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Жаров сравнил взлом Rutube с атакой на атомную программу Ирана - РИА Новости, 18.01.2023
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Жаров сравнил взлом Rutube с атакой на атомную программу Ирана
Жаров сравнил взлом Rutube с атакой на атомную программу Ирана - РИА Новости, 18.01.2023
Жаров сравнил взлом Rutube с атакой на атомную программу Ирана
Глава "Газпром-медиа" Александр Жаров в интервью РБК сравнил взлом российского видеохостинга Rutube с атакой на мирную атомную программу Ирана. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T10:44
2023-01-18T10:49
в мире
технологии
украина
иран
россия
rutube
газпром-медиа холдинг
александр жаров
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава "Газпром-медиа" Александр Жаров в интервью РБК сравнил взлом российского видеохостинга Rutube с атакой на мирную атомную программу Ирана.Как заявил Жаров, хакерская атака на сервис, произошедшая девятого мая 2022 года, готовилась еще задолго до начала спецоперации на Украине. Он считает, что изначально она носила "разведывательный и исследовательский характер", а во время реализации ее активной фазы целью стало уничтожение архитектуры Rutube без возможности восстановления."Как отвлекающий маневр — для концентрации нашего внимания на ложной цели — была опубликована база пользователей на сторонних публичных серверах третьей страны", — заявил предприниматель.Глава "Газпром-медиа" утверждает, что хакеры, взломавшие видеохостинг, одновременно запустили программу "самостирания серверов" и шифровку баз логических связей.Жаров описал стратегию взлома "не уникальной, но очень редкой", сравнив ее операцией Stuxnet, преследовавшей собой цель уничтожить атомную программу Ирана.Он также добавил, что компания уже восстановила работоспособность Rutube и утраченные элементов его архитектуры.В День Победы видеохостинг RuTube подвергся сильнейшей хакерской атаке. Работу сервиса возобновили 11 мая. Украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров признал, что кибератаку совершили хакеры с Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
https://ria.ru/20230118/minsk-1845638918.html
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в мире, технологии, украина, иран, россия, rutube, газпром-медиа холдинг, александр жаров
В мире, Технологии, Украина, Иран, Россия, Rutube, Газпром-Медиа Холдинг, Александр Жаров
10:44 18.01.2023 (обновлено: 10:49 18.01.2023)
 
Жаров сравнил взлом Rutube с атакой на атомную программу Ирана

РБК: глава "Газпром-медика" Жаров сравнил взлом Rutube с атакой на атомную программу Ирана

© Предоставлено пресс-службой RutubeВидеохостинг Rutube
Видеохостинг Rutube
© Предоставлено пресс-службой Rutube
Видеохостинг Rutube. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава "Газпром-медиа" Александр Жаров в интервью РБК сравнил взлом российского видеохостинга Rutube с атакой на мирную атомную программу Ирана.
Как заявил Жаров, хакерская атака на сервис, произошедшая девятого мая 2022 года, готовилась еще задолго до начала спецоперации на Украине. Он считает, что изначально она носила "разведывательный и исследовательский характер", а во время реализации ее активной фазы целью стало уничтожение архитектуры Rutube без возможности восстановления.
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"Как отвлекающий маневр — для концентрации нашего внимания на ложной цели — была опубликована база пользователей на сторонних публичных серверах третьей страны", — заявил предприниматель.
Глава "Газпром-медиа" утверждает, что хакеры, взломавшие видеохостинг, одновременно запустили программу "самостирания серверов" и шифровку баз логических связей.
Жаров описал стратегию взлома "не уникальной, но очень редкой", сравнив ее операцией Stuxnet, преследовавшей собой цель уничтожить атомную программу Ирана.
Он также добавил, что компания уже восстановила работоспособность Rutube и утраченные элементов его архитектуры.
В День Победы видеохостинг RuTube подвергся сильнейшей хакерской атаке. Работу сервиса возобновили 11 мая. Украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров признал, что кибератаку совершили хакеры с Украины.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
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В миреТехнологииУкраинаИранРоссияRutubeГазпром-Медиа ХолдингАлександр Жаров
 
 
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