Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ заявили, что уничтожение УПЦ на Украине подрывает мирный диалог - РИА Новости, 18.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230118/rpts-1845607288.html
В РПЦ заявили, что уничтожение УПЦ на Украине подрывает мирный диалог
В РПЦ заявили, что уничтожение УПЦ на Украине подрывает мирный диалог - РИА Новости, 18.01.2023
В РПЦ заявили, что уничтожение УПЦ на Украине подрывает мирный диалог
Основа мирного диалога подрывается на Украине попытками правительства уничтожить каноническую Украинскую православную церковь, заявил председатель отдела... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T00:14
2023-01-18T00:14
василий небензя
украина
россия
оон
украинская православная церковь
московский патриархат
ситуация вокруг упц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833428114_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_3a665f1c041a5ae29296e672353a3ef2.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Основа мирного диалога подрывается на Украине попытками правительства уничтожить каноническую Украинскую православную церковь, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), выступивший по видеосвязи на заседания Совета безопасности ООН. Постпред России при ООН Василий Небензя 14 января запросил заседание Совета безопасности ООН на 17 января в связи с преследованием инакомыслящих на Украине, а также из-за гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). "Православное христианство на протяжении многих веков составляло общую духовную и культурную основу жизни народов России и Украины и могло бы служить восстановлению взаимопонимания в будущем, но сама основа подобного диалога подрывается на Украине именно сейчас, когда по инициативе руководства Украины предпринимаются попытки уничтожения УПЦ", - сказал митрополит. Он отметил, что Русская православная церковь как самостоятельно, так и в содружестве с другими поместными православными церквями, Римско- католической церковью, протестантскими конфессиями, представителями мировых традиционных религий принимает посильное участие в защите прав верующих всего мира, в особенности же христиан. "В настоящее время мы предельно обеспокоены вопиющими нарушениями общечеловеческих и конституционных прав православных верующих Украины. Трудно переоценить миротворческий потенциал религии и Церкви в межгосударственных и гражданских конфликтах", - добавил митрополит Антоний. Он подчеркнул, что УПЦ - это не политическая, а религиозная организация, которая объединяет более 12 тысяч общин и миллионы украинских граждан.
https://ria.ru/20230117/mitropolit-1845602169.html
https://ria.ru/20230117/repressii-1845605310.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833428114_198:21:1280:833_1920x0_80_0_0_eee79edb96a3a6b78e62296d32ba29e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
василий небензя, украина, россия, оон, украинская православная церковь, московский патриархат, ситуация вокруг упц
Василий Небензя, Украина, Россия, ООН, Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ
00:14 18.01.2023
 
В РПЦ заявили, что уничтожение УПЦ на Украине подрывает мирный диалог

Митрополит Антоний: основа мирного диалога подрывается на Украине попытками уничтожить УПЦ

© Фото : СБУСотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Основа мирного диалога подрывается на Украине попытками правительства уничтожить каноническую Украинскую православную церковь, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), выступивший по видеосвязи на заседания Совета безопасности ООН.
Постпред России при ООН Василий Небензя 14 января запросил заседание Совета безопасности ООН на 17 января в связи с преследованием инакомыслящих на Украине, а также из-за гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 23:15Религия
Митрополит РПЦ впервые в истории выступил в Совбезе ООН
"Православное христианство на протяжении многих веков составляло общую духовную и культурную основу жизни народов России и Украины и могло бы служить восстановлению взаимопонимания в будущем, но сама основа подобного диалога подрывается на Украине именно сейчас, когда по инициативе руководства Украины предпринимаются попытки уничтожения УПЦ", - сказал митрополит.
Он отметил, что Русская православная церковь как самостоятельно, так и в содружестве с другими поместными православными церквями, Римско- католической церковью, протестантскими конфессиями, представителями мировых традиционных религий принимает посильное участие в защите прав верующих всего мира, в особенности же христиан.
"В настоящее время мы предельно обеспокоены вопиющими нарушениями общечеловеческих и конституционных прав православных верующих Украины. Трудно переоценить миротворческий потенциал религии и Церкви в межгосударственных и гражданских конфликтах", - добавил митрополит Антоний.
Он подчеркнул, что УПЦ - это не политическая, а религиозная организация, которая объединяет более 12 тысяч общин и миллионы украинских граждан.
Владимиро-Ольгинский храм Десятинного монастыря - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 23:43Религия
В РПЦ назвали лишение гражданства епископов УПЦ политическими репрессиями
 
Василий НебензяУкраинаРоссияООНУкраинская православная церковьМосковский ПатриархатСитуация вокруг УПЦ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала