https://ria.ru/20230118/salto-1845676341.html

Полиция отыскала подростка, сделавшего сальто с крыши поезда в метро Москвы

Полиция отыскала подростка, сделавшего сальто с крыши поезда в метро Москвы - РИА Новости, 18.01.2023

Полиция отыскала подростка, сделавшего сальто с крыши поезда в метро Москвы

Полиция составила административный протокол на 17-летнего москвича, сделавшего сальто с крыши поезда в столичной подземке ради видеоролика в соцсетях,... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T12:00

2023-01-18T12:00

2023-01-18T12:00

происшествия

ирина волк

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758222710_0:256:2906:1892_1920x0_80_0_0_c95ad36b5c5ce0b48f5303874ca5e88a.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Полиция составила административный протокол на 17-летнего москвича, сделавшего сальто с крыши поезда в столичной подземке ради видеоролика в соцсетях, рассказала журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. "На станции метро "Киевская" Арбатско-Покровской линии пассажир перелез через ограждение перехода и спустился на крышу стоявшего электропоезда. После этого он перебежал на следующий вагон, спрыгнул с него на платформу и скрылся", - сказала она, не уточняя, когда именно произошел инцидент. На представленном ведомством видео подросток спрыгнул с крыши поезда, сделав сальто назад. Волк отметила, что полицейские установили личность нарушителя и доставили его в отдел. Юноша, 17-летний житель новой Москвы, рассказал, что "опасный поступок совершил для размещения видеозаписи в социальных сетях". На нарушителя составили административный протокол по статье о нарушении требований в области транспортной безопасности (часть 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ). Материалы направлены в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, добавила она.

https://ria.ru/20230117/grabezh-1845391732.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ирина волк, москва