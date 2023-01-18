https://ria.ru/20230118/pvo-1845714104.html
На востоке Белгородской области сработала ПВО
На востоке Белгородской области сработала ПВО - РИА Новости, 18.01.2023
На востоке Белгородской области сработала ПВО
Система противовоздушной обороны сработала в Красногвардейском районе Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил региональный оперштаб. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:46
2023-01-18T13:46
2023-01-18T13:46
происшествия
белгородская область
красногвардейский район
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БЕЛГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала в Красногвардейском районе Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил региональный оперштаб. "Над Красногвардейским районом сработала наша система ПВО. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Оперативные службы сейчас обследуют территорию", - сообщается в Telegram-канале ведомства. Красногвардейский район расположен в восточной части Белгородской области.
https://ria.ru/20221115/raketa-1831779552.html
белгородская область
красногвардейский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, красногвардейский район
Происшествия, Белгородская область, Красногвардейский район
На востоке Белгородской области сработала ПВО
В Красногвардейском районе Белгородской области сработала ПВО