскала подростка, сделавшего сальто с крыши поезда в метро Москвы - РИА Новости, 18.01.2023
Полиция отыскала подростка, сделавшего сальто с крыши поезда в метро Москвы
Полиция составила административный протокол на 17-летнего москвича, сделавшего сальто с крыши поезда в столичной подземке ради видеоролика в соцсетях,... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T12:00
2023-01-18T12:00
происшествия
ирина волк
москва
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Полиция составила административный протокол на 17-летнего москвича, сделавшего сальто с крыши поезда в столичной подземке ради видеоролика в соцсетях, рассказала журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. "На станции метро "Киевская" Арбатско-Покровской линии пассажир перелез через ограждение перехода и спустился на крышу стоявшего электропоезда. После этого он перебежал на следующий вагон, спрыгнул с него на платформу и скрылся", - сказала она, не уточняя, когда именно произошел инцидент. На представленном ведомством видео подросток спрыгнул с крыши поезда, сделав сальто назад. Волк отметила, что полицейские установили личность нарушителя и доставили его в отдел. Юноша, 17-летний житель новой Москвы, рассказал, что "опасный поступок совершил для размещения видеозаписи в социальных сетях". На нарушителя составили административный протокол по статье о нарушении требований в области транспортной безопасности (часть 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ). Материалы направлены в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, добавила она.
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происшествия, ирина волк, москва
Происшествия, Ирина Волк, Москва
12:00 18.01.2023
 
Полиция отыскала подростка, сделавшего сальто с крыши поезда в метро Москвы

Полиция составила протокол на подростка, сделавшего сальто с крыши поезда в метро Москвы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСотрудники полиции на станции Московского метрополитена
Сотрудники полиции на станции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники полиции на станции Московского метрополитена. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Полиция составила административный протокол на 17-летнего москвича, сделавшего сальто с крыши поезда в столичной подземке ради видеоролика в соцсетях, рассказала журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"На станции метро "Киевская" Арбатско-Покровской линии пассажир перелез через ограждение перехода и спустился на крышу стоявшего электропоезда. После этого он перебежал на следующий вагон, спрыгнул с него на платформу и скрылся", - сказала она, не уточняя, когда именно произошел инцидент.
На представленном ведомством видео подросток спрыгнул с крыши поезда, сделав сальто назад.
Волк отметила, что полицейские установили личность нарушителя и доставили его в отдел. Юноша, 17-летний житель новой Москвы, рассказал, что "опасный поступок совершил для размещения видеозаписи в социальных сетях".
На нарушителя составили административный протокол по статье о нарушении требований в области транспортной безопасности (часть 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ). Материалы направлены в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, добавила она.
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ПроисшествияИрина ВолкМосква
 
 
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