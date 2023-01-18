https://ria.ru/20230118/putin-1845731139.html

Путин напомнил о значении "малой дороги жизни"

Путин напомнил о значении "малой дороги жизни" - РИА Новости, 18.01.2023

Путин напомнил о значении "малой дороги жизни"

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым вписать героические страницы, связанные с "малой дорогой жизни", в общий контекст обороны Ленинграда, об этом он РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T14:34

2023-01-18T14:34

2023-01-18T14:35

общество

владимир путин

россия

ленинград

финский залив

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает необходимым вписать героические страницы, связанные с "малой дорогой жизни", в общий контекст обороны Ленинграда, об этом он рассказал на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и блокадниками. "Что касается "малой дороги жизни" на островах Финского залива - это отдельная, очень героическая страница в истории Великой Отечественной войны, потому что бойцы, которые защищали наши гарнизоны на островах, в том числе на острове Гогланд, я там неоднократно бывал, они проявили удивительное мужество и уходили оттуда последними, уходили в Ленинград", - констатировал Путин. По его мнению, это действительно "достойно того, чтобы об этом вспомнить и эту историческую страницу соответствующим образом оформить и вписать в общий контекст обороны Ленинграда". "Согласен полностью, поработаем обязательно", - поддержал он это предложение. Путин также отметил вклад молодежи в сохранение исторической памяти. "Мне очень приятно, что молодые люди занимаются этими вопросами наряду с ветеранами. Это дорого стоит, потому что люди одного поколения лучше друг друга понимают, лучше слышат, чувствуют струнки, которые нужно затронуть для того, чтобы в душе человека возникли нужные ассоциации. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы этим занимаетесь", - сказал президент.

https://ria.ru/20221213/lenoblast-1838251305.html

https://ria.ru/20230118/blokada_leningrada-1845608816.html

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Путин в музее обороны и блокады Ленинграда Путин в музее обороны и блокады Ленинграда 2023-01-18T14:34 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, россия, ленинград, финский залив