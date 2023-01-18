https://ria.ru/20230118/putin-1845728977.html

В России всегда предавали анафеме коллаборационистов, заявил Путин

В России всегда предавали анафеме коллаборационистов, заявил Путин - РИА Новости, 18.01.2023

В России всегда предавали анафеме коллаборационистов, заявил Путин

Коллаборационистов и тех, кто пытается возродить нацизм, в России всегда предавали анафеме, ничто не может быть оправданием сотрудничества с нацистами, заявил... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T14:29

2023-01-18T14:29

2023-01-18T14:29

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С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Коллаборационистов и тех, кто пытается возродить нацизм, в России всегда предавали анафеме, ничто не может быть оправданием сотрудничества с нацистами, заявил президент РФ Владимир Путин в среду в ходе общения с ветеранами. "Что касается попыток возрождения нацизма на этих территориях (бывшего СССР), вы знаете, ведь это было всегда. Всегда были коллаборационисты, предатели, всегда и везде, к сожалению, и у нас в России были такие. Достаточно вспомнить Русскую армию, так называемую, освободительную, и так далее. Все это было. Но мы должны предавать их анафеме, а наших бойцов, настоящих героев, не забывать и поднимать на пьедестал почета, и мы всегда будем это делать", - заявил глава государства. Он напомнил, что, к сожалению, во многих странах мира, в том числе и бывших республиках Союза, в частности, на Украине, происходит героизация нацизма. "Ничто не может быть оправданием сотрудничества с нацистами и с фашистами. Ничего. Это все прикрытие. На самом деле они предатели и нацисты", - убежден президент. Сегодняшних последователей таких идей он назвал неонацистами. "Что еще можно сказать про тех, кто возвеличивает и героизирует Бандеру на Украине, и возводит его в ранг национальных героев, и ходят потом тысячами по центральным улицам украинских городов? Ну кто они такие есть? Это дает нам полное право сказать, что они неонацисты, потому что Бандера и иже с ним сотрудничали с Гитлером и уничтожали тысячи людей", - добавил Путин. Он также обратил внимание, что немецкие оккупанты передавали Бандере и его последователям грязную работу. В ходе диалога с одним из участников встречи президент поблагодарил его за сохранение памяти о боевых товарищах. "И мы сделаем все, чтобы принять от вас эту эстафету", - заключил Путин.

https://radiosputnik.ria.ru/20230118/putin-1845723690.html

https://ria.ru/20210411/ukraina-1727679688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, украина, ссср, общество