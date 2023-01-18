https://ria.ru/20230118/putin-1845752846.html
На предприятиях ОПК будут производить гражданскую продукцию, заявил Путин
На предприятиях ОПК будут производить гражданскую продукцию, заявил Путин - РИА Новости, 18.01.2023
На предприятиях ОПК будут производить гражданскую продукцию, заявил Путин
Несмотря на спецоперацию, актуальной остается задача производства на предприятиях ОПК гражданской продукции, доля такой продукции должна составлять 30%, заявил... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T15:33
2023-01-18T15:33
2023-01-18T16:18
безопасность
владимир путин
россия
концерн пво "алмаз-антей"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Несмотря на спецоперацию, актуальной остается задача производства на предприятиях ОПК гражданской продукции, доля такой продукции должна составлять 30%, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент отметил, что, несмотря на спецоперацию, актуальной остается задача производства на предприятиях ОПК и гражданской продукции. По его словам, доля такой продукции должна составлять 30%. По итогам 2021 года этот показатель составил 27%."Сейчас количество боевой техники увеличивается, и потребности у нас возрастают, но постепенно эта задача выпуска гражданской продукции все равно будет решаться. Будут и военные заказы, будем развивать и гражданскую часть. Уверен, что такие крупные концерны, как "Алмаз-Антей", "Обуховский завод", будут крепко стоять на ногах", - сказал он в связи с этим.
https://ria.ru/20230118/oboronka-1845753637.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, россия, концерн пво "алмаз-антей"
Безопасность, Владимир Путин, Россия, Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
15:33 18.01.2023 (обновлено: 16:18 18.01.2023)
На предприятиях ОПК будут производить гражданскую продукцию, заявил Путин
Путин: доля гражданской продукции на предприятиях ОПК должна составлять 30 процентов