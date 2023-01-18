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В России всегда предавали анафеме коллаборационистов, заявил Путин - РИА Новости, 18.01.2023
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В России всегда предавали анафеме коллаборационистов, заявил Путин
В России всегда предавали анафеме коллаборационистов, заявил Путин - РИА Новости, 18.01.2023
В России всегда предавали анафеме коллаборационистов, заявил Путин
Коллаборационистов и тех, кто пытается возродить нацизм, в России всегда предавали анафеме, ничто не может быть оправданием сотрудничества с нацистами, заявил... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T14:29
2023-01-18T14:29
владимир путин
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С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Коллаборационистов и тех, кто пытается возродить нацизм, в России всегда предавали анафеме, ничто не может быть оправданием сотрудничества с нацистами, заявил президент РФ Владимир Путин в среду в ходе общения с ветеранами. "Что касается попыток возрождения нацизма на этих территориях (бывшего СССР), вы знаете, ведь это было всегда. Всегда были коллаборационисты, предатели, всегда и везде, к сожалению, и у нас в России были такие. Достаточно вспомнить Русскую армию, так называемую, освободительную, и так далее. Все это было. Но мы должны предавать их анафеме, а наших бойцов, настоящих героев, не забывать и поднимать на пьедестал почета, и мы всегда будем это делать", - заявил глава государства. Он напомнил, что, к сожалению, во многих странах мира, в том числе и бывших республиках Союза, в частности, на Украине, происходит героизация нацизма. "Ничто не может быть оправданием сотрудничества с нацистами и с фашистами. Ничего. Это все прикрытие. На самом деле они предатели и нацисты", - убежден президент. Сегодняшних последователей таких идей он назвал неонацистами. "Что еще можно сказать про тех, кто возвеличивает и героизирует Бандеру на Украине, и возводит его в ранг национальных героев, и ходят потом тысячами по центральным улицам украинских городов? Ну кто они такие есть? Это дает нам полное право сказать, что они неонацисты, потому что Бандера и иже с ним сотрудничали с Гитлером и уничтожали тысячи людей", - добавил Путин. Он также обратил внимание, что немецкие оккупанты передавали Бандере и его последователям грязную работу. В ходе диалога с одним из участников встречи президент поблагодарил его за сохранение памяти о боевых товарищах. "И мы сделаем все, чтобы принять от вас эту эстафету", - заключил Путин.
https://radiosputnik.ria.ru/20230118/putin-1845723690.html
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владимир путин, россия, украина, ссср, общество
Владимир Путин, Россия, Украина, СССР, Общество
14:29 18.01.2023
 
В России всегда предавали анафеме коллаборационистов, заявил Путин

Путин заявил, что в России всегда предавали анафеме тех, кто пытался возродить нацизм

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений в Санкт-Петербурге
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С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Коллаборационистов и тех, кто пытается возродить нацизм, в России всегда предавали анафеме, ничто не может быть оправданием сотрудничества с нацистами, заявил президент РФ Владимир Путин в среду в ходе общения с ветеранами.
"Что касается попыток возрождения нацизма на этих территориях (бывшего СССР), вы знаете, ведь это было всегда. Всегда были коллаборационисты, предатели, всегда и везде, к сожалению, и у нас в России были такие. Достаточно вспомнить Русскую армию, так называемую, освободительную, и так далее. Все это было. Но мы должны предавать их анафеме, а наших бойцов, настоящих героев, не забывать и поднимать на пьедестал почета, и мы всегда будем это делать", - заявил глава государства.
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Он напомнил, что, к сожалению, во многих странах мира, в том числе и бывших республиках Союза, в частности, на Украине, происходит героизация нацизма.
"Посмотрите, что в Латвии происходит. Там же СС-овцы ежегодно маршируют, открыто, под прикрытием местных правоохранительных органов. Это бывшие бойцы подразделений СС. Они в открытую это делают, прикрываясь, и хочу это подчеркнуть, прикрываясь тем, что они боролись якобы за национальную независимость", - пояснил Путин.
"Ничто не может быть оправданием сотрудничества с нацистами и с фашистами. Ничего. Это все прикрытие. На самом деле они предатели и нацисты", - убежден президент.
Сегодняшних последователей таких идей он назвал неонацистами.
"Что еще можно сказать про тех, кто возвеличивает и героизирует Бандеру на Украине, и возводит его в ранг национальных героев, и ходят потом тысячами по центральным улицам украинских городов? Ну кто они такие есть? Это дает нам полное право сказать, что они неонацисты, потому что Бандера и иже с ним сотрудничали с Гитлером и уничтожали тысячи людей", - добавил Путин.
Он также обратил внимание, что немецкие оккупанты передавали Бандере и его последователям грязную работу.
"Я сейчас не буду перечислять все преступления, которые были совершены их руками. А кто же тогда те, кто их возвеличивает? Они и есть неонацисты, что же об этом говорить", - сказал глава государства.
В ходе диалога с одним из участников встречи президент поблагодарил его за сохранение памяти о боевых товарищах.
"И мы сделаем все, чтобы принять от вас эту эстафету", - заключил Путин.
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