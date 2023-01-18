https://ria.ru/20230118/putin-1845753378.html

В России невозможно производить все на сто процентов, заявил Путин

В России невозможно производить все на сто процентов, заявил Путин - РИА Новости, 18.01.2023

В России невозможно производить все на сто процентов, заявил Путин

В России невозможно производить все на 100 процентов, но мы добьемся того уровня производства, который нам нужен, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T15:37

2023-01-18T15:37

2023-01-18T15:51

россия

экономика

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. В России невозможно производить все на 100 процентов, но мы добьемся того уровня производства, который нам нужен, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы сами стали в состоянии производить то, что вчера еще не могли", - сказал президент в среду в ходе общения с рабочими "Обуховского завода", входящего в концерн "Алмаз-Антей"."Конечно, это не значит, что мы можем производить все, 100%, но мы добьемся того уровня производства, который нам нужен", - продолжил Путин.

https://ria.ru/20230118/inflyatsiya-1845756570.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, экономика, владимир путин