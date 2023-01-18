https://ria.ru/20230118/rpts-1845606848.html

В РПЦ заявили, что власти Украины ставят целью тотальный контроль религии

В РПЦ заявили, что власти Украины ставят целью тотальный контроль религии - РИА Новости, 18.01.2023

В РПЦ заявили, что власти Украины ставят целью тотальный контроль религии

Власти Украины поставили себе целью тотальный контроль религиозной жизни общества в стране, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T00:07

2023-01-18T00:07

2023-01-18T00:07

украина

московский патриархат

оон

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Власти Украины поставили себе целью тотальный контроль религиозной жизни общества в стране, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), выступая на заседании Совета безопасности ООН. "Политические репрессии против епископата стали кульминацией репрессивной религиозной политики властей Украины на протяжении последних лет, конечной целью которой является… тотальный контроль религиозной жизни общества со стороны государственных органов", – заявил митрополит. Он подчеркнул, что уголовные дела против епископов и священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) возбуждаются по надуманным причинам, а "уликами" становятся подчас старые газеты и книги из их личных библиотек.

https://ria.ru/20230117/khramy-1845606171.html

украина

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украина, московский патриархат, оон