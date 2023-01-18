https://ria.ru/20230118/rpts-1845607288.html

В РПЦ заявили, что уничтожение УПЦ на Украине подрывает мирный диалог

В РПЦ заявили, что уничтожение УПЦ на Украине подрывает мирный диалог - РИА Новости, 18.01.2023

В РПЦ заявили, что уничтожение УПЦ на Украине подрывает мирный диалог

Основа мирного диалога подрывается на Украине попытками правительства уничтожить каноническую Украинскую православную церковь, заявил председатель отдела... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T00:14

2023-01-18T00:14

2023-01-18T00:14

василий небензя

украина

россия

оон

украинская православная церковь

московский патриархат

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Основа мирного диалога подрывается на Украине попытками правительства уничтожить каноническую Украинскую православную церковь, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), выступивший по видеосвязи на заседания Совета безопасности ООН. Постпред России при ООН Василий Небензя 14 января запросил заседание Совета безопасности ООН на 17 января в связи с преследованием инакомыслящих на Украине, а также из-за гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). "Православное христианство на протяжении многих веков составляло общую духовную и культурную основу жизни народов России и Украины и могло бы служить восстановлению взаимопонимания в будущем, но сама основа подобного диалога подрывается на Украине именно сейчас, когда по инициативе руководства Украины предпринимаются попытки уничтожения УПЦ", - сказал митрополит. Он отметил, что Русская православная церковь как самостоятельно, так и в содружестве с другими поместными православными церквями, Римско- католической церковью, протестантскими конфессиями, представителями мировых традиционных религий принимает посильное участие в защите прав верующих всего мира, в особенности же христиан. "В настоящее время мы предельно обеспокоены вопиющими нарушениями общечеловеческих и конституционных прав православных верующих Украины. Трудно переоценить миротворческий потенциал религии и Церкви в межгосударственных и гражданских конфликтах", - добавил митрополит Антоний. Он подчеркнул, что УПЦ - это не политическая, а религиозная организация, которая объединяет более 12 тысяч общин и миллионы украинских граждан.

https://ria.ru/20230117/mitropolit-1845602169.html

https://ria.ru/20230117/repressii-1845605310.html

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василий небензя, украина, россия, оон, украинская православная церковь, московский патриархат, ситуация вокруг упц