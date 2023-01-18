https://ria.ru/20230118/pvo-1845714104.html

На востоке Белгородской области сработала ПВО

На востоке Белгородской области сработала ПВО - РИА Новости, 18.01.2023

На востоке Белгородской области сработала ПВО

Система противовоздушной обороны сработала в Красногвардейском районе Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил региональный оперштаб. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T13:46

2023-01-18T13:46

2023-01-18T13:46

происшествия

белгородская область

красногвардейский район

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БЕЛГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала в Красногвардейском районе Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил региональный оперштаб. "Над Красногвардейским районом сработала наша система ПВО. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Оперативные службы сейчас обследуют территорию", - сообщается в Telegram-канале ведомства. Красногвардейский район расположен в восточной части Белгородской области.

https://ria.ru/20221115/raketa-1831779552.html

белгородская область

красногвардейский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, красногвардейский район