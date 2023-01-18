https://ria.ru/20230118/putin-1845752846.html

На предприятиях ОПК будут производить гражданскую продукцию, заявил Путин

На предприятиях ОПК будут производить гражданскую продукцию, заявил Путин - РИА Новости, 18.01.2023

На предприятиях ОПК будут производить гражданскую продукцию, заявил Путин

Несмотря на спецоперацию, актуальной остается задача производства на предприятиях ОПК гражданской продукции, доля такой продукции должна составлять 30%, заявил... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T15:33

2023-01-18T15:33

2023-01-18T16:18

безопасность

владимир путин

россия

концерн пво "алмаз-антей"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Несмотря на спецоперацию, актуальной остается задача производства на предприятиях ОПК гражданской продукции, доля такой продукции должна составлять 30%, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент отметил, что, несмотря на спецоперацию, актуальной остается задача производства на предприятиях ОПК и гражданской продукции. По его словам, доля такой продукции должна составлять 30%. По итогам 2021 года этот показатель составил 27%."Сейчас количество боевой техники увеличивается, и потребности у нас возрастают, но постепенно эта задача выпуска гражданской продукции все равно будет решаться. Будут и военные заказы, будем развивать и гражданскую часть. Уверен, что такие крупные концерны, как "Алмаз-Антей", "Обуховский завод", будут крепко стоять на ногах", - сказал он в связи с этим.

https://ria.ru/20230118/oboronka-1845753637.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, владимир путин, россия, концерн пво "алмаз-антей"