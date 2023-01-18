https://ria.ru/20230118/rustore-1845633562.html
Маркетплейс RuStore ввел возможность размещать платные приложения
Маркетплейс RuStore ввел возможность размещать платные приложения - РИА Новости, 18.01.2023
Маркетплейс RuStore ввел возможность размещать платные приложения
Российский маркетплейс RuStore ввёл возможность размещать платные приложения, прежде всего игры, говорится в сообщении VK, разработавшей маркетплейс. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T09:15
2023-01-18T09:15
2023-01-18T09:30
технологии
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российский маркетплейс RuStore ввёл возможность размещать платные приложения, прежде всего игры, говорится в сообщении VK, разработавшей маркетплейс. В конце мая VK совместно с Минцифры РФ в ответ на отключение возможности оплачивать продукты российскими банковскими картами в Google Play и App Store запустили бета-версию отечественного магазина RuStore, которая работает на мобильных устройствах с операционной системой Android. "В официальном российском сторе стали доступны платные приложения — прежде всего игры. Пользователи могут оплатить покупки российскими банковскими картами, с помощью Системы быстрых платежей и со счета мобильного телефона", - говорится в сообщении. Отмечается также, что в личном кабинете разработчика отображается статистика платежей: информация о покупках, их количестве и стоимости. В конце августа RuStore ввел возможность совершать покупки внутри приложений с помощью подписок и разовых покупок.
https://ria.ru/20221110/rustore-1830418302.html
https://ria.ru/20220916/rustore-1817374651.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, google android, google
Технологии, Россия, Google Android, Google
09:15 18.01.2023 (обновлено: 09:30 18.01.2023)
Маркетплейс RuStore ввел возможность размещать платные приложения
VK: RuStore ввел возможность размещать платные приложения, прежде всего игры
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российский маркетплейс RuStore ввёл возможность размещать платные приложения, прежде всего игры, говорится в сообщении VK, разработавшей маркетплейс.
В конце мая VK совместно с Минцифры РФ
в ответ на отключение возможности оплачивать продукты российскими банковскими картами в Google
Play и App Store запустили бета-версию отечественного магазина RuStore, которая работает на мобильных устройствах с операционной системой Android
.
"В официальном российском сторе стали доступны платные приложения — прежде всего игры. Пользователи могут оплатить покупки российскими банковскими картами, с помощью Системы быстрых платежей и со счета мобильного телефона", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что в личном кабинете разработчика отображается статистика платежей: информация о покупках, их количестве и стоимости.
В конце августа RuStore ввел возможность совершать покупки внутри приложений с помощью подписок и разовых покупок.