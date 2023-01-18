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США назвали поставки систем ПВО Украине приоритетом помощи - РИА Новости, 18.01.2023
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США назвали поставки систем ПВО Украине приоритетом помощи
США назвали поставки систем ПВО Украине приоритетом помощи - РИА Новости, 18.01.2023
США назвали поставки систем ПВО Украине приоритетом помощи
США не знают, сколько зенитно-ракетных комплексов Patriot нужно Украине, однако рассматривают поставки систем противовоздушной обороны приоритетом в помощи... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T21:22
2023-01-18T21:22
в мире
украина
нато
министерство обороны сша
сша
джон кирби
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. США не знают, сколько зенитно-ракетных комплексов Patriot нужно Украине, однако рассматривают поставки систем противовоздушной обороны приоритетом в помощи Киеву, заявил в среду координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Кирби добавил, что на доставку систем ПВО на Украину потребуется время, связанное с обучением украинских военных работе с Patriot. Ранее Пентагон сообщал, что украинские военные будут осваивать Patriot на базе в Оклахоме. Американцы рассчитывают за несколько месяцев подготовить украинских военных применению и обслуживанию комплексов Patriot, первая батарея которых вошла в последний пакет помощи Киеву. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230117/ukraina-1845397213.html
https://ria.ru/20230118/pomosch-1845804969.html
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в мире, украина, нато, министерство обороны сша, сша, джон кирби, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
В мире, Украина, НАТО, Министерство обороны США, США, Джон Кирби, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
21:22 18.01.2023
 
США назвали поставки систем ПВО Украине приоритетом помощи

В Белом доме назвали поставки систем ПВО Украине приоритетом помощи США

© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinЗРК Patriot
ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
ЗРК Patriot. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. США не знают, сколько зенитно-ракетных комплексов Patriot нужно Украине, однако рассматривают поставки систем противовоздушной обороны приоритетом в помощи Киеву, заявил в среду координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Я не видел и мне неизвестно о какой-либо оценке конкретного числа батарей Patriot, необходимых Украине. Но мы знаем, что противовоздушная оборона остается приоритетом", - сообщил он журналистам.
Кирби добавил, что на доставку систем ПВО на Украину потребуется время, связанное с обучением украинских военных работе с Patriot.
Ранее Пентагон сообщал, что украинские военные будут осваивать Patriot на базе в Оклахоме. Американцы рассчитывают за несколько месяцев подготовить украинских военных применению и обслуживанию комплексов Patriot, первая батарея которых вошла в последний пакет помощи Киеву.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 11:51
В США раскрыли, чем кончится вмешательство Пентагона в украинский кризис
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 18:02Специальная военная операция на Украине
Киев нуждается в значительном увеличении военной помощи, заявил Столтенберг
 
В миреУкраинаНАТОМинистерство обороны СШАСШАДжон КирбиПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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