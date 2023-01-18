https://ria.ru/20230118/rossiyane-1845809426.html
В Госдуму внесли проект о правовой помощи россиянам за рубежом
В Госдуму внесли проект о правовой помощи россиянам за рубежом - РИА Новости, 18.01.2023
В Госдуму внесли проект о правовой помощи россиянам за рубежом
В ГД внесен проект о правовой помощи, оказываемой гражданам РФ за рубежом, он даст инструмент консульским учреждениям, расширяя полномочия дипломатов в сфере... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T18:21
2023-01-18T18:21
2023-01-18T19:12
госдума рф
россия
василий пискарев
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. В ГД внесен проект о правовой помощи, оказываемой гражданам РФ за рубежом, он даст инструмент консульским учреждениям, расширяя полномочия дипломатов в сфере защиты прав граждан РФ на досудебной и судебной стадиях, об этом сообщил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев."В Государственную думу внесен законопроект, который поможет повысить уровень правовой помощи, оказываемой гражданам России за рубежом, и будет способствовать более эффективной защите наших граждан от противоправных действий", - сообщил журналистам Пискарев.Инициатива позволит задействовать "все возможности для оказания правовой помощи" гражданам России за рубежом, где граждане РФ подвергаются "нападкам и преследуются по национальному признаку"."Предложенные нами поправки в УПК РФ дают дополнительный инструмент консульским учреждениям Российской Федерации, расширяя полномочия дипломатов для выполнения отдельных процессуальных действий в сфере защиты прав наших граждан на досудебной и судебной стадиях при соблюдении норм международного права", - сообщил Пискарев.
https://ria.ru/20230118/imuschestvo-1845718003.html
https://ria.ru/20230118/tsennosti-1845810363.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, россия, василий пискарев, политика
Госдума РФ, Россия, Василий Пискарев, Политика
18:21 18.01.2023 (обновлено: 19:12 18.01.2023)
В Госдуму внесли проект о правовой помощи россиянам за рубежом
В Госдуму внесли проект о правовой помощи, оказываемой россиянам за рубежом
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. В ГД внесен проект о правовой помощи, оказываемой гражданам РФ за рубежом, он даст инструмент консульским учреждениям, расширяя полномочия дипломатов в сфере защиты прав граждан РФ на досудебной и судебной стадиях, об этом сообщил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев.
"В Государственную думу внесен законопроект, который поможет повысить уровень правовой помощи, оказываемой гражданам России за рубежом, и будет способствовать более эффективной защите наших граждан от противоправных действий", - сообщил журналистам Пискарев.
Инициатива позволит задействовать "все возможности для оказания правовой помощи" гражданам России за рубежом, где граждане РФ подвергаются "нападкам и преследуются по национальному признаку".
"Предложенные нами поправки в УПК РФ дают дополнительный инструмент консульским учреждениям Российской Федерации, расширяя полномочия дипломатов для выполнения отдельных процессуальных действий в сфере защиты прав наших граждан на досудебной и судебной стадиях при соблюдении норм международного права", - сообщил Пискарев.