https://ria.ru/20230118/rossiyane-1845809426.html

В Госдуму внесли проект о правовой помощи россиянам за рубежом

В Госдуму внесли проект о правовой помощи россиянам за рубежом - РИА Новости, 18.01.2023

В Госдуму внесли проект о правовой помощи россиянам за рубежом

В ГД внесен проект о правовой помощи, оказываемой гражданам РФ за рубежом, он даст инструмент консульским учреждениям, расширяя полномочия дипломатов в сфере... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T18:21

2023-01-18T18:21

2023-01-18T19:12

госдума рф

россия

василий пискарев

политика

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. В ГД внесен проект о правовой помощи, оказываемой гражданам РФ за рубежом, он даст инструмент консульским учреждениям, расширяя полномочия дипломатов в сфере защиты прав граждан РФ на досудебной и судебной стадиях, об этом сообщил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев."В Государственную думу внесен законопроект, который поможет повысить уровень правовой помощи, оказываемой гражданам России за рубежом, и будет способствовать более эффективной защите наших граждан от противоправных действий", - сообщил журналистам Пискарев.Инициатива позволит задействовать "все возможности для оказания правовой помощи" гражданам России за рубежом, где граждане РФ подвергаются "нападкам и преследуются по национальному признаку"."Предложенные нами поправки в УПК РФ дают дополнительный инструмент консульским учреждениям Российской Федерации, расширяя полномочия дипломатов для выполнения отдельных процессуальных действий в сфере защиты прав наших граждан на досудебной и судебной стадиях при соблюдении норм международного права", - сообщил Пискарев.

https://ria.ru/20230118/imuschestvo-1845718003.html

https://ria.ru/20230118/tsennosti-1845810363.html

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Владимир Лаврентьев

госдума рф, россия, василий пискарев, политика