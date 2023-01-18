https://ria.ru/20230118/reyting-1845771122.html
Россия вошла в двадцатку стран по вкладу в развитие цифровых технологий
Россия вошла в двадцатку стран по вкладу в развитие цифровых технологий - РИА Новости, 18.01.2023
Россия вошла в двадцатку стран по вкладу в развитие цифровых технологий
Россия заняла 14 место в интегральном рейтинге стран по вкладу в развитие цифровых технологий в 2021-2022 годах, первое место занял Китай, второе - США, третье... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T16:28
2023-01-18T16:28
2023-01-18T19:26
экономика
россия
ростелеком
технологии
в мире
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия заняла 14 место в интегральном рейтинге стран по вкладу в развитие цифровых технологий в 2021-2022 годах, первое место занял Китай, второе - США, третье - Индия, следует из исследования "Мониторинг глобальных трендов цифровизации в 2022 году", проведённом "Ростелекомом". Рейтинг строился на основе исследования числа научных публикации, патентов и объёма инвестиций, осуществлённых в разных странах. "Интересные изменения отмечаются среди стран-лидеров - количество переходит в качество. Китай обогнал США в интегральном рейтинге стран, став лидером по качественным показателям - научным статьям и патентам в сфере цифровых технологий. США сохраняет лидерство только в объеме инвестиций", - говорится в исследовании. "Россия заняла 14 место в рейтинге", - заявил во время медиа-завтрака "Аналитический хаб АНО "Цифровая экономика": Тренды" вице-президент компании "Ростелеком" Борис Глазков."Россия в сфере технологий цифровизации топливно-энергетического комплекса входит в тройку стран-лидеров по зарегистрированным патентам и в топ-5 по научным публикациям. Среди других стран можно отметить интересную динамику у Ирана, который, несмотря на санкции, вошел в мировой топ-10 по научным публикациям по двум направлениям — умные сети электроснабжения (Smart grid) и альтернативная энергетика", - отмечается в исследовании. Лидером по объему инвестиций в мире стало направление цифровой медицины (e-Health). В целом, в e-Health было зафиксировано инвестиционных сделок на общую сумму более 722 миллиардов долларов, на втором месте расположилась вычислительная биология с совокупной суммой в два раза меньше - 352 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20230110/voenkomat-1843871749.html
https://ria.ru/20221226/reyting-1841262150.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, ростелеком, технологии, в мире
Экономика, Россия, Ростелеком, Технологии, В мире
16:28 18.01.2023 (обновлено: 19:26 18.01.2023)
Россия вошла в двадцатку стран по вкладу в развитие цифровых технологий
Россия заняла 14 место в рейтинге стран по вкладу в развитие цифровых технологий
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия заняла 14 место в интегральном рейтинге стран по вкладу в развитие цифровых технологий в 2021-2022 годах, первое место занял Китай, второе - США, третье - Индия, следует из исследования "Мониторинг глобальных трендов цифровизации в 2022 году", проведённом "Ростелекомом".
Рейтинг строился на основе исследования числа научных публикации, патентов и объёма инвестиций, осуществлённых в разных странах.
"Интересные изменения отмечаются среди стран-лидеров - количество переходит в качество. Китай обогнал США в интегральном рейтинге стран, став лидером по качественным показателям - научным статьям и патентам в сфере цифровых технологий. США сохраняет лидерство только в объеме инвестиций", - говорится в исследовании.
"Россия заняла 14 место в рейтинге", - заявил во время медиа-завтрака "Аналитический хаб АНО "Цифровая экономика": Тренды" вице-президент компании "Ростелеком" Борис Глазков.
"Россия в сфере технологий цифровизации топливно-энергетического комплекса входит в тройку стран-лидеров по зарегистрированным патентам и в топ-5 по научным публикациям. Среди других стран можно отметить интересную динамику у Ирана
, который, несмотря на санкции, вошел в мировой топ-10 по научным публикациям по двум направлениям — умные сети электроснабжения (Smart grid) и альтернативная энергетика", - отмечается в исследовании.
Лидером по объему инвестиций в мире стало направление цифровой медицины (e-Health). В целом, в e-Health было зафиксировано инвестиционных сделок на общую сумму более 722 миллиардов долларов, на втором месте расположилась вычислительная биология с совокупной суммой в два раза меньше - 352 миллиарда долларов.