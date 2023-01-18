https://ria.ru/20230118/rustore-1845633562.html

Маркетплейс RuStore ввел возможность размещать платные приложения

Маркетплейс RuStore ввел возможность размещать платные приложения - РИА Новости, 18.01.2023

Маркетплейс RuStore ввел возможность размещать платные приложения

Российский маркетплейс RuStore ввёл возможность размещать платные приложения, прежде всего игры, говорится в сообщении VK, разработавшей маркетплейс. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T09:15

2023-01-18T09:15

2023-01-18T09:30

технологии

россия

google android

google

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759495134_0:12:2000:1137_1920x0_80_0_0_fc495898658053ed88753785084080b6.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российский маркетплейс RuStore ввёл возможность размещать платные приложения, прежде всего игры, говорится в сообщении VK, разработавшей маркетплейс. В конце мая VK совместно с Минцифры РФ в ответ на отключение возможности оплачивать продукты российскими банковскими картами в Google Play и App Store запустили бета-версию отечественного магазина RuStore, которая работает на мобильных устройствах с операционной системой Android. "В официальном российском сторе стали доступны платные приложения — прежде всего игры. Пользователи могут оплатить покупки российскими банковскими картами, с помощью Системы быстрых платежей и со счета мобильного телефона", - говорится в сообщении. Отмечается также, что в личном кабинете разработчика отображается статистика платежей: информация о покупках, их количестве и стоимости. В конце августа RuStore ввел возможность совершать покупки внутри приложений с помощью подписок и разовых покупок.

https://ria.ru/20221110/rustore-1830418302.html

https://ria.ru/20220916/rustore-1817374651.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, google android, google