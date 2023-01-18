https://ria.ru/20230118/renner-1845652673.html
Реннера выписали из больницы после аварии со снегоуборочной машиной
Реннера выписали из больницы после аварии со снегоуборочной машиной - РИА Новости, 18.01.2023
Реннера выписали из больницы после аварии со снегоуборочной машиной
Джереми Реннера выписали из больницы, пишет The Guardian. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T11:03
2023-01-18T11:03
2023-01-18T11:03
культура
новости культуры
кино и сериалы
знаменитости
звезды
джереми реннер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845531128_0:0:2240:1260_1920x0_80_0_0_ab6759db364803b9aa8487b924dc4f03.jpg
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Джереми Реннера выписали из больницы, пишет The Guardian.Артист был экстренно госпитализирован 1 января. Он чистил дорогу рядом со своим домом на снегоуборочном комбайне. В какой-то момент Реннер вышел из машины, чтобы поговорить с родственниками. Тогда авто покатилось. Джереми попытался запрыгнуть на водительское место, но был сбит, уточнял People со ссылкой на пресс-конференцию, в которой участвовал Дарин Балаам, шериф Уошо (округ в Неваде).Актер получил "тупую травму груди и ортопедические травмы". Его прооперировали.Реннер — звезда Marvel. Зрители его знают по роли "Соколиного глаза" – меткого лучника и друга Наташи Романофф. В 2021 году вышел мини-сериал, посвященный персонажу Джереми.
https://ria.ru/20230112/renner-1844417192.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845531128_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fb869b93f7d8f1de6278be679749c0c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, джереми реннер
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Джереми Реннер
Реннера выписали из больницы после аварии со снегоуборочной машиной
Джереми Реннера выписали из больницы, куда он попал после аварии 1 января