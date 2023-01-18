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На предприятиях ОПК будут производить гражданскую продукцию, заявил Путин - РИА Новости, 18.01.2023
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На предприятиях ОПК будут производить гражданскую продукцию, заявил Путин
На предприятиях ОПК будут производить гражданскую продукцию, заявил Путин - РИА Новости, 18.01.2023
На предприятиях ОПК будут производить гражданскую продукцию, заявил Путин
Несмотря на спецоперацию, актуальной остается задача производства на предприятиях ОПК гражданской продукции, доля такой продукции должна составлять 30%, заявил... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T15:33
2023-01-18T16:18
безопасность
владимир путин
россия
концерн пво "алмаз-антей"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Несмотря на спецоперацию, актуальной остается задача производства на предприятиях ОПК гражданской продукции, доля такой продукции должна составлять 30%, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент отметил, что, несмотря на спецоперацию, актуальной остается задача производства на предприятиях ОПК и гражданской продукции. По его словам, доля такой продукции должна составлять 30%. По итогам 2021 года этот показатель составил 27%."Сейчас количество боевой техники увеличивается, и потребности у нас возрастают, но постепенно эта задача выпуска гражданской продукции все равно будет решаться. Будут и военные заказы, будем развивать и гражданскую часть. Уверен, что такие крупные концерны, как "Алмаз-Антей", "Обуховский завод", будут крепко стоять на ногах", - сказал он в связи с этим.
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безопасность, владимир путин, россия, концерн пво "алмаз-антей"
Безопасность, Владимир Путин, Россия, Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
15:33 18.01.2023 (обновлено: 16:18 18.01.2023)
 
На предприятиях ОПК будут производить гражданскую продукцию, заявил Путин

Путин: доля гражданской продукции на предприятиях ОПК должна составлять 30 процентов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими в ходе посещения АО "Северо-западный региональный центр концерна ВКО "Алмаз-Антей" - Обуховский завод
Президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими в ходе посещения АО Северо-западный региональный центр концерна ВКО Алмаз-Антей - Обуховский завод - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Несмотря на спецоперацию, актуальной остается задача производства на предприятиях ОПК гражданской продукции, доля такой продукции должна составлять 30%, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент отметил, что, несмотря на спецоперацию, актуальной остается задача производства на предприятиях ОПК и гражданской продукции. По его словам, доля такой продукции должна составлять 30%. По итогам 2021 года этот показатель составил 27%.
"Сейчас количество боевой техники увеличивается, и потребности у нас возрастают, но постепенно эта задача выпуска гражданской продукции все равно будет решаться. Будут и военные заказы, будем развивать и гражданскую часть. Уверен, что такие крупные концерны, как "Алмаз-Антей", "Обуховский завод", будут крепко стоять на ногах", - сказал он в связи с этим.
Президент России Владимир Путин во время посещения АО Северо-западный региональный центр концерна ВКО Алмаз-Антей — Обуховский завод - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 15:38
Путин рассказал об иностранных заказах для предприятий российского ОПК
 
БезопасностьВладимир ПутинРоссияКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"
 
 
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