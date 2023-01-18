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В Госдуму внесли проект о правовой помощи россиянам за рубежом - РИА Новости, 18.01.2023
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В Госдуму внесли проект о правовой помощи россиянам за рубежом
В Госдуму внесли проект о правовой помощи россиянам за рубежом - РИА Новости, 18.01.2023
В Госдуму внесли проект о правовой помощи россиянам за рубежом
В ГД внесен проект о правовой помощи, оказываемой гражданам РФ за рубежом, он даст инструмент консульским учреждениям, расширяя полномочия дипломатов в сфере... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T18:21
2023-01-18T19:12
госдума рф
россия
василий пискарев
политика
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. В ГД внесен проект о правовой помощи, оказываемой гражданам РФ за рубежом, он даст инструмент консульским учреждениям, расширяя полномочия дипломатов в сфере защиты прав граждан РФ на досудебной и судебной стадиях, об этом сообщил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев."В Государственную думу внесен законопроект, который поможет повысить уровень правовой помощи, оказываемой гражданам России за рубежом, и будет способствовать более эффективной защите наших граждан от противоправных действий", - сообщил журналистам Пискарев.Инициатива позволит задействовать "все возможности для оказания правовой помощи" гражданам России за рубежом, где граждане РФ подвергаются "нападкам и преследуются по национальному признаку"."Предложенные нами поправки в УПК РФ дают дополнительный инструмент консульским учреждениям Российской Федерации, расширяя полномочия дипломатов для выполнения отдельных процессуальных действий в сфере защиты прав наших граждан на досудебной и судебной стадиях при соблюдении норм международного права", - сообщил Пискарев.
https://ria.ru/20230118/imuschestvo-1845718003.html
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госдума рф, россия, василий пискарев, политика
Госдума РФ, Россия, Василий Пискарев, Политика
18:21 18.01.2023 (обновлено: 19:12 18.01.2023)
 
В Госдуму внесли проект о правовой помощи россиянам за рубежом

В Госдуму внесли проект о правовой помощи, оказываемой россиянам за рубежом

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. В ГД внесен проект о правовой помощи, оказываемой гражданам РФ за рубежом, он даст инструмент консульским учреждениям, расширяя полномочия дипломатов в сфере защиты прав граждан РФ на досудебной и судебной стадиях, об этом сообщил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев.
"В Государственную думу внесен законопроект, который поможет повысить уровень правовой помощи, оказываемой гражданам России за рубежом, и будет способствовать более эффективной защите наших граждан от противоправных действий", - сообщил журналистам Пискарев.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 14:00
Источник: ГД готовит проект о конфискации имущества части уехавших россиян
Инициатива позволит задействовать "все возможности для оказания правовой помощи" гражданам России за рубежом, где граждане РФ подвергаются "нападкам и преследуются по национальному признаку".
"Предложенные нами поправки в УПК РФ дают дополнительный инструмент консульским учреждениям Российской Федерации, расширяя полномочия дипломатов для выполнения отдельных процессуальных действий в сфере защиты прав наших граждан на досудебной и судебной стадиях при соблюдении норм международного права", - сообщил Пискарев.
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 18:26
Источник: в ГД создали группу по укреплению духовно-нравственных ценностей
 
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