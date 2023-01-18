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В России невозможно производить все на сто процентов, заявил Путин - РИА Новости, 18.01.2023
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В России невозможно производить все на сто процентов, заявил Путин
В России невозможно производить все на сто процентов, заявил Путин - РИА Новости, 18.01.2023
В России невозможно производить все на сто процентов, заявил Путин
В России невозможно производить все на 100 процентов, но мы добьемся того уровня производства, который нам нужен, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T15:37
2023-01-18T15:51
россия
экономика
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. В России невозможно производить все на 100 процентов, но мы добьемся того уровня производства, который нам нужен, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы сами стали в состоянии производить то, что вчера еще не могли", - сказал президент в среду в ходе общения с рабочими "Обуховского завода", входящего в концерн "Алмаз-Антей"."Конечно, это не значит, что мы можем производить все, 100%, но мы добьемся того уровня производства, который нам нужен", - продолжил Путин.
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
15:37 18.01.2023 (обновлено: 15:51 18.01.2023)
 
В России невозможно производить все на сто процентов, заявил Путин

Путин: невозможно производить все, но Россия добьется необходимого уровня производства

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. В России невозможно производить все на 100 процентов, но мы добьемся того уровня производства, который нам нужен, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы сами стали в состоянии производить то, что вчера еще не могли", - сказал президент в среду в ходе общения с рабочими "Обуховского завода", входящего в концерн "Алмаз-Антей".
"Конечно, это не значит, что мы можем производить все, 100%, но мы добьемся того уровня производства, который нам нужен", - продолжил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
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