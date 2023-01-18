https://ria.ru/20230118/renner-1845652673.html

Реннера выписали из больницы после аварии со снегоуборочной машиной

Реннера выписали из больницы после аварии со снегоуборочной машиной - РИА Новости, 18.01.2023

Реннера выписали из больницы после аварии со снегоуборочной машиной

Джереми Реннера выписали из больницы, пишет The Guardian. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T11:03

2023-01-18T11:03

2023-01-18T11:03

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Джереми Реннера выписали из больницы, пишет The Guardian.Артист был экстренно госпитализирован 1 января. Он чистил дорогу рядом со своим домом на снегоуборочном комбайне. В какой-то момент Реннер вышел из машины, чтобы поговорить с родственниками. Тогда авто покатилось. Джереми попытался запрыгнуть на водительское место, но был сбит, уточнял People со ссылкой на пресс-конференцию, в которой участвовал Дарин Балаам, шериф Уошо (округ в Неваде).Актер получил "тупую травму груди и ортопедические травмы". Его прооперировали.Реннер — звезда Marvel. Зрители его знают по роли "Соколиного глаза" – меткого лучника и друга Наташи Романофф. В 2021 году вышел мини-сериал, посвященный персонажу Джереми.

https://ria.ru/20230112/renner-1844417192.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, джереми реннер