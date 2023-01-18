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Маркетплейс RuStore ввел возможность размещать платные приложения - РИА Новости, 18.01.2023
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Маркетплейс RuStore ввел возможность размещать платные приложения
Маркетплейс RuStore ввел возможность размещать платные приложения - РИА Новости, 18.01.2023
Маркетплейс RuStore ввел возможность размещать платные приложения
Российский маркетплейс RuStore ввёл возможность размещать платные приложения, прежде всего игры, говорится в сообщении VK, разработавшей маркетплейс. РИА Новости, 18.01.2023
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технологии
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российский маркетплейс RuStore ввёл возможность размещать платные приложения, прежде всего игры, говорится в сообщении VK, разработавшей маркетплейс. В конце мая VK совместно с Минцифры РФ в ответ на отключение возможности оплачивать продукты российскими банковскими картами в Google Play и App Store запустили бета-версию отечественного магазина RuStore, которая работает на мобильных устройствах с операционной системой Android. "В официальном российском сторе стали доступны платные приложения — прежде всего игры. Пользователи могут оплатить покупки российскими банковскими картами, с помощью Системы быстрых платежей и со счета мобильного телефона", - говорится в сообщении. Отмечается также, что в личном кабинете разработчика отображается статистика платежей: информация о покупках, их количестве и стоимости. В конце августа RuStore ввел возможность совершать покупки внутри приложений с помощью подписок и разовых покупок.
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технологии, россия, google android, google
Технологии, Россия, Google Android, Google
09:15 18.01.2023 (обновлено: 09:30 18.01.2023)
 
Маркетплейс RuStore ввел возможность размещать платные приложения

VK: RuStore ввел возможность размещать платные приложения, прежде всего игры

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
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Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российский маркетплейс RuStore ввёл возможность размещать платные приложения, прежде всего игры, говорится в сообщении VK, разработавшей маркетплейс.
В конце мая VK совместно с Минцифры РФ в ответ на отключение возможности оплачивать продукты российскими банковскими картами в Google Play и App Store запустили бета-версию отечественного магазина RuStore, которая работает на мобильных устройствах с операционной системой Android.
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"В официальном российском сторе стали доступны платные приложения — прежде всего игры. Пользователи могут оплатить покупки российскими банковскими картами, с помощью Системы быстрых платежей и со счета мобильного телефона", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что в личном кабинете разработчика отображается статистика платежей: информация о покупках, их количестве и стоимости.
В конце августа RuStore ввел возможность совершать покупки внутри приложений с помощью подписок и разовых покупок.
Телефон компании Apple в магазине re:Store на Тверской улице в Москве, где 30 сентября начались продажи новых моделей iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
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