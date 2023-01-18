https://ria.ru/20230118/putin-1845753378.html
В России невозможно производить все на сто процентов, заявил Путин
В России невозможно производить все на сто процентов, заявил Путин - РИА Новости, 18.01.2023
В России невозможно производить все на сто процентов, заявил Путин
В России невозможно производить все на 100 процентов, но мы добьемся того уровня производства, который нам нужен, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T15:37
2023-01-18T15:37
2023-01-18T15:51
россия
экономика
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. В России невозможно производить все на 100 процентов, но мы добьемся того уровня производства, который нам нужен, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы сами стали в состоянии производить то, что вчера еще не могли", - сказал президент в среду в ходе общения с рабочими "Обуховского завода", входящего в концерн "Алмаз-Антей"."Конечно, это не значит, что мы можем производить все, 100%, но мы добьемся того уровня производства, который нам нужен", - продолжил Путин.
https://ria.ru/20230118/inflyatsiya-1845756570.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
15:37 18.01.2023 (обновлено: 15:51 18.01.2023)
В России невозможно производить все на сто процентов, заявил Путин
Путин: невозможно производить все, но Россия добьется необходимого уровня производства