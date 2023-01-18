https://ria.ru/20230118/pvo-1845841383.html

США назвали поставки систем ПВО Украине приоритетом помощи

США назвали поставки систем ПВО Украине приоритетом помощи - РИА Новости, 18.01.2023

США назвали поставки систем ПВО Украине приоритетом помощи

США не знают, сколько зенитно-ракетных комплексов Patriot нужно Украине, однако рассматривают поставки систем противовоздушной обороны приоритетом в помощи... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T21:22

2023-01-18T21:22

2023-01-18T21:22

в мире

украина

нато

министерство обороны сша

сша

джон кирби

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. США не знают, сколько зенитно-ракетных комплексов Patriot нужно Украине, однако рассматривают поставки систем противовоздушной обороны приоритетом в помощи Киеву, заявил в среду координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Кирби добавил, что на доставку систем ПВО на Украину потребуется время, связанное с обучением украинских военных работе с Patriot. Ранее Пентагон сообщал, что украинские военные будут осваивать Patriot на базе в Оклахоме. Американцы рассчитывают за несколько месяцев подготовить украинских военных применению и обслуживанию комплексов Patriot, первая батарея которых вошла в последний пакет помощи Киеву. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230117/ukraina-1845397213.html

https://ria.ru/20230118/pomosch-1845804969.html

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в мире, украина, нато, министерство обороны сша, сша, джон кирби, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )