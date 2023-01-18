https://ria.ru/20230118/rezolyutsiya-1845714504.html
Путин укорил тех, кто голосовал против осуждения героизации нацизма в ООН
Путин укорил тех, кто голосовал против осуждения героизации нацизма в ООН - РИА Новости, 18.01.2023
Путин укорил тех, кто голосовал против осуждения героизации нацизма в ООН
Президент РФ Владимир Путин, говоря о резолюции ООН, осуждающей героизацию нацизма, заявил, что это не просто амнезия историческая и политическая, а попытка... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:47
2023-01-18T13:47
2023-01-18T14:49
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о резолюции ООН, осуждающей героизацию нацизма, заявил, что это не просто амнезия историческая и политическая, а попытка держать фронт давления на РФ. "Совсем недавно в Организации Объединенных Наций предложили на голосование документ, осуждающий героизацию нацизма, и пятьдесят стран проголосовали против. Кто может быть против того, чтобы признать преступной героизацию нацизма? Ну что это такое? Это не просто амнезия какая-то историческая и политическая", - сказал российский лидер на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда. По его мнению, это вновь перенос политического давления на Россию. "Для чего? Для того, чтобы исходя из текущей политической конъюнктуры, держать такой общий фронт давления на нашу страну. В этом смысле, к сожалению, мало что меняется. А это значит, что мы должны последовательно защищать историческую правду", - заявил Путин.
https://ria.ru/20230118/genotsid-1845708490.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир путин, ленинград, оон, политика
Владимир Путин, Ленинград, ООН, Политика
13:47 18.01.2023 (обновлено: 14:49 18.01.2023)
Путин укорил тех, кто голосовал против осуждения героизации нацизма в ООН
Путин: страны, голосовавшие в ООН против осуждения героизации нацизма, давят на Россию