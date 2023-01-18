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Реннера выписали из больницы после аварии со снегоуборочной машиной - РИА Новости, 18.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230118/renner-1845652673.html
Реннера выписали из больницы после аварии со снегоуборочной машиной
Реннера выписали из больницы после аварии со снегоуборочной машиной - РИА Новости, 18.01.2023
Реннера выписали из больницы после аварии со снегоуборочной машиной
Джереми Реннера выписали из больницы, пишет The Guardian. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T11:03
2023-01-18T11:03
культура
новости культуры
кино и сериалы
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звезды
джереми реннер
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Джереми Реннера выписали из больницы, пишет The Guardian.Артист был экстренно госпитализирован 1 января. Он чистил дорогу рядом со своим домом на снегоуборочном комбайне. В какой-то момент Реннер вышел из машины, чтобы поговорить с родственниками. Тогда авто покатилось. Джереми попытался запрыгнуть на водительское место, но был сбит, уточнял People со ссылкой на пресс-конференцию, в которой участвовал Дарин Балаам, шериф Уошо (округ в Неваде).Актер получил "тупую травму груди и ортопедические травмы". Его прооперировали.Реннер — звезда Marvel. Зрители его знают по роли "Соколиного глаза" – меткого лучника и друга Наташи Романофф. В 2021 году вышел мини-сериал, посвященный персонажу Джереми.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, джереми реннер
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Джереми Реннер
11:03 18.01.2023
 
Реннера выписали из больницы после аварии со снегоуборочной машиной

Джереми Реннера выписали из больницы, куда он попал после аварии 1 января

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАктер Джереми Реннер
Актер Джереми Реннер - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Джереми Реннера выписали из больницы, пишет The Guardian.
Артист был экстренно госпитализирован 1 января. Он чистил дорогу рядом со своим домом на снегоуборочном комбайне. В какой-то момент Реннер вышел из машины, чтобы поговорить с родственниками. Тогда авто покатилось. Джереми попытался запрыгнуть на водительское место, но был сбит, уточнял People со ссылкой на пресс-конференцию, в которой участвовал Дарин Балаам, шериф Уошо (округ в Неваде).
Актер получил "тупую травму груди и ортопедические травмы". Его прооперировали.
Реннер — звезда Marvel. Зрители его знают по роли "Соколиного глаза" – меткого лучника и друга Наташи Романофф. В 2021 году вышел мини-сериал, посвященный персонажу Джереми.
Актер Джереми Реннер - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 15:37Культура
Сестра госпитализированного актера Реннера рассказала о его состоянии
 
КультураНовости культурыКино и сериалыЗнаменитостизвездыДжереми Реннер
 
 
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