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Военный рассказал, как в плену на Украине пытают российских офицеров - РИА Новости, 18.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230118/pytki-1845766343.html
Военный рассказал, как в плену на Украине пытают российских офицеров
Военный рассказал, как в плену на Украине пытают российских офицеров - РИА Новости, 18.01.2023
Военный рассказал, как в плену на Украине пытают российских офицеров
Российских военнопленных избивали, пытали и заставляли учить украинский гимн в плену на Украине, рассказал военный Алексей Лукоянов, история которого... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T16:17
2023-01-18T18:25
специальная военная операция на украине
в мире
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 янв — РИА Новости. Российских военнопленных избивали, пытали и заставляли учить украинский гимн в плену на Украине, рассказал военный Алексей Лукоянов, история которого опубликована в рамках спецпроекта "Трибунал. Пытки российских военнопленных".Лукоянов захвачен в плен ВСУ в начале марта 2022 года. По дороге в Россию навстречу ему выехал автомобиль, из него вышли три украинских бойца и приказали Лукоянову сдаться, угрожая оружием.В Киеве, под присмотром военных, которые производили задержание, Лукоянов находился примерно до 5 марта прошлого года. Как утверждается, в течение двух ночей они жестоко избивали российского солдата."Перед тем как они меня оттуда увезли, в Полтаву, они две ночи подряд меня избивали. Они нашли наручники. То есть я сидел на коленях, у меня руки были за спиной в наручниках. Они прыгали на наручниках, руками, ногами били, обзывали", — говорит мужчина.Еще более изощренным пыткам, по словам Лукоянова, подвергались российские офицеры. Об этом вернувшийся из зоны спецоперации солдат слышал со слов старшего лейтенанта — командира роты материального обеспечения, который в плену рассказал Лукоянову о зверствах украинцев. "У нас был один раненый, и ему, получается, прямую кишку достали наружу, и он не мог сидеть. К нам приезжал главный по службе в СИЗО в Украине. Он говорил, что они строят лагерь для военнопленных, что всех будут переводить туда. И еще желал нам гореть в аду", — заявил военный.По его словам, все допросы проводились под дулами автоматов. Показания, которые записывались на камеру, военнопленные должны были давать по бумажке, на которой было "очернение Вооруженных сил России". Кроме того, российских военнопленных заставляли учить украинский гимн.
https://ria.ru/20230118/plen-1845651965.html
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в мире, украина, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев
16:17 18.01.2023 (обновлено: 18:25 18.01.2023)
 
Военный рассказал, как в плену на Украине пытают российских офицеров

Российский военный Алексей Лукоянов рассказал о пытках и избиениях в украинском плену

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие, возвращенные из плена. Скриншот видео
Российские военнослужащие, возвращенные из плена. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие, возвращенные из плена. Скриншот видео
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 янв — РИА Новости. Российских военнопленных избивали, пытали и заставляли учить украинский гимн в плену на Украине, рассказал военный Алексей Лукоянов, история которого опубликована в рамках спецпроекта "Трибунал. Пытки российских военнопленных".
Лукоянов захвачен в плен ВСУ в начале марта 2022 года. По дороге в Россию навстречу ему выехал автомобиль, из него вышли три украинских бойца и приказали Лукоянову сдаться, угрожая оружием.
Луганск - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
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В Киеве, под присмотром военных, которые производили задержание, Лукоянов находился примерно до 5 марта прошлого года. Как утверждается, в течение двух ночей они жестоко избивали российского солдата.
"Перед тем как они меня оттуда увезли, в Полтаву, они две ночи подряд меня избивали. Они нашли наручники. То есть я сидел на коленях, у меня руки были за спиной в наручниках. Они прыгали на наручниках, руками, ногами били, обзывали", — говорит мужчина.
Еще более изощренным пыткам, по словам Лукоянова, подвергались российские офицеры. Об этом вернувшийся из зоны спецоперации солдат слышал со слов старшего лейтенанта — командира роты материального обеспечения, который в плену рассказал Лукоянову о зверствах украинцев.
"У нас был один раненый, и ему, получается, прямую кишку достали наружу, и он не мог сидеть. К нам приезжал главный по службе в СИЗО в Украине. Он говорил, что они строят лагерь для военнопленных, что всех будут переводить туда. И еще желал нам гореть в аду", — заявил военный.
По его словам, все допросы проводились под дулами автоматов. Показания, которые записывались на камеру, военнопленные должны были давать по бумажке, на которой было "очернение Вооруженных сил России". Кроме того, российских военнопленных заставляли учить украинский гимн.
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