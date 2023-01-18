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Японский журналист сделал неприятное открытие о России для Запада - РИА Новости, 18.01.2023
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Японский журналист сделал неприятное открытие о России для Запада
Японский журналист сделал неприятное открытие о России для Запада - РИА Новости, 18.01.2023
Японский журналист сделал неприятное открытие о России для Запада
Экономика России выстояла перед лицом западных санкций, при этом менталитет россиян стал одной из причин устойчивости страны, говорится в статье японского... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T01:43
2023-01-18T01:44
в мире
россия
индия
китай
владимир путин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Экономика России выстояла перед лицом западных санкций, при этом менталитет россиян стал одной из причин устойчивости страны, говорится в статье японского журналиста Ватару Накамура, опубликованной на портале Yahoo News Japan.Как отметил Накамура, экономические санкции Запада оказали определенное влияние на Россию, однако серьезных трудностей, "которые представляют себе японцы", не возникло. "Телевидение хорошо показывает ситуации, если "что-то происходит", но не очень удачно, если "почти ничего не происходит", поэтому подобное положение вещей практически не освещается", - написал он.По его словам, из репортажей февраля-марта прошлого года у многих могло сложиться впечатление, что российская экономика рухнет под влиянием санкций, однако она продемонстрировала удивительную стойкость. В ответ на уход из страны ряда западных брендов власти разрешили параллельный импорт, поэтому и сейчас на полках магазинов можно найти, к примеру, продукцию Apple и Samsung, покинувших российский рынок.Что касается экономических показателей, то, как указал Накамура, в октябрьском обзоре МВФ Россия оказалась единственной страной, прогноз экономического роста которой пересмотрели в сторону повышения, хотя он и оставался отрицательным, тогда как прогнозы для развитых государств скорректировали в сторону понижения. Кроме того, остается стабильным и уровень безработицы.Стабильность российской экономики поддерживают и множество других факторов, включая продолжающуюся торговлю с Индией и Китаем, экспорт энергоносителей и растущие цены на них, а также продовольственное самообеспечение, отметил он.Журналист добавил, что еще одной важной вещью является менталитет россиян. Так, во время опросов люди, особенно те, кто старше 40, говорили ему о том, что после распада СССР нынешние потрясения — "ничто". Он указал, что западные санкции должны были оказать вторичный эффект распространения в стране усталости из-за спада в экономике, однако из-за описанной выше устойчивости вряд ли можно ожидать, что они окажут большое влияние."Это — один из примеров того, что оценка России по западным меркам — ошибочный подход", - резюмировал Накамура.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230117/sanktsii-1845490407.html
https://ria.ru/20230117/putin-1845483054.html
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в мире, россия, индия, китай, владимир путин, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Индия, Китай, Владимир Путин, Санкции в отношении России
01:43 18.01.2023 (обновлено: 01:44 18.01.2023)
 
Японский журналист сделал неприятное открытие о России для Запада

Японский журналист Накамура: экономика России выстояла перед лицом западных санкций

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Экономика России выстояла перед лицом западных санкций, при этом менталитет россиян стал одной из причин устойчивости страны, говорится в статье японского журналиста Ватару Накамура, опубликованной на портале Yahoo News Japan.
Как отметил Накамура, экономические санкции Запада оказали определенное влияние на Россию, однако серьезных трудностей, "которые представляют себе японцы", не возникло. "Телевидение хорошо показывает ситуации, если "что-то происходит", но не очень удачно, если "почти ничего не происходит", поэтому подобное положение вещей практически не освещается", - написал он.
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По его словам, из репортажей февраля-марта прошлого года у многих могло сложиться впечатление, что российская экономика рухнет под влиянием санкций, однако она продемонстрировала удивительную стойкость. В ответ на уход из страны ряда западных брендов власти разрешили параллельный импорт, поэтому и сейчас на полках магазинов можно найти, к примеру, продукцию Apple и Samsung, покинувших российский рынок.
Что касается экономических показателей, то, как указал Накамура, в октябрьском обзоре МВФ Россия оказалась единственной страной, прогноз экономического роста которой пересмотрели в сторону повышения, хотя он и оставался отрицательным, тогда как прогнозы для развитых государств скорректировали в сторону понижения. Кроме того, остается стабильным и уровень безработицы.
Стабильность российской экономики поддерживают и множество других факторов, включая продолжающуюся торговлю с Индией и Китаем, экспорт энергоносителей и растущие цены на них, а также продовольственное самообеспечение, отметил он.
Журналист добавил, что еще одной важной вещью является менталитет россиян. Так, во время опросов люди, особенно те, кто старше 40, говорили ему о том, что после распада СССР нынешние потрясения — "ничто". Он указал, что западные санкции должны были оказать вторичный эффект распространения в стране усталости из-за спада в экономике, однако из-за описанной выше устойчивости вряд ли можно ожидать, что они окажут большое влияние.
"Это — один из примеров того, что оценка России по западным меркам — ошибочный подход", - резюмировал Накамура.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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