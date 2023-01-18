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На востоке Белгородской области сработала ПВО - РИА Новости, 18.01.2023
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На востоке Белгородской области сработала ПВО
На востоке Белгородской области сработала ПВО - РИА Новости, 18.01.2023
На востоке Белгородской области сработала ПВО
Система противовоздушной обороны сработала в Красногвардейском районе Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил региональный оперштаб. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:46
2023-01-18T13:46
происшествия
белгородская область
красногвардейский район
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БЕЛГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала в Красногвардейском районе Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил региональный оперштаб. "Над Красногвардейским районом сработала наша система ПВО. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Оперативные службы сейчас обследуют территорию", - сообщается в Telegram-канале ведомства. Красногвардейский район расположен в восточной части Белгородской области.
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, красногвардейский район
Происшествия, Белгородская область, Красногвардейский район
13:46 18.01.2023
 
На востоке Белгородской области сработала ПВО

В Красногвардейском районе Белгородской области сработала ПВО

© РИА НовостиВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала в Красногвардейском районе Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил региональный оперштаб.
"Над Красногвардейским районом сработала наша система ПВО. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Оперативные службы сейчас обследуют территорию", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Красногвардейский район расположен в восточной части Белгородской области.
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ПроисшествияБелгородская областьКрасногвардейский район
 
 
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